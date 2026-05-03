GENIUS LOCI (1/4)
Starý idiot.
Vydělal stovky milionů, vlastnil několik firem a nikde nikdo, komu by všechno předal. Všichni chtěli jen peníze. Peníze. Kdo ale bude pracovat? Jeho peníze nevznikly z ničeho, jeho firmy nespadly z nebe. Až umře, oni všechno prodají a prošustrují. Konec.
Byl opilý. Věděl to, ale stále znovu si naléval.
„Všichni mě tak neuvěřitelně serou!“ zařval do ticha pracovny.
Denisa. Co tady pořád ještě dělá? Je jí třicet tři a pořád bydlí ve vile. Není schopná vlastního života. Otmar byl už v jejím věku rozvedený a chystal se podruhé oženit. Měl za sebou studium na vysoké škole a jako první z rodiny se stal inženýrem na dole, kde jeho předci rubali uhlí v díře. A Denisa? Studium jí nevoní, pracovat se jí nechce, chlap, kterého si narazila, je povaleč a hochštapler. Otmar by ji nejraději vyrazil z domu, ale měl pocit, že je lepší mít ji pod kontrolou. Chlastá a fetuje, věděl to, a nedokázal s tím nic udělat.
Tom má svoji rodinku, ale jeho květinka je chamtivá až hrůza. Usadila se a hnízdí v penězích. Až Otmar natáhne bačkory, bude to ještě lepší. Ta potvora ví, že se dočká.
Otmar by chtěl, aby jeho činnost nějak pokračovala, jenže jeho děti v sobě neměly ani stopu podnikatelského genu. Všechno potřebují odsouhlasit, jistit. Tom má nejraději práci od do, nechce se namáhat. Zařadil se mezi lidi, kteří věří, že hodnota volného času se nedá vyčíslit, že člověk potřebuje užívat, ne pořád jen pracovat.
„Ať jdou všichni do prdele,“ ulevil si vztekle Otmar a znovu si nalil.
Jistota jistoty.
Jejich největší jistotou byly Otmarovy miliony.
Jenže podnikání, to byla radost. Radost! Miliony u toho samozřejmě musely být, ale v určité chvíli, v určité chvíli o ty miliony ani nejde. Důležité je něco dělat. Něco člověka napadne, řekne si, že je to nesmysl, ale pak mu to nedá a zkusí to. Když to začne fungovat, kdesi uvnitř se zapnou trysky a jdeš do toho. Nejíš, nespíš, makáš a jsi šťastný. Jo, něco nevyjde, ale když člověk vydrží, nakonec z toho něco bude. Sladký první milion. A už v tom jedeš. Celý život.
Pak přijde chvíle, kdy si myslíš, že bys měl skončit, sakra, je tady důchod, ale co s tím? Prodat, zbavit se všeho? Nechce se ti.
Otmar roky čekal, že se něco stane, že se někdo z rodiny probere a převezme to po něm. Jenže nic se nestalo, nikdo nepřišel. Viděl kolem sebe jen natažené ruce, protože když máš miliony, nějaké ty desítky, stovky tisíc tě vlastně vůbec nebolí a rodina je rodina.
Jeden Otmarův známý už chtěl všechno prodat, ale pak si všiml, že třináctiletý vnuk myslí. Jaká výhra! Má naději. Pustil se do dalších projektů. Učí na nich vnuka podnikat a modlí se, aby to vyšlo.
Otmar se vnuků nástupců nedočká. Denisa mít děti nebude, a Bůh ví, že je to tak dobře, a Tom, ten se oženil se Šípkovou Růženkou, která z dětí vychovává sněhové vločky.
Nikde nic. Pustina.
Jednou Otmara napadlo, že všechno odkáže na charitu. Pak mu ale došlo, že ty svoje lenochy nenaučil pracovat, spoléhal na ty svoje prachy, a oni dnes nic neumí. Byl jejich otcem a musel se o ně postarat. Věděl, že je nemůže nechat jen tak, nakonec by se stali i oni sami potřebnými.
