Bohoslužba za Charlieho Kirka ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.

Máločo ukázalo ten obrovský rozdiel medzi zlom a dobrom, ako vražda Charlieho Kirka a následné reakcie ľudí, ktorí ho milovali.

Nebolo to ako pri smrti George Floyda. Žiadne americké mesto nebolo podpálené, autá neboli zdemolované, obchody neboli vyrabované. Namiesto toho ľudia začali čítať Biblie a mnohí zavítali po prvý krát v živote na boholožby.

Zavŕšila to včerajšia spomienková bohoslužba. Erika odpustila vrahovi a vyzvala ľudí aby nasledovali Krista.

Napriek tomu po tejto bohoslužbe „lepšoľudia“ píšu, že my sme tí zlí.

Ak niekto ten rozdiel medzi dobrom a zlom nevidí, je úplne slepý a nenávidí svetlo.

Milióny ľudí v priamom prenose počuli posolstvo evanjelia, že Kirk nie je v nebi preto, lebo bol vzorný manžel a otec. Ani preto, lebo pomohol miliónom mladých ľudí vyjsť z temnoty. Ba ani preto, lebo zomrel ako mučeník za Krista. On je v nebi preto, lebo jeho Spasiteľ za neho položil svoj život.
Na záver posolstvo Charlieho Kirka, ktoré by odkázal človeku, ktorý má 30 sekúnd života.

(8) You have 30 seconds to live..amazing response by #charliekirk - YouTube

Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

