Bol Ježiš skutočný alebo fejkový prorok?
Mnohí historici majú v otázke Ježišových proroctiev jasno. Tvrdia, že evanjeliá museli byť napísané až po roku 70 n. l.
Ich dôvod? Neveria, že proroctvá sú možné. Keďže Ježiš v textoch predpovedá pád Jeruzalema, podľa nich to nie je predpoveď, ale dodatočný opis udalostí, ktorý autori do textu vložili neskôr, aby Ježiš vyzeral dôležitejšie. Patrik Kořenář vo svojom videu konštatuje, že Marek „písal o zničení Jeruzalemského chrámu“ a vôbec sa neunúval divákom povedať, že je to písané v budúcom čase ako proroctvo o udalostiach, ktoré sa ešte len majú stať. Divákov postavil pred hotový fakt, že Marek popisuje udalosť potom, ako sa stali a teda evanjeliá boli napísané po roku 70.
Tento skeptický pohľad však naráža na zásadný problém. Ak historici odmietajú pád Jeruzalema ako proroctvo len preto, že sa im zdá „príliš presné na to, aby to bola pravda“, ako vysvetlia zvyšok?
Ježiš totiž predpovedal aj veci, ktoré sa naplnili až v 20. storočí. A pri nich argument o „dodatočnom opise“ absolútne neobstojí.
1. Návrat Židov do vlasti (rok 1948)
Židia boli rozptýlení po celom svete takmer 2 000 rokov. Štatistická šanca, že sa národ po dvoch tisícročiach vráti do pôvodnej domoviny, obnoví svoj štát a vzkriesi mŕtvy jazyk, je takmer nulová. Toto sa nedalo v prvom storočí „logicky predpovedať“ a už vôbec sa to do evanjelií nedalo „dopísať“ po roku 70. Napriek tomu sa to stalo.
2. Kázanie evanjelia každému národu.
Židovský rabín, odsúdenec na smrť, vyhlásil, že jeho učenie sa rozšíri do celého sveta. Predstava, že pohania začnú uctievať židovského Boha, ba dokonca učenie Ježiša nezanikne po potupnej smrti (žeby vzkriesenie z mŕtvych mohlo byť odpoveďou?) znie ako čisté šialenstvo. Dnes je to globálna realita.
Moja otázka k zamysleniu:
Skeptickí historici tvrdia: „Ježiš nemohol predpovedať pád Jeruzalema, lebo schopnosť skutočne vidieť budúcnosť neexistuje.“ Lenže fakty hovoria niečo iné. Ak dokázal správne predpovedať niečo tak štatisticky nepravdepodobné, ako je návrat Židov po dvoch tisícročiach, či kázanie evanjelia po celom svete, tak prečo by sme mu nemali veriť, že dokázal predpovedať aj pád Jeruzalema?Ak jeho proroctvá fungujú pre vzdialenú budúcnosť, ktorú nikto nemohol dopísať až po ich naplnení, prečo nemôžu pripustiť možnosť, že aj pád Jeruzalema bolo skutočné proroctvo?
A to nie je jediná indícia, že Ježišova predpoveď pádu Jeruzalema bolo skutočné proroctvo a nie až dodatočný popis udalostí.
O tom napíšem nabudúce...
Obrázok bol vygenerovaný AI
Mária Tvrdoňová
Bol apoštol Pavol epileptik? Čo skutočne stojí za najväčším obratom v dejinách?
Príbeh apoštola Pavla je snáď najväčším „obratom o 180 stupňov" v histórii. Fascinuje celé generácie, ktoré sa už dve tisícročia snažia vysvetliť, čo spôsobilo jeho náhlu a radikálnu premenu.
Mária Tvrdoňová
Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 3.časť
Evanjeliá vraj nemôžeme brať vážne, lebo ich napísali dlhú dobu po udalostiach. Tvrdí: „Vychádzame z toho, že píše o zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70"
Mária Tvrdoňová
Koniec islamistického režimu v Iráne?
Keď sa USA rozhodli priniesť do Iraku demokraciu a odstránili diktátora Saddáma Husajna, skončilo to katastrofou. Rovnaký scenár sa opakoval v mnohých Arabských krajinách.
Mária Tvrdoňová
Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 2.časť
Ľudí, ktorí popierajú existenciu Ježiša, berú historici rovnako „vážne" ako tých, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Zato internet je plný influencerov, ktorí nás o tom presviedčajú.
Mária Tvrdoňová
Populárny dekonšpirátor odhalil, že Ježiš pravdepodobne neexistoval - 1.časť
Ako je možné, že historici doteraz neprišli na to, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval? Podľa populárneho youtubera je to preto, lebo veriaci historici sa nikdy nezamysleli nad možnosťou, že Ježiš je len vymyslená postava.
|Další články autora
- Počet článků 153
- Celková karma 7,73
- Průměrná čtenost 994x