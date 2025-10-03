Na Charlieho Kirka útočia luhári s Bibliou v rukách.
Čo tým chcú povedať? Že Kirk je vrah? Že Kirk strieľal do ľudí a tak aj zahynul? Obhajovanie práva na sebaobranu a slobodu robí z človeka vraha?
Prekrúcanie Písma, aby sme mohli zaútočiť na človeka a očierniť ho, je stará diablova taktika. O týchto ľuďoch platia tieto Ježišove slová: „Vy robíte skutky svojho otca....... Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“
Ste za zákaz zbraní, lebo zbrane zabíjajú nevinných ľudí?
Ste teda aj za zákaz áut, ktoré zabijú viac ľudí ako zbrane?
Určite mi budete oponovať: Účelom auta predsa nie je zabíjať, ale presúvať ľudí a tovar, ale zbrane sú vyrobené na zabíjanie.
Omyl! Hlavným účelom zbrane nie je zabíjať, ale odradiť páchateľa. To platí pri jednotlivcoch aj štátoch. (Myslíte si, Izrael by nechali jeho susedia na pokoji, keby nemal žiadne zbrane?)
Chápem vás ak ste za zákaz zbraní, pretože aj ja som kedysi bola. Názor som postupne začala meniť v roku 2018. Jeden inteligentný, sčítaný a rozhľadený študent s perfektnou angličtinou (pozdravujem Peťa, ak toto číta) sa ma opýtal, či som si pozrela štatistiky, aká je zločinnosť v štátoch, ktoré majú najprísnejšie obmedzenia v porovnaní so štátmi, kde má zbraň takmer každý. Položil mi otázku: „Kde sa skôr vláme ozbrojený lupič? V Texase, kde musí počítať s tým, že v každom dome majú zbraň, alebo tam, kde zbrane občania nemajú?“
Pozrela som sa teda na štatistiky a v štátoch, kde majú viac strelných zbraní viac ľudí zomiera na následky streľby. Neznamená to však automaticky, že tie štáty majú vyššiu zločinnosť. Veď keď zakážu strelné zbrane, zločinec ten zákaz rešpektovať nebude. A keby boli strelné zbrane ťažko dostupné, ako zbraň poslúži hocičo. „Mučeníci za Alaha“ sú v tomto veľmi vynaliezaví a objavili zbrane, ktoré sú neraz účinnejšie ako streľba – napríklad autom vpália do davu na vianočných trhoch.
Okrem vraždy Charlieho Kirka, Amerikou otriasla iná vražda. Mladé ukrajinské dievča, ktoré utieklo pred vojnou, vo vlaku dobodal rasistický psychopat, ktorého nezodpovedná sudkyňa pustila na slobodu. Ľudia sa čudujú prečo jej nikto nepomohol. Padajú obvinenia, že cestujúcim bola smrť bieleho dievčaťa ľahostajná. Ja tomu neverím. Myslím si, že aj rasista by pomohol mladému dievčaťu. Zamyslela som sa nad tým, čo by som urobila ja, keby som bola v tom vozni. Pravdepodobne by som sa len krčila na sedadle, až kým by vrah nevystúpil dúfajúc, že nebudem ďalšia obeť. Akú šancu by som mala vo vlaku proti ozbrojenému mužovi s nožom? Udriem ho kabelkou? A potom uniknem kam? (Iná je situácia v reštaurácii, kde môžete použiť stoličku, fľaše a unikať pomedzi stoly.) Predstavte si, aký by bol priebeh udalostí, keby bol medzi cestujúcimi ozbrojený človek. Do štatistík obetí strelných zbraní by pribudla ďalšia obeť – no nebola by ňou Irina. Ak by muž, ktorý stlačil spúšť, bol náhodu biely policajt, ulice amerických miest by opäť zaplavili „bojovníci proti rasizmu“ z hnutia Black lives matter, ktorí by rabovali, podpaľovali a demolovali, čo sa len dá. (Všimnite si ten rozdiel. Keď zavraždili Charlieho Kirka, neboli žiadne násilné nepokoje, žiadne rabovanie, žiadne horiace mestá, žiadni zabití ľudia. Ľudia začali čítať Biblie a prudko narástol počet ľudí, ktorí chodia na bohoslužby.)
Druhý dodatok však nehovorí len o práve na sebaobranu. Výslovne sa tam píše, že ľudia potrebujú zbrane, aby mohli povstať proti tyranskej vláde.
Každoročne v USA zomrie tisíce ľudí na následky streľby. Nikdy v dejinách tam však nepovstala tyranská vláda, ktorá vyvraždila milióny. V čase keď zločinecké fašistické a komunistické režimy povstávali na všetkých kontinentoch, USA ostali slobodnou krajinou. Možno je to práve vďaka druhému dodatku.
Nesúhlasíte so mnou a myslíte si, že zbrane by bolo treba zakázať? V poriadku, nebudem vám nadávať a osočovať vás, že ste proti slobode a obhajujete tyranské režimy. Nie som totiž ako tí, ktorí kydajú na Kirka a neosočujem ľudí, ktorí majú iný názor. Viem totiž, že vám záleží, aby bolo čo najmenej obetí streľby. Ale to isté chcel aj Kirk – aby bolo čo najmenej obetí, ktoré dosiahneme nie tým, že zakážeme zbrane, ale tým, že na školách budú ozbrojené stráže, ako hovorí v tomto videu Odkaz
Nie, Kirk neschvaľoval streľby, bol si však vedomý toho, že nežijeme v utopickom svete, kde sú všetci ľudia dobrí a kde zbrane netreba. Biblia zasľubuje, že raz taký svet nastane – keď sa Ježiš vráti na túto zem, ustanoví svoju vládu a nastane mier. Kým to však nastane, je potrebné, aby zbrane mali v rukách aj dobrí ľudia, nielen zločinci.
Jedna z mnohých diskusií Charlieho Kirka o zbraniach Odkaz
Mária Tvrdoňová
Bol Charlie Kirk rasista?
Charlie Kirk raz povedal: „Vždy keď uvidím čierneho pilota, pomyslím si: Dúfam, že je kvalifikovaný.“ Aké rasistické!
Mária Tvrdoňová
Bohoslužba za Charlieho Kirka ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.
Máločo ukázalo ten obrovský rozdiel medzi zlom a dobrom, ako vražda Charlieho Kirka a následné reakcie ľudí, ktorí ho milovali.
Mária Tvrdoňová
Vplyvní slovenskí komentátori šíria lži o zavraždenom Charlie Kirkovi
Charlie Kirk napísal: „Veľa sa dozviete o človeku podľa toho, ako reaguje, keď niekto zomrie.“ Aké prorocké.
Mária Tvrdoňová
Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.
Charlie Kirk bol údajne nenávistný transfób. V rádiu po ceste do práce som započula infomáciu, že bol známy tým, že vystupoval proti právam transrodových ľudí.
Mária Tvrdoňová
Zavraždili Charlieho Kirka a tí tolerantní to ospravedlňujú.
Smrť Charlieho Kirka ma hlboko ranila, hoci som ho nikdy osobne nestretla. Videla som viaceré jeho debaty a obdivovala som ako dokázal s rešpektom, bez nenávisti diskutovať s názorovými oponentmi.
