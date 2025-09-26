Bol Charlie Kirk rasista?
Všetko však vyznie inak, keď sa povie kontext, v ktorom to povedal.
Bola to reakcia na rozhodnutie, že letecké spoločnosti sa rozhodli zaviesť kvóty a prijať 50% pilotov, ktorí budú buď ženy, alebo muži inej rasy ako bielej. Vždy, keď sa zavedú kvóty, tým jediným kritériom už nie sú vaše profesijné schopnosti, ale do úvahy sa berú aj nepodstatné veci ako pohlavie a farba kože. A aj ak ten černošský pilot bol najlepší z uchádzačov, môžete mať o tom pochybnosti.
Spomenula som si na rozhovor so svojou dcérou spred niekoľkých rokov. Rozprávali sme sa, že v Európskej Únii je snaha dostať viac žien do vedúcich pozícií a tak zavádzajú kvóty. Dcéra už vtedy výnimočne vynikala v matematike a považovali sme za samozrejmé, že pôjde študovať na univerzitu, kde je ťažká matematika. Na týchto školách je ale prevaha chlapcov. Riešili sme, ako by reagovala, keby sa zaviedli kvóty a na vysoké školy by vyvíjali tlak, aby prijali viac dievčat. Na jej slová si pamätám dodnes: „Nechcem aby sa zaviedli kvóty. Lebo každý by si pomyslel, že som sa na tú školu dostala nie preto, lebo na to mám, ale preto, lebo som dievča.“
Tínedžerka to pochopila. Čo je na tom nepochopiteľné?
Ja sa však pýtam, kto je väčší rasista? Ten, kto povie, že dajme všetkým rovnakú príležitosť a vyberajme len podľa ich schopností? Alebo ten, kto povie, že Černochov treba zvýhodniť? Nemôžem si pomôcť, ale ja mám pocit, že ten druhý hovorí, že Černosi sú tak neschopní, že potrebujú pozitívnu diskrimináciu, aby sa presadili, čo je vo svojej podstate rasistické.
V tomto videu Charlie Kirk vysvetľuje kontext tých svojich údajných rasistických výrokov
Článok som pôvodne publikovala na blogu Pravdy
Mária Tvrdoňová
Bohoslužba za Charlieho Kirka ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.
Máločo ukázalo ten obrovský rozdiel medzi zlom a dobrom, ako vražda Charlieho Kirka a následné reakcie ľudí, ktorí ho milovali.
Mária Tvrdoňová
Vplyvní slovenskí komentátori šíria lži o zavraždenom Charlie Kirkovi
Charlie Kirk napísal: „Veľa sa dozviete o človeku podľa toho, ako reaguje, keď niekto zomrie.“ Aké prorocké.
Mária Tvrdoňová
Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.
Charlie Kirk bol údajne nenávistný transfób. V rádiu po ceste do práce som započula infomáciu, že bol známy tým, že vystupoval proti právam transrodových ľudí.
Mária Tvrdoňová
Zavraždili Charlieho Kirka a tí tolerantní to ospravedlňujú.
Smrť Charlieho Kirka ma hlboko ranila, hoci som ho nikdy osobne nestretla. Videla som viaceré jeho debaty a obdivovala som ako dokázal s rešpektom, bez nenávisti diskutovať s názorovými oponentmi.
Mária Tvrdoňová
Japonci chceli zhodiť blchy s morom na USA. Atómová bomba im to prekazila.
Skôr než odsúdite Američanov za Hirošimu a Nagasaki, predstavte si túto situáciu. Ste bežná americká rodina. Máte asi dvadsaťročného syna. Pred štyrmi rokmi vašu krajinu zákerne napadlo Japonsko.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU
Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté...
Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu
Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce...
Polemika odborníků s Trumpem: Horečka v těhotenství je rizikovější než paracetamol
Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol....
Přes Azory se přehnala bouře Gabrielle. Vyvracela stromy a ničila střechy
Tropická bouře Gabirelle se přes portugalské Azorské ostrovy přehnala v noci na pátek s menší...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 143
- Celková karma 16,66
- Průměrná čtenost 1043x