Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.
Kritici Kirka nás vyzývajú na zmierenie spoločnosti tým, že prestaneme poukazovať na klamstvá, ktoré oni šíria o Kirkovi. A najmä tým, že prestaneme súhlasiť s jeho nenávistnými názormi.
Preto by sme si všetci mali urobiť test, či náhodou aj my nie sme proti právam transrodových ľudí a polepšiť sa.
Skúste si odpovedať na týchto osem otázok. Odpovedajte Áno/Nie
1. Súhlasíte s tým, aby deti, ktoré si nie sú isté svojou identitou, dostali hormonálnu terapiu, ktorá zabráni nástupu puberty?
2. Súhlasíte s tým, aby mladistvých, ktorí sa cítia ako opačné pohlavie, preoperovali na to pohlavie, s ktorým sa stotožňujú?
3. Súhlasíte s tým, aby psychiatri mohli diagnostikovať rodovú dysfóriu na základe jedného sedenia a následne odporučiť operáciu?
4. Súhlasíte s tým, aby rodičom, ktorí operáciu odmietajú, pohrozili samovraždou dieťaťa týmito slovami: „Chcete radšej mŕtveho syna, či živú dcéru?“
5. Súhlasíte s tým, aby muž, ktorý prešiel tranzíciou, mohol súperiť s inými ženami v ženskej športovej kategórii?
6. Súhlasíte s tým, aby osoba s penisom, ktorá sa cíti ako žena, mala právo vstúpiť do ženských šatní a spŕch?
7. Súhlasíte s tým, že žena je osoba, ktorá sa cíti ako žena?
8. Súhlasíte s tým, že aj muži môžu mať menštruáciu a otehotnieť a preto je správne, že vložky umiestňujú aj na mužské toalety?
Ak ste na niektorú otázku odpovedali NIE, tak ste proti právam transrodových ľudí.
Čím viac odpovedí NIE máte, tým väčšou transfóbiou trpíte.
Ak ste odpovedali NIE na všetkých osem otázok, ste rovnako nenávistný ultrapravičiar ako bol Charlie Kirk. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť a prestať šíriť nenávisť. Všetci totiž chceme zmierenie a zabrániť tomu, že nejaký iný milenec utláčanej transrodovej osoby zo zúfalstva opäť siahne po zbrani. Veď určite ste čítali správu, ktorú posielal strelec svojmu milencovi: Už som mal po krk jeho nenávisti!
Mária Tvrdoňová
Zavraždili Charlieho Kirka a tí tolerantní to ospravedlňujú.
Smrť Charlieho Kirka ma hlboko ranila, hoci som ho nikdy osobne nestretla. Videla som viaceré jeho debaty a obdivovala som ako dokázal s rešpektom, bez nenávisti diskutovať s názorovými oponentmi.
Mária Tvrdoňová
Japonci chceli zhodiť blchy s morom na USA. Atómová bomba im to prekazila.
Skôr než odsúdite Američanov za Hirošimu a Nagasaki, predstavte si túto situáciu. Ste bežná americká rodina. Máte asi dvadsaťročného syna. Pred štyrmi rokmi vašu krajinu zákerne napadlo Japonsko.
Mária Tvrdoňová
Navštívila som kresťanské bohoslužby v moslimskej krajine, kde je sloboda len na papieri.
Počas dovolenky v Tuniskom meste Sousse som sa rozhodla zúčastniť kresťanských bohoslužieb. Po príchode na miesto som hneď zistila, že náboženská sloboda v Tunisku je rovnaká ako bola v 50-tych rokoch v Sovietskom Zväze.
Mária Tvrdoňová
Oslávili sme vzkriesenie Ježiša, ktorý podľa Karla Trčálka nikdy neexistoval.
V diskusii pod mojim článkom Karel Trčálek napísal: „Tak především je tzv. evangelium kompilací různých historek o různých osobách, které se sjednotily pod jménem Ježíš.“
Mária Tvrdoňová
The Chosen. Seriál o Ježišovi, ktorý milujú aj ateisti.
Nepáčia sa mi filmy o Ježišovi. Sú plné náboženského pátosu a Ježiš je v nich strašne vážny a dôstojný, nikdy sa nezasmeje, stále len trpí.
