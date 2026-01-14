Koniec islamistického režimu v Iráne?

Keď sa USA rozhodli priniesť do Iraku demokraciu a odstránili diktátora Saddáma Husajna, skončilo to katastrofou. Rovnaký scenár sa opakoval v mnohých Arabských krajinách.

Vždy, keď odstránili diktátora, vypukli boje medzi rôznymi sektami islamu a k moci nastúpili omnoho horší islamisti ako bol pôvodný diktátor. Preto som sa vôbec netešila z pásu Asadovho režimu v Sýrii, najmä keď ho zvrhol terorista z Al – Káidy. Moje obavy sa žiaľ naplnili.

Tento krát však veľmi fandím Iránskemu ľudu, aby sa im podarilo zvrhnúť režim ajatolláhov.

Prečo si myslím, že tento krát to bude iné a nepovedie to k destabilizácii regiónu?

1. Irán destabilizoval celý región.

Sotva môže po páde režimu nastúpiť niečo horšie. Ajatoláhov režim už blízky východ destabilizoval. Stoja za vznikom Hizballáhu, ktorý zničil Libanon. Hamasu, ktorý zničil Gazu a Husiov, ktorí zničili Jemen.

Preto sa väčšina arabských krajín pádu ajatolláhovho režimu len poteší.

2. Iránci odmietajú islam

Zatiaľ čo vo väčšine arabských krajín to bol protest len proti diktátorovi, v Iráne sú protesty namierené najmä proti islamistickému režimu. Ženy odhadzujú šatky, ľudia podpaľujú mešity. Odhady hovoria, že menej než 30 percent Iráncov sa cítia ako moslimovia a rapídne tam rastie ilegálna kresťanská cirkev (niektorí hovoria až o milióne kresťanov). Hovorí sa o tom v tomto videu

Preto po páde režimu pravdepodobne nenastúpi islamistický režim.

4. Irán bol kedysi sekulárny.

Takýto štát mali pred islamskou revolúciou v roku 1979. Monarcha bol prozápadne orientovaný, iránske ženy (ktoré sú fakt nádherné) sa obliekali na nerozoznanie od Európaniek. Demokracia tam síce nebola – monarcha tvrdo potláčal islamistov a komunistov (história mu dala za pravdu, že to bolo nutné), ale bola to pokroková krajina.

5. Po páde ajatolláha nenastane anarchia.

Je vhodný kandidát, ku ktorému Peržania upierajú zrak. Korunný princ Reza Pahlaví, ktorý žije v exile, prehovára k Iránskemu ľudu a je ochotný znovu prevziať do rúk žezlo a navrátiť tento starobylý národ s bohatou históriou späť na cestu prosperujúcej prozápadnej krajiny, kde sú dodržiavané ľudské práva.

Preto dúfam, že Donald Trump už konečne nechá na pokoji Grónsko a ide pomôcť tam, kde ho o pomoc zúfalo žiadajú. Režim vypol internet, aby neboli žiadni svedkovia masakrov ako strieľajú samopalmi do ľudí v uliciach. Čo si myslíte, dodrží Trump slovo a pomôže Peržanom zvrhnúť nenávidený režim?

Článok som pôvodne publikovala na blogu pravdy.

Autor: Mária Tvrdoňová | středa 14.1.2026 13:37

Mária Tvrdoňová

  • Počet článků 150
  • Celková karma 11,21
  • Průměrná čtenost 1009x
Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

