Žádný Bureš nikdy neexistoval

Z rozhodnutí spřátelené „strany a vlády“ se z komunistického konfidenta stala oběť pomluv. Čest si však nelze koupit ani se nedá darovat. Slovensko je zjevně na cestě k totalitě a my se ho asi chystáme následovat.

Andreje Babiše formálně neočistil žádný soud a na jeho morální bezúhonnosti se neshodli kompetentní odborníci z řad historiků, ale zařídila to politická reprezentace, která aktuálně vládne v Babišově rodné zemi.

Je to vlastně legrační, Babišova pohnutá minulost – jak předlistopadová, tak i polistopadová – vlastně už nikoho nezajímá, a co horšího, nijak předsedovi ANO nekomplikuje naplňování jeho politických ambicí. Jinými slovy Babišovi dárek od slovenského ministerstva vnitra neublíží ani nepomůže, ale tento akt dokumentuje to, co se aktuálně na Slovensku děje.

Někdo by mohl namítnout, že to, co se na Slovensku děje, se děje na základě svobodně projevené vůle slovenských občanů, což je pravda, ale to neznamená, že je takový vývoj obecně dobrý. Vzpomeňme, že třeba i nacisté a komunisté se dostali k moci na základě podpory většiny národa, německého i českého.

V Československu jsem se narodil a prožil mládí, a tak mi osud jeho bývalé části není lhostejný, nicméně s tím našinec může jen těžko něco dělat. Naopak nikdo jiný než my, Češi, neovlivní vývoj v naší zemi. Populistické strany sílí v celé Evropě a jinde, stejně jako u nás, se musí asi samy zdiskreditovat, aby jejich voliči pochopili, že sliby, dary a proklamacemi se k prosperitě nedopracujeme. Bohužel neposilují jen populisté, ale i nacionalisté a maskovaní i zcela demaskovaní komunisté.

Skutečnost, že roste i podpora komunistů, je pro mě docela šokující. Přijde mi dost smutné, že se oprašují ideje, které stvořily režim, který čtyřicet let hospodářsky, a hlavně morálně devastoval zemi, která měla našlápnuto stát se vzorem pro celý svět. A to jsme ještě dopadli dobře, protože jinde (dobře víme kde) ty ideje daly vzniknout režimům veskrze hrůzným, jejichž dědictvím je i ona válka, která nás tak znepokojuje.

Velká část společnosti je patrně nepoučitelná. Adoruje ty, kteří totalitní režim živili a využívali pro své ambice, což je bezpochyby případ Andreje Babiše, stejně jako ty, kteří vyjadřují loajalitu, či dokonce obdiv k aktuálním totalitním režimům, a to i přesto, že jsou viny válečnými hrůzami a utrpením milionů lidí, což je případ části politické reprezentace na Slovensku a už i u nás.

Jak jsem již uvedl, fakticky se formálním zahlazením konfidentské minulosti Andreje Babiše nic nestalo. V jiné rovině je však naše netečnost k zásadním principům cti, morálky, a hlavně pravdy alarmující. Jen ignorováním a bagatelizováním morálních poklesků, lží, amorálních názorů a propagací zločinných ideologií vytváříme to, čemu se dá říkat marasmus, a z morálního společenského marasmu ještě nikdy a nikde nevzniklo nic pozitivního.

Pravdu ani čest si nelze koupit, nedají se darovat, nelze je vysoudit. Lze jen, což je smutné, vytvářet takovou iluzi, že stokrát opakovaná lež počne vypadat jako ta čistá pravda a neřest jako ctnost. Bureš nejen existoval, ale patrně stále jako alter ego existuje.

