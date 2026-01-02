Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 1.časť
Našťastie tu máme bádateľa Patrika Kořenářa. S heslom „fakta vítězí“ sa rozhodol rozhodol túto tému preskúmať.
Možno si pomyslíte. Dokázať, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval asi nebude ľahké.
Veď kresťanstvo sa zrodilo presne tam a v tej dobe kedy tam Ježiš údajne žil a pôsobil. Ako mohlo v Judsku krátko po ukrižovaní vzniknúť hnutie nasledovníkov muža, ktorý tam nikdy nežil? Nasledovníci Ježiša kázali verejne. To sa ich nikto neopýtal: „Ak tu ten váš Ježiš tri roky verejne pôsobil, kázal, vyučoval a uzdravoval, ak ho nasledovali tisícové zástupy a bol verejne odsúdený a ukrižovaný, pochovaný a jeho hrob je prázdny, tak ako je možné, že sme o ňom nikdy nepočuli“?
Nad týmto sa tento influencer asi nezamyslel. Zameral sa len na najstaršie zachované písomné záznamy, ktorých máme hodne.
Len z 1. storočia a zo začiatku 2. storočia máme desiatky písomných záznamov o Ježišovi. Z nášho pohľadu to nevyzerá veľa, ale to len dovtedy, kým ich neporovnáme s inými osobnosťami staroveku.
Ako sa tento lovec hoaxov vysporiada s toľkými písomnými záznamami? Jednoducho. Stačí len použiť správnu metodológiu a použiť kritické myslenie. Potom sa vám podarí dokázať, že ani Cézar či Svätopluk pravdepodobne nikdy neexistoval.
Aká je teda metodológia výskumu tohto odhaľovateľa konšpirácií?
Jednoduchá. Sú nejaké písomné záznamy, ktoré nepotvrdzujú náš záver? Tak tie skúmať nebudeme a vo videu sa budeme tváriť, že ani neexistujú. Veď koľko divákov je natoľko vzdelaných, aby na to poukázali?
A čo iné dokumenty, ktoré väčšina divákov pozná? Pri nich si nájdeme dôvody, prečo sú nedôveryhodné.
Najstarší zachovaný písomný záznam o Ježišovi sú Pavlove listy. Keďže sa v nich Pavol predstavuje, vieme, že je ich autorom. A vieme aj kedy ich napísal. Pavla dal popraviť cisár Nero okolo roku 64. Nepredpokladám, že svoje listy písal zo záhrobia. Hoci to nie sú životopisy Ježiša, základné informácie o ňom sa z nich dozvedáme. Napríklad, že Ježiš vstal z mŕtvych a ukázal sa viac ako 500 ľudom, z ktorých mnohí ešte stále žijú. Tento youtuber však natočí takmer hodinové video a v celom videu ani raz nespomenie Pavlove listy? A keď sa niečo nespomenie, divákovi ani nenapadne, že niečo také existuje.
Takže metóda číslo 1: tvárme sa, že záznamy o Ježišovi napísané 20-30 rokov po jeho ukrižovaní a údajnom zmŕtvychvstaní neexistujú.
Metóda číslo 2: Treba nájsť nejaký dôvod, prečo iné dobové dokumenty nemôžeme brať vážne.
Záznamy z pera Rimanov nie sú dôkazom, lebo oni predsa Ježiša nikdy nestretli a napísali len to, čo o ňom počuli.
A čo životopisy Ježiša- evanjeliá?
Ak sú v evanjeliu nejaké chyby, znamená to, že ten zdroj môžeme vylúčiť. Taký Marek vraj nepoznal geografiu, lebo Ježiš údajne robí nezmyselné zachádzky (keď sa však človek pozrie na topografickú mapu a zdroje pitnej vody, tie „nezmyselné“ zachádzky začínajú dávať zmysel). Takže evanjelium podľa Marka sa samé zdiskreditovalo svojimi chybami.
Čo však urobí s Lukášom? O presnosti Lukáša by som mohla napísať desiatky strán, ale nebudem vás nudiť menami a titulmi rímskych úradníkov, ktoré sa často menili. Preto tento youtuber Lukáša odbil jednou vetou. Povedal, že Lukáš čerpal z iných zdrojov, najmä z Josepha Flavia. Keďže Josephus Flavius napísal Židovské starožitnosti až po roku 93, Lukáš (presnejšie: autor, ktorý vlastne ani nebol Lukáš) písal tak dlho po udalostiach, že nemohol o Ježišovi vedieť nič.
Takže záver je jasný. Ak sú v evanjeliu chyby, nemôžeme tomu spisu dôverovať a znamená to, že Ježiš pravdepodobne neexistoval.
Ak v evanjeliu chyby nie sú, je to preto, lebo čerpal z diela iného historika a tiež to znamená, že Ježiš pravdepodobne neexistoval.
Tak či onak, pomocou tejto metodológie vám vždy vyjde, že Ježiš pravdepodobne neexistoval. Čo na to poviete? Nie je to geniálne?
Ja som sa však odbiť nedala a rozhodla som sa preskúmať toho Lukáša podrobnejšie a hypotéza, že čerpal z Josepha Flavia a iných zdrojov má trhliny....
Pokračovanie nabudúce
1. V článku reagujem na Youtubera Patrika Kořenářa a jeho video s názvom Jak to bylo s existenci Ježíše.
2. Všetky obrázky vygeneroval ChatGPT.
Mária Tvrdoňová
„Zakázané“ evanjeliá. Čo na to hovoria historici?
Ak ste čítali Da Vinciho Kód, tak určite poznáte konšpiráciu o „zakázaných“ evanjeliách, ktoré cirkev údajne vyradila z Biblie a zničila, pretože zobrazujú iného Ježiša, ako vyhovuje oficiálnej náuke.
Mária Tvrdoňová
Postoj ku genocíde kresťanov v Nigérii dokazuje, že Ježiš mal pravdu.
Za posledné roky islamisti v Nigérii zavraždili približne 60 tisíc kresťanov. Snaha Donalda Trumpa zastaviť to sa nestretla s pochopením.
Mária Tvrdoňová
Slovensku hrozí žaloba za dve pohlavia v ústave.
Slovensko prijalo zmenu ústavy, v ktorej je okrem iného uvedené, že sú len dve pohlavia. Okamžite to vyvolalo pobúrenie. Holandský parlament vyzýva na podanie žaloby. Zažalujú nás aj, ak do ústavy dáme, že Zem je guľatá?
Mária Tvrdoňová
Na Charlieho Kirka útočia luhári s Bibliou v rukách.
Mnohí hovoria: Charlie Kirk obhajoval právo držať zbrane, teda dostal to, čo schvaľoval. Dokonca sa ani neštítia citovať slová Ježiša: „Kto mečom bojuje, mečom zahynie.“
Mária Tvrdoňová
Bol Charlie Kirk rasista?
Charlie Kirk raz povedal: „Vždy keď uvidím čierneho pilota, pomyslím si: Dúfam, že je kvalifikovaný.“ Aké rasistické!
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře
Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud...
Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie
Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských...
Plzeňská Fakulta designu a umění ZČU otevírá jarní umělecké kurzy pro veřejnost
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (FDU) otevírá osm jarních...
Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy
Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku...
Pronájem, byt 2+kk, 43m2 - Staroměstská, České Budějovice 3
Staroměstská, České Budějovice - České Budějovice 3
11 500 Kč/měsíc
- Počet článků 148
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1020x