Keď lovec hoaxov naletí na hoax: Ako Patrik Kořenář naletel mýtistom?
V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na neskutočne vtipný moment, kedy český popularizátor Patrik Kořenář v snahe spochybniť existenciu Ježišovho brata Jakuba začal ako ateista argumentovať katolíckou dogmou o večnom panenstve Márie. Lenže táto „úniková cesta“ má pre človeka, ktorý poškuľuje po mýtizme (teórii, že Ježiš nikdy nežil), jeden zásadný háčik.
Ak by sme totiž prijali verziu, že Jakub bol „len“ bratrancom alebo nevlastným bratom Ježiša, stále narážame na obrovský problém: Ježiš musel reálne existovať.
Preto musel Patrik vytiahnuť ťažší kaliber. Aby definitívne preťal akékoľvek rodinné puto medzi Jakubom a Ježišom, siahol po obľúbenej teórii radikálnych mýtistov. Vyhlásil, že spojenie „brat Pána“ v staroveku neznamenalo rodinného príbuzného, ale išlo o obyčajný duchovný titul pre bežného uctievača Jahveho.
Problém vyriešený, však? Jakub bol len radový veriaci a žiadny brat Ježiša neexistuje! Má to však jeden háčik – historickú realitu.
Ak sa pýtate, na akých historických dôkazoch a textoch táto teória stojí, odpoveď je jednoduchá: na žiadnych.
Celý tento koncept si vycucal z prsta známy mýtistický guru Richard Carrier. Jeho metodológia pripomína varenie psíka a mačičky. Carrier zobral niekoľko úplne nesúvisiacich starovekých textov, vytrhol ich z kontextu, premiešal ich s helenistickou filozofiou, pridal štipku pohanskej mytológie a celému tomu dodal tú najdôležitejšiu ingredienciu – obrovskú, priam galaktickú dávku vlastnej fantázie.
Keď takto kreatívne pospájate veci, ktoré spolu absolútne nesúvisia, vyjde vám presne to, čo potrebujete. Z reálneho historického brata Jakuba urobíte metaforického „uctievača“ a môžete sa tváriť, že ste prepísali dejiny. Že to odporuje všetkým štandardným historickým metódam, ktoré uznávajú historici po celom svete? Nevadí, hlavná vec, že teória o neexistencii Ježiša zostala na chvíľu zachránená.
Lenže, čo čert nechcel, Kořenářovi zostal v rukách ešte jeden, posledný sporný text. Čo urobiť s pasážou od Jozefa Flavia, kde sa o Jakubovi píše ako o bratovi Ježiša? Keďže ani Carrierova fantázia s „duchovným titulom“ na židovského historika Flavia nefunguje, musel Patrik vytiahnuť svoj tretí, ultimátny tromf: Kresťania tento text proste sfalšovali!
Ale o tom, ako lacno a zúfalo táto obvinenia z falšovania v skutočnosti pôsobia, si povieme až v treťom článku.
Obrázky boli vytvorené umelou inteligenciou.
Mária Tvrdoňová
Keď ateista Kořenář obhajuje panenstvo Márie, len aby vymazal Ježišovho brata.
Predstavte si skeptika, ktorý sľubuje, že očistí históriu od náboženských mýtov, no hneď pri prvej prekážke siahne po dogme z neskorších storočí a úplne ignoruje pôvodné texty.
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