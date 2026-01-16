Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 3.časť
To dáva zmysel, však? Jeruzalem padol v roku 70. Evanjeliá o tom píšu, tak ich museli napísať až po roku 70.
Pravda je však taká, že v žiadnom evanjeliu sa nepíše, že Rimania dobyli Jeruzalem a zničili chrám. Nikde ani slovo, ani zmienka. Nič.
Píše sa tam len Ježišovo proroctvo o tom, že Jeruzalem raz padne.
Lenže skeptici nepripúšťajú možnosť, že Ježiš dokázal niečo správne predpovedať, preto to museli dodatočne napísať až po zničení chrámu.
Rozhodla som sa dôsledne aplikovať metodológiu tohto hľadača pravdy.
Ježiš predpovedal aj extrémne nepravdepodobné udalosti, ktoré sa naplnili až v 20. storočí. Znamená to teda, že evanjeliá boli napísané až v 20. storočí, keď sa tieto „proroctvá“ naplnili?
Mám aj jednu etickú otázku. Prečo povedal lož, že „evanjeliá píšu o zničení Jeruzalemského chrámu“ a nenapísal korektne, že „píšu proroctvo o zničení Jeruzalemského chrámu“?
Ako je možné, že v jeho publiku sa nenašiel nik, kto si to overil?
Poznámka: Reagujem na video Patrika Kořenářa s názvom Jak to bylo s existenci Ježíše. Konkrétne na tvrdenie v 21 minúte.
Obrázky vytvorila umelá inteligencia.
Mária Tvrdoňová
Koniec islamistického režimu v Iráne?
Keď sa USA rozhodli priniesť do Iraku demokraciu a odstránili diktátora Saddáma Husajna, skončilo to katastrofou. Rovnaký scenár sa opakoval v mnohých Arabských krajinách.
Mária Tvrdoňová
Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 2.časť
Ľudí, ktorí popierajú existenciu Ježiša, berú historici rovnako „vážne“ ako tých, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Zato internet je plný influencerov, ktorí nás o tom presviedčajú.
Mária Tvrdoňová
Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 1.časť
Ako je možné, že historici doteraz neprišli na to, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval? Podľa populárneho youtubera je to preto, lebo veriaci historici sa nikdy nezamysleli nad možnosťou, že Ježiš je len vymyslená postava.
Mária Tvrdoňová
„Zakázané“ evanjeliá. Čo na to hovoria historici?
Ak ste čítali Da Vinciho Kód, tak určite poznáte konšpiráciu o „zakázaných“ evanjeliách, ktoré cirkev údajne vyradila z Biblie a zničila, pretože zobrazujú iného Ježiša, ako vyhovuje oficiálnej náuke.
Mária Tvrdoňová
Postoj ku genocíde kresťanov v Nigérii dokazuje, že Ježiš mal pravdu.
Za posledné roky islamisti v Nigérii zavraždili približne 60 tisíc kresťanov. Snaha Donalda Trumpa zastaviť to sa nestretla s pochopením.
