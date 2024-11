Ateista Dawkins sa pýtal Jordana Petersona, či naozaj verí, že Biblia je pravdivá.

Známy predstaviteľ hnutia Noví ateisti diskutoval o Biblii s kanadským psychológom Jordanom Petersonom. Som kresťanka, ale prístup Dawkinsa sa mi v niektorých otázkach páčil viac.

Ak neviete, kto sú títo dvaja muži, predstavila som ich v tomto videu. Dawkins to ku koncu debaty výstižne zhrnul, keď povedal že Petersona zaujímajú symboly a Dawkinsa fakty. Jordan Peterson totiž tvrdí, že nie je podstatné, či sa príbeh o Kainovi odohral presne tak, ako je opísaný v Biblii, lebo tento príbeh zažívame znovu a znovu. Bibliu vníma ako knihu, ktorá vyjadruje hlboké pravdy a princípy. Čiastočne s Jordanom Petersonom súhlasím. Ježiš tiež rozprával veľa fiktívnych príbehov o márnotratnom synovi, či milosrdnom Samaritánovi a podstatné je posolstvo tohto príbehu, nie to, či sa naozaj stal.

Neplatí to však o všetkých knihách Biblie a o všetkých udalostiach, ktoré sa v nej popisujú. Napríklad evanjeliá sú čo do žánru historické knihy, ktoré trvajú na tom, že popisujú udalosti, ktoré sa reálne stali. Dokazujú to aj tým, že je tam množstvo mien, titulov, či udalostí, ktoré sa naozaj stali a archeológia potvrdzuje ich presnosť.

Preto otázky, ktoré Dawkins kládol Petersonovi, boli legitímne. Pýtal sa ho, čo verí tomu, že Ježiš sa narodil z panny, zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Pretože ak sa tak nestalo, má to obrovské následky. Výstižne to charakterizoval apoštol Pavol slovami: „Ak Kristus nevstal z mŕtvych, prázdne je naše kázanie a prázdna je naša viera.“ Dodáva, že načo potom má pre vieru znášať prenasledovanie, ak neexituje vzkriesenie z mŕtvych. Lenže Ježiš z mŕtvych vstal a máme aj historické dôkazy tejto udalosti.