Příští rok mu bude sedmdesát a příliš často se vrací k bilancování.
Udělal dobře, když se s Lucií rozvedl?
Tereza je krásná, je mladá a je radost dívat se na ni každý den. Věděl, že se pro něj strojí, že se pro něj předvádí, chodí s ním všude, kam potřebuje, a poutá na sebe pozornost.
Něco mu na ní ale začínalo vadit.
A začínal tušit, co to je.
Možná se mu ale jen omrzela…
Doufal, že tomu tak není, protože hledat si nějakou další, to by už nezvládl. Tahle se zjevila jako dar nebes, prostě tady najednou byla a Otmar popadl druhý dech. Najednou se všechno zdálo být jasné, lepší, nadějnější.
Už to bylo tři roky, co ji poznal, a dva roky, co se rozvedl. Zatím nebyl takový blázen, aby si ji vzal, ale Tereza na něj začínala tlačit. Myslela si, že to dělá chytře, ale Otmar viděl přesně, o co jí jde a jak to dělá.
Možná se neměl rozvádět, měl si ji nechat jenom bokem, nestěhovat ji sem, do vily, neseznamovat ji s dětmi, neukazovat se s ní na veřejnosti.
Rozvod s Lucií hodně bolel. I finančně. Dostala tučné odškodné. Stála u jeho začátků a bylo mu hloupé odbýt ji almužnou. Prostě každá legrace něco stojí. A Tereza je luxus. Luxus, o kterém si vždy myslel, že na něj nemá. A najednou, na konci života tohle. Mladá krása jen a jen pro něj.
Sedmdesát let. Na jeden lidský život docela dost. Kdyby zítra zemřel, nic by se nestalo. Všechno, co se dalo, prožil. Možná ho v budoucnu čekají jen nemoci, bolest a smrt.
Nebo může doufat, že i po sedmdesátce bude žít tak, jak byl po celý život zvyklý? Naplno a bez limitů?
Možné to je. Pravděpodobnost je ale velice nízká.
Dnes to rozseknul. Pozval si všechny, pozoroval je, mluvil s nimi a definitivně se rozhodl. Na konci každého rozhovoru sdělil, co potřeboval a pozoroval reakce. Nebyly příjemné, ale čekal to. Za chvíli odešle poslední instrukce právníkům a finita la commedia.
Kdysi byl svět jiný a Otmar mu rozuměl. Věděl, co má dělat, aby uspěl. Ještě nedávno se zdálo, že dokáže běžet nekonečně dlouho. Nevzpomínal si, kdy si poprvé všiml, že svět drhne. Dotyk světa přestal být příjemný, samozřejmý a hladký. Hrubl. Kódy, piny, displeje, nic mu to neříkalo, byla to jen a jen brzda. Zasekl se, nechtělo se mu učit novým věcem. Pak si všiml, že lidé, které znal, začínali mizet. Odcházeli do důchodu, umírali, a na jejich místa přicházeli mladí, kteří mu nerozuměli. Mají svoje lidi, svoje zájmy, kterým zase nerozumí Otmar. Uvědomoval si, že tohle podcenil. Sítě, pečlivě budované desítky let, slábly, pak děravěly, teď trouchnivějí a zanedlouho se rozpadnou. Na jejich místo se derou sítě nové a ty už s Otmarem nepočítají. Jak před lety řekl jeden mladý městský zastupitel: „Vy jste si už nakradli, teď je řada na nás.“
Otmar pochopil, že on už má jen ty svoje miliony. Po těch budoucích, po těch možnostech mít je touží mladí. Budují si svoje sítě, mají své vlastní vztahy a na Otmara a jeho generaci se můžou vykašlat. Což taky dělají. Protože: co jim můžou nabídnout kromě poučování a chytračení?
Otevřel si další láhev. Potřeboval spláchnout ten protivný pocit, že jeho další směr je domov pro seniory.
