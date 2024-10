Prečo Hamas a Hizballáh začali vopred prehratú vojnu?

Prečo Hamas pred rokom napadol Izrael, keď im muselo byť od začiatku jasné, že tú vojnu nemôžu vyhrať? Dúfali síce, že izraelských obetí bude mnohonásobne viac, ale museli počítať s odvetou.

Vysvetlení môže byť viacero.

Neznesiteľné životné podmienky v Gaze

Určite to nie je preto, že by Gaza bol strašný koncentračný tábor a jej obyvatelia nemali inú možnosť, len vtrhnúť na územie Izraela, strieľať do mladých ľudí na festivale ako do králikov a v kibucoch zmrzačiť, znásilniť, upáliť a postrieľať ľudí v ich domovoch.

Ak predsa len trváte na tom, že ľudia v Gaze inú možnosť nemali, chcem sa vás opýtať, či aj Libanon bol koncentračný tábor s neznesiteľnými podmienkami na život, keď sa Hizballáh rozhodol túto krajinu vtiahnuť do vojny proti vôli väčšiny Libanončanov.

Viera v likvidáciu štátu Izrael

To vysvetlenie, ktoré sa nám zdá najnepravdepodobnejšie, je asi k pravde najbližšie. Hamas je v prvom rade náboženské hnutie, ktoré verí, že raz sa im podarí nielen zničiť štát Izrael, ale aj vyvraždiť všetkých Židov po celom svete. Hoci historické skúsenosti dokazujú, že vždy keď Arabské štáty napadli Izrael, dopadlo to pre nich zle, náboženská viera dúfa, že tento krát sa to podarí a naplnia sa slová Hadísu, že posledný Žid sa bude skrývať za skalou. Ako kresťanka viem pochopiť, že niečomu tak iracionálnemu môžu veriť. Lebo ja tiež verím, že keď obrovská armáda v ktorej bude Irán, Turecko, možno Rusko a mnohé ďalšie štáty z juhu aj severu potiahne na Izrael, vylámu si na Izraeli zuby rovnako ako v roku 1967 a verím tomu len na základe biblického proroctva, hoci som si vedomá, že z prirodzeného hľadiska je iracionálne veriť vo víťazstvo Izraela.



Zapojenie sa Hizballáhu

Ďalším faktorom je to, že Hamasáci dúfali, že im k porážke pomôžu aj iní nepriatelia podporovaní Iránom, najmä Hizballáh, ktorý sa na druhý deň tiež zapojil do vojny. Vodcom tejto teroristickej organizácie je úplne jedno, že zatiahli do vojny nádhernú krajinu Libanon, ktorú nazývali perlou blízkeho východu. Sú ochotní zničiť aj Libanon, pokiaľ zároveň zničia aj Izrael. Preto toľkí Libanončania oslavovali smrť Nasralláha. Väčšina Libanončanov chce totiž mier, ale sú bezmocní proti po uši vyzbrojenému Hizballáhu.

Taktika Iránu

Veľkú rolu tu zohrávajú aj geopolitické ciele Iránu, ktorý potrebuje, aby bolo v Gaze čo najviac civilných obetí (Hamas robí všetko pre tento cieľ), aby poštvali svet proti Izraelu. Na Izrael sa začínajú hnevať nielen Arabské krajiny, ale aj mnohé iné, ktoré mali vzťahy s Izraelom predtým dobré. Úplne ignorujú fakt, že IDF robí všetko pre minimalizáciu civilných obetí a Hamas robí všetko pre to, aby bolo obetí čo najviac. Veď aj vodcovia Hamasu hovoria, že sú hrdý národ mučeníkov a že potrebujú krv detí a starcov pre naplnenie svojich cieľov. Irán aj vodcovia Hamasu, ktorí si žijú v luxusných katarských hoteloch, sú ochotní obetovať čo najviac svojich obyvateľov, ak tým dosiahnu medzinárodnú izoláciu Izraela. O tom, či to obyvateľom Gazy a Libanonu nevadí, špekulujem vo svojom videu.

Odporúčam každému vypočuť si rozhovor, ktorý robil Jordan Peterson s Johnom Spencerom, expertom na vedenie vojny v husto osídlených oblastiach. Tento expert vysvetľuje aké mimoriadne náročné je viesť vojnu v takomto teréne a tvrdí, že počty civilných obetí v Gaze v pomere k zabitým teroristom sú veľmi nízke v porovnaní s inými vojnami.

Ak patríte k ľuďom, ktorí neustále obviňujú Izrael za smrť ľudí v Gaze, blahoželám vám- opakujete rétoriku Iránu.

Viac sa k tejto téme vyjadrujem v tomto videu

Článok som pôvodne publikovala na blogu Denníka N