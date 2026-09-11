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Nezmieriteľnú nenávisť preniesli aj na vdovu po zavraždenom Charlie Kirkovi

Mária Tvrdoňová
Viete si predstaviť väčší hyenizmus, ako obviniť vdovu, že bola zapletená do vraždy svojho manžela a iných zločinov? A úplne bez dôkazov.

Ani rok po brutálnej vražde Charlieho Kirka, lepšoľudia neprestávajú oslavovať a schvaľovať jeho vraždu. Na facebooku sa vyrojili stovky takýchto komentárov.

A neušetrili ani vdovu Eriku.

Jakub Jahl sa stal známy tým, že proruská sekta proti nemu spustila očierňovaciu dehumanizačnú kampaň, v ktorých ho obvinili z rôznych zločinov.

Keďže si ctím právo (prezumpciu neviny) a aj božie prikázania (Nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu), považujem ho za nevinného pokiaľ sa nedokáže opak.

Lenže Jakub urobil vdove Erike to isté, na čo sa sťažuje, že robia jemu.

Vo svojom videu tvrdí, že „nie je nevinná vo smrti svojho manžela“, „ona niekoľkokrát menila meno a identitu a klamala o celej svojej minulosti“ , „Erika Kirk zapletená do Epsteina, vôbec ma to neprekvapuje.“ a mnohé ďalšie klamstvá.

Neexistuje jediný dôkaz, žeby tieto obvinenia boli pravdivé.

Takže ak sekta hádže na Jakuba špinu, nie je to OK. Ale ak Jakub hádže špinu na vdovu, to už je OK?

Autor: Mária Tvrdoňová | pátek 11.9.2026 12:54 | karma článku: 0 | přečteno: 25x
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Mária Tvrdoňová

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Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

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