Ak sa k Iránskemu útoku na Izrael pridá Turecko, biblické proroctvá sa naplnia.

Fenoménom Biblie je to, že obsahuje množstvo jednoznačných proroctiev, z ktorých mnohé sa už presne naplnili. Nič také nie je v Koráne, či iných náboženských knihách.

Veľa biblických proroctiev sa vzťahuje na štát Izrael a židovský národ.

Keď Hamas napadol Izrael, v napätí som očakávala, či sa do vojny nezapojí Irán a ďalšie krajiny. Všetci kresťania totiž dobre poznajú proroctvo z 38. a 39. kapitoly knihy Ezechiel.

Keďže ostatné krajiny sa zdráhali zapojiť do konfliktu v Gaze, usúdila som, že toto proroctvo sa zatiaľ nenaplní. Avšak konflikt na blízkom východe eskaluje a stále viac a viac krajín útočí na Izrael. Pred chvíľou zaútočil Irán v oveľa väčšej sile, ako v Apríli (keďže Železná Kupola je zahltená, bolo by zaujímavé, keby Iránsku raketu smerujúcu na Al Aksu tentokrát nezneškodnila. ).

Ak sa nakoniec sformuje mocná armáda, ktorá zaútočí na Izrael a bude tam Irán (v Biblii identifikovaný ako Peržan), Turecko (možno aj Rusko) a mnohé ďalšie moslimské krajiny, biblické proroctvo sa začne napĺňať pred našimi očami.

Článok o tomto proroctve som písala pred vyše dvoma rokmi, keď Putin napadol Ukrajinu a v Izraeli o vojne ani nechyrovali.

A ako tá vojna dopadne si môžete prečítať tu.

