Z objetí rasismu se stávají největší rasisté
V románu Pražský hřbitov napsal Umberto Eco, že ten, „kdo nemá mravní zásady, obvykle se zahalí do praporu, a parchanti se vždycky dovolávají čistoty své rasy.“ Jako v mnoha jiných případech je pravdivost těchto jeho slov snadno ověřitelná. Tomio Okamura možná vůbec žádný rasista není, jenom na vlastní kůži poznal, že rasisté a xenofobové u nás existují, není jich úplně málo a téma rasismu a xenofobie vyvolává silné emoce. Liberálové a humanisté budou rasisticky motivovanou agitací pohoršeni a nositele takových názorů to nadchne. Navíc bylo jasné, že plakáty s rasistickým podtextem budou mít kromě mediálního zájmu i právní dohru, která ve finále politicky pomůže tomu, kdo bude stíhán a obviněn. A to se také aktuálně děje.
Můžeme obdivovat chytrý politický tah, nicméně jakákoli podoba podněcování rasistických, xenofobních a nacionalistických nálad je natolik zavrženíhodným počinem, že pro to není žádné ospravedlnění. V tomto ohledu je třeba říci, že tyto emoce a pohnutky jsou do jisté míry druhu Homo sapiens vlastní a jenom morálka, etika a čest by nás měly odvádět od toho, abychom takto smýšleli a v tomto směru se chovali, a pokud nám takové pohnutky přijdou na základě nějakých událostí docela přirozeně na mysl, měli bychom se hanbit. Ten pocit hanby nás však může rychle přejít, když se spojíme s jinými takto smýšlejícími jedinci, kteří se i naší zásluhou náhle cítí fajn, a naše názory a emoce podchytí úspěšný politický subjekt s přesvědčivým vůdcem.
Možná to bude znít divně, ale takový demaskovaný, otevřený a přímočarý rasista je mi milejší než nějaký vyčůránek, který xenofobní a rasistické vášně rozdmýchává, ale jinak se prezentuje jako humanista, demokrat, a dokonce oběť rasismu. Ve své podstatě mě sice názory pana Okamury vůbec nezajímají, ale vadí mi právě tento přístup. Nicméně není ničím výjimečným, když se z obětí rasismu, násilí a diskriminace všeho druhu stanou rasisté, násilníci a ti, kteří jsou schopni onu diskriminaci dovést až do podoby perzekuce, což platí u jedinců, stejně jako komunit či národů. Podobně může působit i ponížení a zesměšňování. Šikanovaní a zakomplexovaní jedinci se stávají největšími šikanisty a ponížené národy mají náhle touhu se nad ostatní povýšit. Individuální i obecná historie je plná takových příkladů.
Jsem přesvědčen, že nacionální pohnutky a přebujelé vlastenectví není ničím jiným než projevem narušeného sebevědomí a komplexy, které mohou mít jedinci, stejně jako národy. Řekl bych, že málo spokojených, úspěšných a tvůrčích lidí takovým idejím podlehne. Naopak se jich snadno chopí nešťastníci, kteří za příčinu své nespokojenosti, svého strachu a svoji duševní i hmotné bídy označí nějakého „cizáka“, ať už jím je člověk jiné barvy pleti, jiného vyznání, politické příslušnosti nebo příslušník jiného národa.
Kdykoli o této problematice diskutuji, zjišťuji, že většina lidí, kteří se ideologicky hlásí k onomu kamuflovanému rasismu a xenofobii v podání SPD a jejích vypečených „nekoaličních“ partnerů, nejsou ve skutečnosti žádní rasisté a xenofobové, rozhodně ne ve své osobní rovině. Ti lidé většinou nikomu z takových pohnutek neubližují, nikomu neškodí, nikoho neuráží a snad by tak nečinili ani v případě nějakého konfliktu. Jenom se sejdou na pivu a svorně nadávají na Ukrajince, Cikány, Araby, na ty lumpy z EU, magory „z grýndýlu“ „fijalovou totalitu“, a to přesně těmi slovy, jaká už stokrát v televizi slyšeli a stokrát někde četli.
Nemohu se zbavit pocitu, že naše názory a s nimi i politické preference určují více média než naše osobnostní založení, naše životní zkušenosti, naše morálka a svědomí. Žijeme konformní životy v komfortním prostředí, nejsme názorově vyhranění, ale jsme ochotní podpořit toho, kdo se za tímto účelem vyhraňuje a provokuje. Přijde mi to nebezpečné a připomíná mi to dobu, kdy skoro nikdo nebyl přesvědčený komunista, ale všichni z pohodlnosti komunisty volili, a ještě dříve nebyl nacistou, ale nakonec kvůli dřívějšímu ponížení a bídě se zločinci táhl za jeden provaz.
Často s nadsázkou říkám, že člověku nejvíce komplikuje život možnost volby. Něco na tom možná bude, protože zodpovědná volba může být trochu bolestivá, protože vyžaduje určitý sebezpyt, který nemusí být vždy příjemný, ale myslím si, že slušný člověk by neměl činit jinak.
