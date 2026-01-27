Zrušme fotosyntézu, tu šílenou zelenou energii!
Průměrně vzdělanému člověku stačí vědět, že při tomto zásadním biochemickém procesu se z oxidu uhličitého a vody za přispění sluneční energie vytváří jednoduchý cukr a kyslík. Věříme tomu, protože jsme se při procesu zvaném vzdělání naučili přijímat i skutečnosti, které často neumíme detailně vysvětlit ani experimentálně ověřit.
Země není placatá, obíhá kolem Slunce a klimatické změny, stejně jako zhoršující se stav životního prostředí jsou skutečnosti, které umíme analyzovat. Měřit se kupodivu dají i faktory způsobené lidskou činností a dá se poměrně jednoduše domyslet, k čemu se lidstvo dopracuje, nebude-li se o stav životního prostředí patřičně starat. Na úrovni státu to přísluší ministerstvu, které má životní prostředí chránit před zcela protichůdnými počiny lidí, firem, institucí i státní správy a samosprávy. V tom by měli mít jasno i političtí představitelé tohoto resortu. Ale nemají.
Do nebe volající amaterismus a neustálá snaha prezentovat vědecky ověřené skutečnosti a nutné počiny v oblasti ochrany přírody a životního prostředí jako politický aktivismus mě přivedly k takovému zcela hypotetickému a v zásadě zcela nerealizovatelnému nápadu: Co kdyby vznikla norma, která by politiky, kteří mají zastávat pozice ministrů, politických náměstků a třeba předsedů odborných sněmovních výborů přinutila složit veřejnou zkoušku, podmiňující jejich jmenování. Mohla by se skládat z testu všeobecného přehledu, zkoušky příslušných odborných znalostí a cizích jazyků.
Nemuselo by to být nic mimořádného: Obecné znalosti třeba na úrovni absolventa gymnázia, odborné znalosti problematiky konkrétního ministerstva či výboru na vysokoškolské úrovni, výborná znalost angličtiny a minimálně jednoho dalšího světového jazyka na komunikativní úrovni. K tomu by kandidát předkládal také životopis, ve kterém by mělo být doloženo, že (v případě ministra a náměstka ministra) má odpovídající manažerské zkušenosti, neboť jak je obecně známo (ale je to standardně ignorováno), ministerské funkce jsou funkce manažerské a žádný, ani průměrný manažer se úspěšným manažerem nestal z rozhodnutí politické strany a na základě vlastních nereálných ambicí.
Myslím, že výsledky takové zkoušky by byly smutné i u některých členů minulé vlády, ale absolutní nekompetentnost některých představitelů současné garnitury je do nebe volající. Ne, nemyslím si, že ministr zdravotnictví musí být uznávaný lékař, ministr obrany aktivní voják a ministr životního prostředí ekologický aktivista, ale třeba ministr zahraničí by měl být zkušený diplomat a ministr financí ekonom (nikoli účetní nebo elektrotechnik). Ministerský předseda by pak měl být, pominu-li morální kvality, člověk mimořádně všeobecně vzdělaný, disponující velkým přehledem. Myslí-li si někdo, že ten, který veškerý svůj potenciál vložil do budování vlastního impéria, má všechny předpoklady vládnout, je dle mého soudu na omylu. Stát není firma a absence vzdělání a přehledu spojená se sebestředností a chováním dlaždiče může působit až komicky.
Premiéra nedisponujícího některými znalostmi absolventa základní školy ale v mnohém překonávají ministři z řad Motoristů. Může být snad jediným předpokladem pro funkci ministra kultury kariéra hudebníka a textaře? Stačí k řízení české diplomacie a resortu životního prostředí být bývalou „podržtaškou“ Václava Klause? Je kariéra hejtra, influencera a obchodníka s auty tím, čím by se měl prezentovat enviromentální specialista mající stále ambici být ministrem? Nedostatek odpovídajícího vzdělání a absenci smysluplné praxe prostě nahradit nelze, a už vůbec nelze odbornou problematiku řešit z pozice ideologa odmítajícího relevantní vědecké poznatky a svými činy popírajícího smysl instituce, kterou má řídit.
Tento stav v naší (a nejen v naší) politice má patrně vliv i na společnost. Vytváří se totiž dojem, že každý může dělat úplně cokoli, stačí jen chtít a nějakým způsobem si to vymoci třeba mediální masáží. Každý má bezesporu právo se v mezích zákona a obecné morálky o cokoli pokoušet, ale nikdo není povinný to akceptovat. Řekl bych, že se nacházíme ve stavu obležení malířů, kteří neumí malovat, zpěváků, kteří neumí zpívat, herců bez hereckého nadání, řemeslníků nedisponujících řemeslnou zručností a úředníků bez odborných kvalit. Naštěstí je ještě hodně oborů, ve kterých svoji nekompetenci nikdo neokecá. Politika je však bohužel na zcela opačné straně tohoto spektra. A já si myslím, že by nám to nemělo být fuk.
Jiří Turner
