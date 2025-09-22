Bohoslužba za Charlieho Kirka ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.
Nebolo to ako pri smrti George Floyda. Žiadne americké mesto nebolo podpálené, autá neboli zdemolované, obchody neboli vyrabované. Namiesto toho ľudia začali čítať Biblie a mnohí zavítali po prvý krát v živote na boholožby.
Zavŕšila to včerajšia spomienková bohoslužba. Erika odpustila vrahovi a vyzvala ľudí aby nasledovali Krista.
Napriek tomu po tejto bohoslužbe „lepšoľudia“ píšu, že my sme tí zlí.
Ak niekto ten rozdiel medzi dobrom a zlom nevidí, je úplne slepý a nenávidí svetlo.
Milióny ľudí v priamom prenose počuli posolstvo evanjelia, že Kirk nie je v nebi preto, lebo bol vzorný manžel a otec. Ani preto, lebo pomohol miliónom mladých ľudí vyjsť z temnoty. Ba ani preto, lebo zomrel ako mučeník za Krista. On je v nebi preto, lebo jeho Spasiteľ za neho položil svoj život.
Na záver posolstvo Charlieho Kirka, ktoré by odkázal človeku, ktorý má 30 sekúnd života.
(8) You have 30 seconds to live..amazing response by #charliekirk - YouTube
Mária Tvrdoňová
Vplyvní slovenskí komentátori šíria lži o zavraždenom Charlie Kirkovi
Charlie Kirk napísal: „Veľa sa dozviete o človeku podľa toho, ako reaguje, keď niekto zomrie.“ Aké prorocké.
Mária Tvrdoňová
Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.
Charlie Kirk bol údajne nenávistný transfób. V rádiu po ceste do práce som započula infomáciu, že bol známy tým, že vystupoval proti právam transrodových ľudí.
Mária Tvrdoňová
Zavraždili Charlieho Kirka a tí tolerantní to ospravedlňujú.
Smrť Charlieho Kirka ma hlboko ranila, hoci som ho nikdy osobne nestretla. Videla som viaceré jeho debaty a obdivovala som ako dokázal s rešpektom, bez nenávisti diskutovať s názorovými oponentmi.
Mária Tvrdoňová
Japonci chceli zhodiť blchy s morom na USA. Atómová bomba im to prekazila.
Skôr než odsúdite Američanov za Hirošimu a Nagasaki, predstavte si túto situáciu. Ste bežná americká rodina. Máte asi dvadsaťročného syna. Pred štyrmi rokmi vašu krajinu zákerne napadlo Japonsko.
Mária Tvrdoňová
Navštívila som kresťanské bohoslužby v moslimskej krajine, kde je sloboda len na papieri.
Počas dovolenky v Tuniskom meste Sousse som sa rozhodla zúčastniť kresťanských bohoslužieb. Po príchode na miesto som hneď zistila, že náboženská sloboda v Tunisku je rovnaká ako bola v 50-tych rokoch v Sovietskom Zväze.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Černochová podpořila sestřelení ruského letounu při opakování provokací
Ministryně obrany a jednička kandidátky SPOLU v Praze Jana Černochová v debatě volebních lídrů na...
Francie uznala Stát Palestina, tento krok má podle Macrona vést k míru
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oznámil, že jeho země oficiálně uznala Stát...
Letiště v Kodani blokují kroužící drony. Všechny lety byly přerušeny
Aktualizujeme Kodaňské letiště před hodinou pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici
Na 100 tisíc lidí v pondělí napříč Itálií demonstrovalo za příměří v Pásmu Gazy. Blokádami několika...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 142
- Celková karma 16,71
- Průměrná čtenost 1048x