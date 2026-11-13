Kořenář urobil z apoštola Pavla Dänikena
Patrik Kořenář prišiel s odvážnym tvrdením. Odhalil pravý význam Pavlových listov. Podľa Patrika a jeho obľúbených mýticistov totiž apoštol Pavol nikdy neveril v pozemského Ježiša z mäsa a kostí.
Patrikovi zjavne učaroval americký mýticista Richard Carrier. Práve Carrier je autorom tejto divokej hypotézy, že Nový zákon netreba čítať historicky, ale kozmicky. Patrik mýticistov verejne obdivuje a tvrdí, že „majú dobré argumenty“.
Výsledkom tohto obdivu je šokujúci záver: „Ježiš bol nebeskou bytostí, ktorú zahubili démoni a totéž má mimo jiné hovoriť i svatý Pavel.“
Áno, počujete dobre. Žiadni Rimania. Žiadny Jeruzalem. Žiadne historické reálie. Podľa tejto teórie postavili vesmírni démoni uprostred vzduchoprázdna drevený kríž a pribili naň nefyzického ducha.
Vitajte vo svete moderného mýticizmu. Mieste, kde sa historická veda mení na čisté sci-fi.
Návrat strateného syna k Dänikenovi.
Celá táto teória má úžasne ironický rozmer. Patrik Kořenář sa netají tým, tým, že hltal knihy Ericha von Dänikena a veril konšpiráciám. Dnes ich už úspešne vyvracia. Zdá sa však, že stará láska nehrdzavie. Erich von Däniken sa preslávil tým, že zobral staroveké náboženské texty, úplne ignoroval ich dobový kontext a napasoval do nich lietajúce taniere. Ak Biblia písala o ohnivom voze, pre Dänikena to bol jednoznačne raketový pohon. Súčasní mýticisti, ktorých Patrik tak obdivuje, že „majú dobré argumenty“, robia s Novým zákonom navlas to isté. Zoberú listy apoštola Pavla, vymažú z nich antickú realitu a premenia ich na medzigalaktickú drámu. Keď Pavol píše o ukrižovaní, mýticista v tom nevidí bežnú a brutálnu rímsku popravu. Vidí v tom kozmický incident. Načo by sme predsa prijali to najjednoduchšie a historicky najpravdepodobnejšie vysvetlenie, keď si môžeme vymyslieť fantastickú story v štýle Star Treku?
Čo hovoria fakty a historická veda.
Ak sa na chvíľu prenesieme z vesmírnej lode späť na pevnú zem, zistíme, že historická veda a biblická kritika hovoria niečo úplne iné. Hlavný prúd súčasnej histórie sa vzácne zhoduje v dvoch základných faktoch. Ježiš bol židovský kazateľ z Galiley a okolo roku 30 n. l. ho v Jeruzaleme nechal popraviť rímsky prefekt Pontský Pilát. Rimania takto bežne popravili desaťtisíce odsúdencov. Historikom na tom nikdy neprišlo nič zvláštne ani záhadné. Listy apoštola Pavla, ktoré vznikali už v 50. rokoch 1. storočia (teda len približne dvadsať rokov po Ježišovej smrti), sú plné konkrétnych pozemských detailov. Pavol neopisuje mýtus. Opisuje realitu.
Čo presne napísal apoštol Pavol.
Ak si Pavlovu korešpondenciu prečítame bez dänikenovských okuliarov, nájdeme jasné dôkazy o tom, že Ježiš bol pre neho skutočný človek. Netreba v tom hľadať skryté kódy. Pavol píše presne to, čo si myslí.
Fyzický pôvod a narodenie. Pavol explicitne zdôrazňuje, že Ježiš mal ľudskú anatómiu a rodokmeň. Žiadny zoskok z neba v podobe čistého ducha sa nekonal.
- „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom...“ (List Galaťanom 4,4)
- „...o jeho Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho potomstva...“ (List Rimanom 1,3)
Skutočný kríž a rímske ukrižovanie. Pre Pavla bol kríž konkrétnym historickým nástrojom hanby a popravy, nie metaforou pre duchovný boj v astrálnej sfére.
- „Rozhodol som sa totiž, že nebudem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.“ (1. list Korinťanom 2,2)
- „My však kážeme Krista ukrižovaného, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo...“ (1. list Korinťanom 1,23)
- „Nerozumní Galaťania, kto vám to pomiatol myseľ? Veď vám bol pred očami vykreslený Ježiš Kristus ukrižovaný!“ (List Galaťanom 3,1)
Pohreb a očití svedkovia zmŕtvychvstania. Duchovné bytosti sa nepochovávajú do kamenných hrobov a neukazujú sa stovkám žijúcich ľudí na jednom mieste.
„...že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz...“ (1. list Korinťanom 15,3-6)
Rodinné väzby. Najsilnejší argument proti mýtickej teórii je fakt, že Pavol osobne poznal ľudí, ktorí s Ježišom reálne žili. Píše, že okrem učeníka Petra pozná aj
„ Jakuba, Pánovho brata.“ (List Galaťanom 1,19)
Mýticisti a Patrik Kořenář sa tento verš snažia obísť tvrdením, že „Pánov brat“ bol len čestný titul pre každého uctievača Jahveho. Ak by to však bola pravda, Pavol by takto musel označiť polovicu Jeruzalema. V skutočnosti tým jasne pomenoval pokrvného príbuzného.
Keď kritické myslenie dostane dovolenku.
Príbeh o tom, ako Patrik Kořenář urobil z apoštola Pavla Dänikena, je skvelou lekciou o tom, aké ľahké je skĺznuť k selektívnemu mysleniu. Aj ten najlepší lovec konšpirácií môže občas naletieť na pseudovedecký mýtus, ak mu znie dostatočne príťažlivo a zapadá do jeho momentálneho naratívu. Snaha premeniť historické rímske ukrižovanie na sci-fi incident s démonmi vo vesmíre totálne ignoruje jazykový, kultúrny a historický kontext antického sveta. Pavol bol človek svojej doby a písal pre ľudí svojej doby. Netreba za jeho vetami hľadať tajomstvá z hlbín vesmíru. Niekedy je to najjednoduchšie vysvetlenie skutočne to pravé.
Obrázky boli vygenerované umelou inteligenciou.
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