Japonci chceli zhodiť blchy s morom na USA. Atómová bomba im to prekazila.

Skôr než odsúdite Američanov za Hirošimu a Nagasaki, predstavte si túto situáciu. Ste bežná americká rodina. Máte asi dvadsaťročného syna. Pred štyrmi rokmi vašu krajinu zákerne napadlo Japonsko.

Vojna sa ťahá, nepriateľovi síce dochádzajú sily, no kvôli svojmu fanatizmu tvrdošijne odmieta kapitulovať.
A zrazu sa objaví nová, mimoriadne ničivá zbraň – taká, ktorá môže vojnu ukončiť, ale zároveň zabije státisíce ľudí. Máte dve možnosti:
1. Spustiť pozemnú operáciu.
Poslať do nej svojho syna a vystaviť ho riziku, že zahynie – alebo ešte horšie, že padne do rúk mimoriadne krutého nepriateľa.
2. Zhodiť ničivú bombu.
Ušetriť život svojho syna, ale za cenu života státisícov civilistov v nepriateľskej krajine.

Ktorú možnosť si vyberiete?

Skúsme sa vrátiť do doby druhej svetovej vojny a pripomenúť si niekoľko faktov.
Vojnu začalo Japonsko, nie USA. Už len tento fakt, je pre mňa dostatočným dôvodom prečo by v tejto vojne nemali zbytočne zomierať mladí americkí muži.

Japonci počas druhej svetovej vojny boli extrémne fanatickí bojovníci, ktorí bojovali až do posledného dychu a odmietali kapitulovať. Podobne ako dnešní islamisti, boli ochotní nasadiť svoje životy v samovražedných útokoch, napríklad kamikadze piloti, ktorí zrážali lietadlá s loďami nepriateľa. Bojovali tvrdo, často až do smrti, a mnohí radšej spáchali samovraždu, než aby sa vzdali zajatia. Ich oddanosť cisárovi a krajine bola taká silná, že považovali kapituláciu za hanbu. Podobne ako islamisti, aj Japonci vnímali svoju vojnu ako poslanie a boli vedení silnou ideológiou a náboženskými predstavami o povinnosti a obeti.


Číňania, Kórejci, Filipínci by vám vedeli rozprávať o krutosti Japoncov počas druhej svetovej vojny. Ich armáda bola známa nielen fanatickým odhodlaním, ale aj extrémnym násilím voči civilistom a zajatcom.
Varovanie: Nasledujúci text obsahuje opis drastických a násilných scén, ktoré sú nevhodné pre citlivé povahy.
Japonskí vojaci páchali krutosti rôzneho druhu. Hádzali bábätká do vzduchu a chytali ich na bodáky, mučili zajatcov, pálili ich zaživa a nútili ich bojovať až do smrti. Znásilňovali ženy a často ich po tom zabili. V niektorých regiónoch vyvražďovali celé dediny ako trest za odpor. Najznámejší bol masaker v Čínskom meste Nanking, kde v priebehu šiestich týždňov zavraždili 200-300 tisíc civilistov tak krutým spôsobom, že predčili aj vyčíňanie Mongolských hôrd v Uhorsku.
Jednotka 731 bola tajným vojenským laboratóriom, kde japonská armáda vykonávala biologické a medicínske experimenty na ľuďoch, najmä na zajatcoch z Číny a ďalších okupovaných území. Vojenskí lekári tu obetiam vyrezávali orgány za živa (bez anestézie), aby vedci sledovali ich funkciu v reálnom čase, odstraňovali žalúdky, črevá, pečeň, pľúca. Niekedy ich infikovali chorobou a potom rezali, aby videli, ako sa infekcia šíri. Testovali omrzliny tak, že obetiam ponárali končatiny do ľadovej vody alebo vystavovali mrazu vonku. Po vytvorení omrzlín sledovali postupné odumieranie tkaniva. Potom im odrezávali časti tela bez umŕtvenia. Testovali tu ja rôzne biologické zbrane. Obetiam vpichovali alebo ich nútili inhalovať choroby ako mor, Antrax, Cholera a testovali, ako rýchlo zomrú, ako sa choroba šíri, a aký účinok majú rôzne dávky. Na živých ľuďoch aj testovali účinky granátov, plameňometov, mín, strieľali ich rôznymi kalibrami zbraní do rôznych častí tela. Niektorých upaľovali, dusili alebo varili, aby sledovali reakcie tela. Zajatci zomierali v hrozných bolestiach. Odhaduje sa, že v Jednotke 731 zahynulo priamo 3 000 až 12 000 ľudí len v experimentoch. Celkový počet mŕtvych v dôsledku biologických zbraní vyvinutých touto jednotkou môže byť až 300 000.
Jednotka 731 tiež testovala šírenie chorôb prostredníctvom infikovaných blch a iného hmyzu. Plánovali ich použiť na kontamináciu amerických miest vrátane Los Angeles. Tieto blchy mali spôsobiť epidémie moru, ktoré by vážne ochromili civilné aj vojenské kapacity Spojených štátov.
Testy biologických zbraní prebiehali v okupovanej Číne, kde podľa odhadov zahynulo asi 30 000 ľudí v dôsledku nákazy a experimentov.
Plán zhodenia biologickej bomby na USA však nikdy nebol realizovaný, pretože vojna skončila skôr, než Japonci stihli tieto zbrane použiť. Atómové bomby zhodené na Hirošimu a Nagasaki ukončili konflikt len niekoľko týždňov pred plánovanou operáciou zamoriť americké mestá.

