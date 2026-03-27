Bol Ježiš skutočný alebo fejkový prorok?

Historici tvrdia, že Ježišovo najslávnejšie proroctvo bolo dopísané až po udalostiach. Existuje však dôkaz z 20. storočia, ktorý túto teóriu totálne rozbíja.

Mnohí historici majú v otázke Ježišových proroctiev jasno. Tvrdia, že evanjeliá museli byť napísané až po roku 70 n. l.

Ich dôvod? Neveria, že proroctvá sú možné. Keďže Ježiš v textoch predpovedá pád Jeruzalema, podľa nich to nie je predpoveď, ale dodatočný opis udalostí, ktorý autori do textu vložili neskôr, aby Ježiš vyzeral dôležitejšie. Patrik Kořenář vo svojom videu konštatuje, že Marek „písal o zničení Jeruzalemského chrámu“ a vôbec sa neunúval divákom povedať, že je to písané v budúcom čase ako proroctvo o udalostiach, ktoré sa ešte len majú stať. Divákov postavil pred hotový fakt, že Marek popisuje udalosť potom, ako sa stali a teda evanjeliá boli napísané po roku 70.

Tento skeptický pohľad však naráža na zásadný problém. Ak historici odmietajú pád Jeruzalema ako proroctvo len preto, že sa im zdá „príliš presné na to, aby to bola pravda“, ako vysvetlia zvyšok?

Ježiš totiž predpovedal aj veci, ktoré sa naplnili až v 20. storočí. A pri nich argument o „dodatočnom opise“ absolútne neobstojí.

1. Návrat Židov do vlasti (rok 1948)
Židia boli rozptýlení po celom svete takmer 2 000 rokov. Štatistická šanca, že sa národ po dvoch tisícročiach vráti do pôvodnej domoviny, obnoví svoj štát a vzkriesi mŕtvy jazyk, je takmer nulová. Toto sa nedalo v prvom storočí „logicky predpovedať“ a už vôbec sa to do evanjelií nedalo „dopísať“ po roku 70. Napriek tomu sa to stalo.

2. Kázanie evanjelia každému národu.

Židovský rabín, odsúdenec na smrť, vyhlásil, že jeho učenie sa rozšíri do celého sveta. Predstava, že pohania začnú uctievať židovského Boha, ba dokonca učenie Ježiša nezanikne po potupnej smrti (žeby vzkriesenie z mŕtvych mohlo byť odpoveďou?) znie ako čisté šialenstvo. Dnes je to globálna realita.

Moja otázka k zamysleniu:


Skeptickí historici tvrdia: „Ježiš nemohol predpovedať pád Jeruzalema, lebo schopnosť skutočne vidieť budúcnosť neexistuje.“ Lenže fakty hovoria niečo iné. Ak dokázal správne predpovedať niečo tak štatisticky nepravdepodobné, ako je návrat Židov po dvoch tisícročiach, či kázanie evanjelia po celom svete, tak prečo by sme mu nemali veriť, že dokázal predpovedať aj pád Jeruzalema?Ak jeho proroctvá fungujú pre vzdialenú budúcnosť, ktorú nikto nemohol dopísať až po ich naplnení, prečo nemôžu pripustiť možnosť, že aj pád Jeruzalema bolo skutočné proroctvo?

A to nie je jediná indícia, že Ježišova predpoveď pádu Jeruzalema bolo skutočné proroctvo a nie až dodatočný popis udalostí.

O tom napíšem nabudúce...

Obrázok bol vygenerovaný AI

Autor: Mária Tvrdoňová | pátek 27.3.2026 14:44 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Mária Tvrdoňová

Bol apoštol Pavol epileptik? Čo skutočne stojí za najväčším obratom v dejinách?

Príbeh apoštola Pavla je snáď najväčším „obratom o 180 stupňov“ v histórii. Fascinuje celé generácie, ktoré sa už dve tisícročia snažia vysvetliť, čo spôsobilo jeho náhlu a radikálnu premenu.

27.2.2026 v 14:00 | Karma: 7,54 | Přečteno: 162x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 3.časť

Evanjeliá vraj nemôžeme brať vážne, lebo ich napísali dlhú dobu po udalostiach. Tvrdí: „Vychádzame z toho, že píše o zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70“

16.1.2026 v 12:54 | Karma: 5,18 | Přečteno: 115x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Koniec islamistického režimu v Iráne?

Keď sa USA rozhodli priniesť do Iraku demokraciu a odstránili diktátora Saddáma Husajna, skončilo to katastrofou. Rovnaký scenár sa opakoval v mnohých Arabských krajinách.

14.1.2026 v 13:37 | Karma: 11,49 | Přečteno: 213x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 2.časť

Ľudí, ktorí popierajú existenciu Ježiša, berú historici rovnako „vážne“ ako tých, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Zato internet je plný influencerov, ktorí nás o tom presviedčajú.

7.1.2026 v 16:29 | Karma: 6,10 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost

Mária Tvrdoňová

Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 1.časť

Ako je možné, že historici doteraz neprišli na to, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval? Podľa populárneho youtubera je to preto, lebo veriaci historici sa nikdy nezamysleli nad možnosťou, že Ježiš je len vymyslená postava.

2.1.2026 v 17:29 | Karma: 8,33 | Přečteno: 239x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...
vydáno 21. března 2026

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová...

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...
27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase...

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu...
27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní...

Obava z poškození trakčního vedení dnes krátce zastavila provoz vlaků v H. Brodě

ilustrační snímek
27. března 2026  13:07,  aktualizováno  13:07

České dráhy dnes krátce přerušily provoz na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Pohled. Na...

Zastávky autobusů ve Dvoře Králové budou od dubna kvůli přestavbě nádraží jinde

ilustrační snímek
27. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Autobusy v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou od středy 1. dubna...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mária Tvrdoňová

  • Počet článků 153
  • Celková karma 7,73
  • Průměrná čtenost 994x
Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

