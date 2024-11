Pápež tvrdí, že za terorizmus nesie vinu kapitalizmus.

Politická korektnosť nedovoľuje pomenovať skutočnú príčinu terorizmu. Európania sú naivní a narcistickí. Myslia si, že všetci ľudia majú rovnaké hodnoty ako oni.

Ak sa teroristi dopustia veľkých krutostí, je to preto, lebo niekto im musel veľmi ublížiť.

Príčiny terorizmu sú podľa nich rôzne.

V prípade palestínskeho terorizmu je na vine údajná izraelská okupácia. Prečo potom nepáchajú teroristické činy Tibeťania, ktorých okupuje Čína? Prečo bol hebrónsky masaker pred vznikom štátu Izrael?

Pápež tvrdí, že príčinou je chudoba a útlak, ktorú spôsobila honba za peniazmi. Rozmýšľam ako veľmi museli byť chudobní strojcovia teroristického útoku na Srí Lanke, ktorí študovali v Spojenom Kráľovstve, kde sa aj zradikalizovali.

Ďalšiu príčinou môže byť zlé zaobchádzanie. Čítala som diskusiu pod článkom o jednom z vodcov Hamasu, kde uviedli aj to, že počas izraelského náletu mu zahynula manželka a deti. V diskusii písali, že aj oni by sa boli stali teroristami, keby im Izrael zabil rodinu. Úplne odignorovali fakt, že on bol teroristom už predtým a kvôli tomu zahynula jeho rodina. Vo videu som hovorila príbeh Sinvára, ktorému zachránili život Izraelskí lekári a odmenil sa útokom na Izrael, pri ktorom bola zavraždená neter lekára.

Ďalšími dôvodmi je nešťastie, duševná choroba, ba dokonca globálne oteplenie :) Čokoľvek, len nie ideológia. Čo chýbalo manželovi mojej spolužiačky, ktorý sa pridal k islamskému štátu? Jeho príbeh rozprávam vo videu.

Ja trvám na tom, že skutočnou príčinou terorizmu je ideológia. Z kníh od bývalých moslimov a osobných rozhovorov viem, že moslimovia, narozdiel od kresťanov, nemajú istotu kam pôjdu po smrti. Ako kresťanka žijem v neustálej istote, že moje hriechy sú odpustené a keď zomriem, pôjdem do neba. Islam nič také nepozná. Žijú v neistote a s pocitmi viny, že nie sú dosť dobrí. Jediná istá vstupenka do raja je zomrieť ako mučeník. A ak ľuďom v Gaze odmalička v školách (financovaných OSN) a mešitách vtĺakajú do hlavy, že to najvyššie povolanie je zomrieť ako mučeník a zničiť štát Izrael, netreba sa čudovať, že nejakí ľudia ochotní páchať tie najhoršie zverstvá sa nakoniec nájdu. Preto schvaľujem rozhodnutie Izraela zakázať činnosť organizácie pre Palestínskych utečencov ako nevyhnutný krok pri deradikalizácii obyvateľov Gazy.

Téme článku sa podrobnejšie venujem vo videu.