Věk je jenom číslo.
Neznal pitomější větu.
Představil si vždy při téhle větě sex a sebe.
Věk není jenom číslo. Věk je informace. Důležitá. Sex se sedmnáctiletým, třicetiletým a sedmdesátiletým je sakra rozdíl.
Věk mu přinesl tuhle noc. Myslí na minulost, hodnotí a ví, že budoucnost už možná nenastane. Sedmdesát let. Věděl, že toho zvládne ještě hodně, ale součástí všeho se stalo příliš mnoho různých ale. Občas se mu zdálo, že by už chtěl všeho nechat, ale po nějaké době jako kdyby se znovu vzpamatoval a chtěl ještě nějaký tah. Jenže kam táhnout? Nikdy ho nezajímaly opakující se činnosti, vyhýbal se jistotě. No risk, no fun. Krásná anglická věta, Otmarův životní styl.
Začalo to už v dětství. Tenkrát samozřejmě o nějakém anglické větě neměl ani tušení. Narodil se do hornické rodiny. Horníkem byl otec, horníkem byl děda i praděda. V Petřkovicích to ani jinak nešlo. Praděda i děda žili ještě v hornické kolonii, otec ale postavil pro svoji rodinu dům, a tak Otmar vyrůstal v domku na úpatí Landeku.
Narodil se jako druhé dítě. Protože měl starší sestru, snažil se, kam až mu paměť sahala, chytit se nějaké klukovské společnosti. Juli byla odjakživa důležitá, sebestředná a přemoudřelá, nic pro malého kluka, jehož životní moto tepe v žilách rytmem no risk, no fun. Zato za plotem zahrady, tam se pohybovaly skupiny rozlítaných děcek, které myslely jen na to, jak se dostat do lesa na Landeku, prolézat zapomenuté končiny, honit se, navzájem se přepadat a vést nekonečné bitky. Otmar začal utíkat už jako hodně malý, přidával se k chumlu děcek, který probíhal kolem jejich domu. Juli ho pak hledala a bylo to pro ni zoufalé. Musela se vydávat po stopách dobrodruhů, ona, která chtěla mít vše v dosahu, vše pod kontrolou, vše ve vlastních hranicích. Otmar však z ničeho neměl strach. Ani z lesa, ani z větších kluků, ani z Juli. Neměl strach ani z rodičů. Klidně se nechal seřezat, když věděl, že je to za překročení pravidel. Nepovažoval výprask za nic potupného. Byla stanovena pravidla, on je porušil, tak si to vypil. Snažil se z výprasku vykroutit, vztekal se a brečel, ale žádný výprask světa ho nedonutil vzdát se dalších dobrodružství. Otec to věděl, přesto ho pokaždé svědomitě seřezal.
Otmar velmi brzy pochopil, že se umí rvát. Teď, když je starý, se nad tím usmívá, ale byl škvrně, které si trouflo i na velké kluky. Otmar byl mrštný, rychlý a měl vrozený postřeh, dokázal i těm starším pořádně zatopit. Jeho kamarád, o dva roky starší, se často rozbrečel, když dostal nakládačku, ale Otmara něco takového spíš nabudilo. Kamarád, který tak rád brečel, skončil v dospělosti na kontrolním oddělení finančního úřadu. Měl svého času možnost Otmara potopit, ale neudělal to. Naopak. Díky němu Otmar neskončil v kriminále. Zřejmě si vzpomněl, jak ho kdysi Otmar tahal z bryndy, a vrátil mu to. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a Otmar si to celý život uvědomoval.
Každopádně, Otmar v sobě měl snad od plenek neodolatelnou chuť riskovat. Jak rostl, budil respekt. Respekt však k němu nepřišel na písknutí, získal ho každodenním životem v partách, bojem a hlavně svojí paličatostí. Nakonec se z něj stala legenda. Na akčního hrdinu to nebylo, ale na Landeku mělo jeho jméno zvuk.
Pokračování za týden.
Eva Tvrdá
