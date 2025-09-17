Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.

Charlie Kirk bol údajne nenávistný transfób. V rádiu po ceste do práce som započula infomáciu, že bol známy tým, že vystupoval proti právam transrodových ľudí.

Kritici Kirka nás vyzývajú na zmierenie spoločnosti tým, že prestaneme poukazovať na klamstvá, ktoré oni šíria o Kirkovi. A najmä tým, že prestaneme súhlasiť s jeho nenávistnými názormi.
Preto by sme si všetci mali urobiť test, či náhodou aj my nie sme proti právam transrodových ľudí a polepšiť sa.

Skúste si odpovedať na týchto osem otázok. Odpovedajte Áno/Nie

1. Súhlasíte s tým, aby deti, ktoré si nie sú isté svojou identitou, dostali hormonálnu terapiu, ktorá zabráni nástupu puberty?


2. Súhlasíte s tým, aby mladistvých, ktorí sa cítia ako opačné pohlavie, preoperovali na to pohlavie, s ktorým sa stotožňujú?


3. Súhlasíte s tým, aby psychiatri mohli diagnostikovať rodovú dysfóriu na základe jedného sedenia a následne odporučiť operáciu?


4. Súhlasíte s tým, aby rodičom, ktorí operáciu odmietajú, pohrozili samovraždou dieťaťa týmito slovami: „Chcete radšej mŕtveho syna, či živú dcéru?“


5. Súhlasíte s tým, aby muž, ktorý prešiel tranzíciou, mohol súperiť s inými ženami v ženskej športovej kategórii?


6. Súhlasíte s tým, aby osoba s penisom, ktorá sa cíti ako žena, mala právo vstúpiť do ženských šatní a spŕch?

7. Súhlasíte s tým, že žena je osoba, ktorá sa cíti ako žena?

8. Súhlasíte s tým, že aj muži môžu mať menštruáciu a otehotnieť a preto je správne, že vložky umiestňujú aj na mužské toalety?

Ak ste na niektorú otázku odpovedali NIE, tak ste proti právam transrodových ľudí.

Čím viac odpovedí NIE máte, tým väčšou transfóbiou trpíte.

Ak ste odpovedali NIE na všetkých osem otázok, ste rovnako nenávistný ultrapravičiar ako bol Charlie Kirk. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť a prestať šíriť nenávisť. Všetci totiž chceme zmierenie a zabrániť tomu, že nejaký iný milenec utláčanej transrodovej osoby zo zúfalstva opäť siahne po zbrani. Veď určite ste čítali správu, ktorú posielal strelec svojmu milencovi: Už som mal po krk jeho nenávisti!

Autor: Mária Tvrdoňová | středa 17.9.2025 16:00 | karma článku: 6,25 | přečteno: 103x

Mária Tvrdoňová

Mária Tvrdoňová

  • Počet článků 140
  • Celková karma 16,63
  • Průměrná čtenost 1059x
Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

