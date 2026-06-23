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Dôkaz, že evanjeliá vznikli omnoho skôr, ako tvrdia skeptici.

Skeptici majú v otázke evanjelií jasno. Tvrdia, že tieto texty vznikli až dlho po Ježišovom ukrižovaní. Podľa nich ide o neskoré príbehy, ktoré pamätníci nemali šancu kontrolovať. Táto populárna teória však totálne krachuje na

jednom zásadnom dokumente. Na knihe Skutky apoštolov.

Skutky apoštolov nie sú zbierkou náboženských úvah. Sú to reálne, surové dejiny prvej cirkvi. Autor tejto knihy, evanjelista Lukáš, nás v nich berie priamo do terénu. Ukazuje autentický svet prvého storočia. Svet plný politických intríg, tlaku židovskej veľrady a stretnutí so skorumpovanými rímskymi prokurátormi ako Felix či Festus.
Lukáš ako historik verne zaznamenáva kľúčové míľniky rodiacej sa cirkvi. Keď po konflikte s náboženskými elitami ukameňujú diakona Štefana, detailne to zapíše (Skutky 7/58). Keď kráľ Herodes Agrippa I. mečom popraví apoštola Jakuba, Lukáš to okamžite zaznamená (Skutky 12/ 2).
Zaznamenáva úspechy aj kruté rany. No potom táto historická kronika zrazu náhle skončí.

Ak by Lukáš písal tieto dejiny s odstupom času, musel by do nich zaradiť tie najväčšie udalosti storočia. Lenže on o nich úplne mlčí.
V roku 62 po Kr. nechal židovský veľkňaz Annáš ukameňovať ďalšieho kľúčového lídra – Ježišovho brata Jakuba. V Skutkoch o tom nie je ani zmienka.
V roku 64 po Kr. vypukol obrovský požiar Ríma. Cisár Nero z neho obvinil kresťanov a spustil prvé masívne štátne prenasledovanie. Kresťanov upaľovali a hádzali šelmám. Lukáš nenapíše ani slovo.


A čo poprava dvoch najvplyvnejších postáv prvej cirkvi? Apoštoli Peter a Pavol zomreli ako mučeníci v Ríme práve počas Nerovho teroru. Skutky apoštolov pritom končia tým, že Pavol sedí v domácom väzení a čaká na súd (Skutky 28/30). O jeho smrti či poprave Petra sa nedozvieme nič.

Predstavte si, že čítate podrobné dejiny modernej Ameriky, ktoré podrobne opisujú politiku 90. rokov, no zrazu skončia v lete roku 2001. Bez jedinej zmienky o páde Dvojičiek.
Čo by ste si pomysleli? Že autor túto tragédiu zámerne zamlčal? Nie. Jediné logické vysvetlenie je, že knihu dopísal skôr, než sa tie udalosti vôbec stali.

Lukáš nemal dôvod vynechať vyvrcholenie príbehu Petra a Pavla. Ich smrť nespomína jednoducho preto, že v čase písania knihy obaja apoštoli ešte žili.
Z toho vyplýva jasný historický záver: Kniha Skutky apoštolov musela byť dokončená pred rokom 62 po Kr.
A teraz prichádza kľúčový moment pre samotné evanjeliá. Lukáš hneď v prvej vete Skutkov apoštolov odkazuje na svoje predchádzajúce dielo – Evanjelium podľa Lukáša (Skutky 1/1). Lukášovo evanjelium teda muselo vzniknúť ešte skôr ako Skutky.
Ak Skutky vznikli pred rokom 62, Lukášovo evanjelium muselo byť napísané koncom 50. rokov prvého storočia. Teda len približne 25 až 30 rokov po Ježišovom ukrižovaní.


V tom čase ešte žili stovky priamych svedkov Ježišovho pôsobenia. Akékoľvek výmysly či neskoré legendy by vtedajšia spoločnosť okamžite zmietla zo stola.
História prvej cirkvi nám tak sama dáva do rúk dôkaz. Evanjeliá nie sú produktom neskorých storočí. Sú to svedectvá zapísané v čase, keď boli spomienky na Ježiša ešte úplne živé.

Článok som pôvodne publikovala na blog.pravda.

Obrázky vygenerovala AI.

Autor: Mária Tvrdoňová | úterý 23.6.2026 15:40 | karma článku: 8,22 | přečteno: 89x

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Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

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