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Ako Patrik Kořenář vymazal z histórie najstarší zdroj o Ježišovi.

Mária Tvrdoňová
Patrik Kořenář natočil hodinový dokument o tom, či Ježiš vôbec existoval. Urobil však obrovskú školácku chybu – úplne odignoroval ten najstarší a najdôležitejší historický prameň, ktorý máme. Apoštola Pavla.

Ak chceme v histórii skúmať nejakú starovekú postavu, prvoradé sú tie najstaršie zápisy. Listy apoštola Pavla sú v tomto absolútny unikát. Pavol ich písal len nejakých 20 až 30 rokov po ukrižovaní.

Navyše, Pavol nebol izolovaný pustovník. V listoch jasne píše, že sa osobne poznal s Ježišovým bratom Jakubom a strávil čas s učeníkom Petrom. Pre každého historika je toto svätý grál. Máme tu priame svedectvo človeka, ktorý osobne rozprával s ľuďmi z najbližšieho Ježišovho kruhu.

Lenže Kořenář na Pavla v dokumente úplne zabudol. Keď mu to diváci v komentároch vyčítali, namiesto chlapského priznania omylu prišla bizarná obhajoba. Kořenář vyhlásil, že Pavol nemá k historickému Ježišovi čo povedať. Prečo? Lebo vraj čerpal iba z vízií a Ježiš bol podľa Pavla iba akousi „nebeskou bytosťou“, ktorú v oblakoch zabili démoni.

Týmto tvrdením Kořenář skočil rovnými nohami do extrémnej teórie mýticizmu, ktorú seriózni historici dávno odmietli. Ukazuje to smutný trend: snaha vymazať reálneho Ježiša je u niektorých skeptikov taká silná, že radšej poprú základné historické metódy a ignorujú jasné fakty.

Pavlove listy pritom jasne dokazujú, že kresťanstvo nevzniklo ako mýtus o vesmírnom archanjelovi. Bolo pevne ukotvené v realite prvého storočia, cez ľudí z mäsa a kostí, ktorí sa navzájom osobne poznali.

Čím to podľa vás je, keď populárny bojovník proti hoaxom a dezinformáciám urobí takúto obrovskú a faktickú chybu? Je za tým slepá škvrna, alebo len tvrdohlavá neochota priznať si omyl pred vlastným publikom?

Na absurdnosť tvrdenia, že Ježiš bol pre Pavla len nebeská bytosť bez tela, sa detailne pozrieme už v najbližšom článku. Sľubujem vám, že to bude celkom slušné sci-fi.

Autor: Mária Tvrdoňová | neděle 8.11.2026 19:45 | karma článku: 0 | přečteno: 48x
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Mária Tvrdoňová

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Hlásim sa k duchovnému odkazu velikánov Českého národa ako bol Jan Hus a Jan Amos Komenský. Vyštudovala som históriu a vo svojich blogoch sa venujem najmä otázkam historickej dôveryhodnosti biblických kníh. Pri svojim skúmaní som došla k záveru, že máme veľké množstvo historických dôkazov toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a bol tým, za koho sa prehlasoval.

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