Vrátim sa k morálnej dileme zo začiatku článku. Som matka dvadsaťročného syna (nemusím si to predstavovať, lebo reálne som). Mám sa rozhodnúť, či obetujem život svojho syna a pošlem ho bojovať proti Japoncom, alebo jeho život ušetrím na úkor Japonských civilistov. Ako by ste sa rozhodli vy?


Článok som pôvodne publikovala na blogu Pravdy.

Autor: Mária Tvrdoňová | pátek 8.8.2025 10:11 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Mária Tvrdoňová

Navštívila som kresťanské bohoslužby v moslimskej krajine, kde je sloboda len na papieri.

Počas dovolenky v Tuniskom meste Sousse som sa rozhodla zúčastniť kresťanských bohoslužieb. Po príchode na miesto som hneď zistila, že náboženská sloboda v Tunisku je rovnaká ako bola v 50-tych rokoch v Sovietskom Zväze.

10.7.2025 v 15:52 | Karma: 16,90 | Přečteno: 425x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Oslávili sme vzkriesenie Ježiša, ktorý podľa Karla Trčálka nikdy neexistoval.

V diskusii pod mojim článkom Karel Trčálek napísal: „Tak především je tzv. evangelium kompilací různých historek o různých osobách, které se sjednotily pod jménem Ježíš.“

25.4.2025 v 14:53 | Karma: 16,06 | Přečteno: 727x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

The Chosen. Seriál o Ježišovi, ktorý milujú aj ateisti.

Nepáčia sa mi filmy o Ježišovi. Sú plné náboženského pátosu a Ježiš je v nich strašne vážny a dôstojný, nikdy sa nezasmeje, stále len trpí.

10.4.2025 v 12:53 | Karma: 8,57 | Přečteno: 171x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Satira ako historici uverili konšpiráciám pokiaľ ide o datovanie evanjelií. – 2. časť.

Keby ste si mali vybrať, ktorej z týchto dvoch možností uveríte, ktorú by ste si vybrali? Možnosť jedna: Ježiš dokázal správne predpovedal pád Jeruzalema. Alebo by ste si radšej vybrali druhú možnosť, ktorá znie takto:

3.4.2025 v 21:52 | Karma: 4,89 | Přečteno: 123x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Ako historici uverili konšpiráciám pokiaľ ide o datovanie evanjelií.

Tvrdí sa, že konšpiráciám len uveria nevzdelaní ľudia. Všimla som si však, že konšpiráciám dokážu aj uveriť vzdelaní a inteligentní ľudia.

3.4.2025 v 15:59 | Karma: 7,14 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

31. července 2025  14:06

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

8. srpna 2025  11:32

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

8. srpna 2025  11:30

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu...

Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu

8. srpna 2025  11:25

Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let....

Předávkovanou ženu našli v pražském bytě, pro dealera si přišla zásahovka

8. srpna 2025  11:25

Pražští kriminalisté vyřešili záhadné úmrtí narkomanky. Ženino mrtvé tělo nalezli na začátku roku...

Mária Tvrdoňová

  • Počet článků 138
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1067x
Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.