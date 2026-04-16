Boli Ježišove proroctvá dopísané dodatočne? História roku 66 hovorí niečo iné.
Historici radi tvrdia, že Ježišovo proroctvo o páde Jeruzalema je tzv. vaticinium ex eventu. Teda popis napísaný až po tom, čo dym nad mestom v roku 70 n. l. opadol. Ich logika je jednoduchá: text v evanjeliách je príliš presný na to, aby vznikol vopred.
Lenže história nám predkladá záhadu, ktorú teória o „dodatočnom dopísaní“ vysvetľuje len ťažko. Ak kresťania nemali varovanie vopred, ako vedeli, že majú utiecť v jedinom momente, kedy to bolo možné?
Rok 66: Falošný pocit víťazstva
Píše sa november roku 66 n. l. Jeruzalem vrie. Rímsky legát Cestius Gallus práve nečakane prerušil obliehanie mesta. Bez zjavného dôvodu sťahuje svoje légie. Pre židovských povstalcov, zelótov, je to jasné znamenie: Boh je na našej strane! Chopia sa zbraní a v priesmyku Bet-Horon pripravia Rimanom jatky. Zmasakrujú 6 000 elitných vojakov. Rím je ponížený. Jeruzalem jasá.
V meste zavládne eufória. Nikto neodchádza. Naopak, všetci sa hrnú do vnútra, aby sa podieľali na „svätej vojne“.
Okno, ktoré trvalo len okamih
V tomto momente sa deje niečo absolútne nelogické. Kým dav oslavuje víťazstvo, jedna skupina ľudí balí kufre a uteká opačným smerom. Kresťania. Mali na to zhruba tri až štyri dni. Presne ten čas, kedy boli hradby Jeruzalema prázdne, pretože všetci bojaschopní muži prenasledovali Gallusa v horách. Lenže pre kresťanov to nebol signál na oslavu, ale posledná výzva. Spomenuli si na to, čo im Ježiš povedal pred desiatkami rokov: „ „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú.“ (Lk 21, 20-21)
Pochopili totiž, že toto nečakané stiahnutie rímskych légií nie je ich porážkou, ale presne tým krátkym okamihom, kedy sa slučka nakrátko uvoľnila. Kým zvyšok mesta oslavoval „božie víťazstvo“ nad Rímom, kresťania v tom videli začiatok konca a poslednú šancu vyhnúť sa prichádzajúcej katastrofe. Vedeli, že ak nevyrazia okamžite, fanatickí povstalci brány mesta čoskoro nepriedušne uzavrú.
Logika vs. Proroctvo
Z čisto historického a psychologického hľadiska ich útek nedáva zmysel. Prečo by ste opúšťali mesto práve vtedy, keď sa zdá, že nepriateľ je na úteku a vy vyhrávate? Logika sveta hovorila: „Zostaňte a bojujte!“ Logika proroctva hovorila: „Bežte, kým sú brány otvorené.“
Kresťania zvolili 100-kilometrový pochod cez Júdsku púšť do bezpečia mesta Pella. Keď o štyri roky neskôr rímsky generál Titus definitívne uzavrel Jeruzalem a nechal v ňom vyhladovať a pobiť desaťtisíce ľudí, kresťania tam už neboli.
Ak sú evanjeliá len spätným popisom udalostí napísaným po roku 70, ako je možné, že ich „fiktívny“ obsah reálne zachránil tisíce ľudí už v roku 66?
Obrázok vytvorila AI a článok som pôvodne publikovala na blog.pravda.
Mária Tvrdoňová
