Zastavte ich, bratia…

Politický vývoj na Slovensku by měl pro nás být dostatečně odstrašující. Je totiž zcela zjevné, jak jsou principy svobody, demokracie, morálky a cti křehké a jak snadno jich lze pozbýt.

Každou chvíli slýchám tu stupidní mantru, že nikomu není nic do toho, jakou politickou reprezentaci si občané jiného státu zvolí, že menšina musí absolutně respektovat přání většiny a že všichni vnější pozorovatelé a kritici poměrů v sousedním státu mají držet zobák.

Kdyby téměř před sto lety demokratický svět zodpovědně vnímal a chápal vývoj v Německu, tedy nástup nacismu, mohlo se předejít hrůzám světové války, nebo mohl být omezen její rozsah či zkrácen čas jejího ukončení. Je také možné, že kdyby západní mocnosti lépe analyzovaly změny v putinovském Rusku, mohlo se předejít válce na Ukrajině. Netroufám si tvrdit, že vím, co se udělat mělo a co nemělo, ale jsem přesvědčen, že polovičatý a laxní přístup, tedy přístup málo razantní a tvrdý, umožnil eskalaci konfliktu na Ukrajině a latentní válečný stav mezi Východem a Západem. A podobných příkladů lze jistě najít bezpočet.

Tyto skutečnosti uvádím jen z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že nezájem, nezásadový přístup a ignorování neblahého vývoje v blízkém státu může vést k velkým problémům v budoucnu. Nemyslím si, že Slovensko přímo spěje k nacismu či k putinismu, ale jeho aktuální vývoj nese jasné znaky odklonu od principů demokracie, svobody a ideálů, na kterých jsou založeny struktury, kterých se i Slovensko stalo dobrovolným členem. Nechci tvrdit, že se západní civilizace nepotýká s problémy, že není poznamenána chybami, stejně jako zcestnými ideologiemi, ale řeč je o základních principech demokratického světa, které je třeba chránit, a to kdekoli.

Žijeme v době, kdy se u nás i v ostatních západních zemích počínají výše uvedené principy čím dál tím více relativizovat. Jak je možné, že oficiální představitelé demokratického státu mohou otevřeně podporovat režim státu, který napadl sousední nezávislý stát a tím se stal zodpovědným za statisíce mrtvých, astronomické škody a válečné hrůzy, které Evropa zažila jen ve světových válkách? Jak můžeme přivírat oči nad tím, že ve státě, který je členem našeho společenství a který byl s námi součástí jedné republiky, se fatálně porušují principy svobody, nezávislých institucí a základních principů demokratického státu? Jak můžeme nečinně přihlížet uzurpaci moci stranami, které sice dostaly mandát od voličů, ale jak se to již stalo mnohokrát v dějinách, velká část voličů nedomyslela důsledky své volby a podlehla populistickým vějičkám v podobě slibů, ale také díky vyvolávání strachu a nenávisti.

Slýchám říkat, že žijeme ve složité době. Nemyslím, že by tato doba byla složitější než mnohé jiné doby, ale žijeme opět v časech, kdy je třeba se vracet k naprosto základním principům cti, morálky, pravdy a také, byť to může působit nadneseně, k principům dobra a zla, které není dobré relativizovat, natož pak je obracet jen proto, že je to aktuálně pohodlné, výhodné či zdánlivě bezpečné. Zvykli jsme si na státem garantovaný blahobyt a pocit bezpečí a starostlivost, což vyžadujeme stále, a jsme patrně ochotni podpořit kohokoli, kdo nám to za jakoukoli cenu zajistí nebo alespoň slíbí. Stáváme se také ochotni vidět nepřítele v tom, kdo nás směřuje k odpovědnosti, a to nejen za své životy, a přátele hledáme tam, kde nás lákají nacionální ideologií a chimérami, že bezpečí a prosperitu lze zajistit odklonem od principů svobody, demokracie a morálky.

V názvu článku jsem vytrhl z kontextu část slovenské hymny. V tom textu mají bratia zastavit blesky a hromy, což může být metafora pro cokoli. Já osobně si pod těmi živly představuji aktuální vládnoucí politickou reprezentaci a moc by mě těšilo, kdyby alespoň někteří Slováci, kteří těmto stranám dali svůj hlas, prozřeli a zamysleli se nad tím, kam chtějí patřit. Pro našince by pak měl mít vývoj na Slovensku vysloveně odstrašující účinek. Je totiž zcela patrné, jak jsou principy svobody a demokracie křehké a jak snadno jich lze pozbýt.

