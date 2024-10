Má Izrael právo na sebaobranu pred Hizbaláhom?

Rôzni aktivisti, novinári, či politici tvrdia, že Izrael má právo na existenciu, dokonca aj právo brániť sa. Akonáhle sa však Izrael začne brániť, hneď sa zdvihne vlna protestov ako si to mohli dovoliť.

7. Októbra vtrhli vraždiace komandá z Gazy na územie Izraela a zanechali po sebe stovky mŕtvych, zmrzačených a znásilnených obetí.

Menej známym faktom je to, že 8. Októbra sa k nim pridala teroristická skupina Hizbaláh z juhu Libanonu a takmer rok ostreľuje Izrael raketami, ktoré zabili stovky ľudí a vysídlili desaťtisíce ľudí zo severu Izraela. Nezachytila som, žeby títo aktivisti odsúdili Hizbaláh za vyše 9 tisíc rakiet, ktoré vystrelili na Izrael. Ich pozornosti unikol aj masaker 12 drúzkych detí, ktoré na futbalovom ihrisku zasiahla ich raketa. Ich pozornosť si získala až brilantná a chirurgicky presná operácia zameraná výlučne na Hizbaláh, keď im povybuchovali pejdžeri.

Túto operáciu odsudzujú z viacerých dôvodov. Dennis Prager tvrdí, že NYT to odsúdil preto, že v čase výbuchu predsa členovia Hizbaláhu nepáchali terorizmus a dodal, že podľa tejto logiky ak by na Hitlera boli spáchali atentát počas toho ako večeria, tiež by to nebolo oprávnené. Iným vadili nevinné obete, ktoré mohli byť zasiahnuté. Hovorí o tom v tomto videu. Ep. 360 — When Did Self-Defense Become a „War Crime“? | Fireside Chat| PragerU (youtube.com)

Vyzerá to tak, že Izrael sa má právo brániť iba za prísneho dodržania týchto dvoch podmienok.

1. Môžu útočiť výlučne na teroristov počas páchania teroristických činov. Lekár, učiteľ, pracovník OSN, novinár Al Jazeery, ktorý je členom Hamasu, alebo Hizbaláhu terorista nie je.

2. Izrael musí zabezpečiť, že pri ich zásahu nebude nijaká, ani jedna jediná nevinná civilná obeť.

Celkom rozumné a ľahko splniteľné požiadavky. Čo vy na to?

