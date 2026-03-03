Vrtěti Íránem
Ve světě je docela dost příšerných a nebezpečných režimů. Ten íránský je jedním z nich. Těm režimům, které disponují jadernými zbraněmi, dokážeme jen nadávat, ty, které nemají žádný strategický význam, necháváme, ať se tam třeba všichni povraždí, a pak jsou země Blízkého a Středního východu, kde se jaksi sluší válčit, a tudíž se tam i periodicky válčí. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že vojenské operace v posledních desetiletích v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a na palestinských územích dosud nevyřešily vůbec nic. V Afghánistánu vládne tvrdou rukou šílený režim Talibanu, Irák je rozvrácenou zemí s neustálými konflikty mezi sunnitskými, šíitskými a kurdskými komunitami a oblastmi, a ještě ve větším chaosu se aktuálně nachází Sýrie a Libanon, o palestinské problematice snad ani nemluvě. To jsou fakta.
Írán je velká a lidnatá země, ve které si občané pře čtyřiceti osmi lety fakticky sami zvolili teokratickou diktaturu, která trvá dodnes. Írán má z náboženských, ale i z jiných ideových a mocenských pohnutek jako úhlavního nepřítele Izrael a Západ, ale nemá dobré vztahy ani s okolními sunnitskými islámskými státy. Podporuje teroristické organizace, šíitská hnutí v okolních zemích, zvláště v Iráku a prý se snaží vyrobit jaderné zbraně, což je asi problém. Řeklo by se: dost dobrých důvodů k válčení. Donald Trump před časem velkohubě prohlásil, že po cíleném útoku byl iránský jaderný program zničen. Ti zpravodajci, kteří to rozporovali, byli suspendováni, takže asi nebyl, což se dá napravit dalším úderem, ale proč hned válkou?
V této souvislosti je dobré připomenout, že je daleko větším problémem Rusko, které vede čtyři roky dobyvačnou válku a fakticky ohrožuje celou Evropu. Válčit s jadernou mocností lze těžko, ale už dávno mohla síla euroatlantické civilizace Rusko donutit k ukončení války. Co se ale stalo a děje? Chabé sankce a od prezidenta Trumpa snaha se s Ruskem domluvit za cenu kapitulace Ukrajiny. V tomto ohledu je demonstrace síly na zastarale vyzbrojeném Íránu daleko jednodušším počinem. Tlučhuba, který sám sebe oslavuje tvrzením, že sám ukončil osm válek, a domáhá se udělení Nobelovy ceny míru, žádnou fakticky neukončil, naopak jednu aktuálně rozpoutal. Rozpoutal ji navíc v rozporu s mezinárodním právem a ústavou vlastní země.
Irán měl být ke „kázni“ donucen tvrdou diplomatickou cestou, a pokud to selže, tak sankcemi, izolací, případně cílenými útoky, a to jako tou poslední možností. Irán by byl patrně po tlakem ochoten jadernou dohodu znovu uzavřít, prý se k tomu již také schylovalo. Představa, že válečný útok zabezpečí změnu režimu, který se bude chovat ke všem zmíněným nepřátelům i vlastní opozici přátelsky, je naprostá iluze. Nestane se nic jiného, než že USA a Izrael proti sobě a velké části světa poštvou i ty Iráčany, kteří byli umírnění a ti radikální se ještě více zradikalizují. Dalším možným scénářem je latentní nebo i otevřená občanská válka, a to za předpokladu, že je demokratická část veřejnosti dostatečně početná a silná, což asi nikdo neví, respektive silná určitě není. V každém případě nastane chaos, další ekonomický úpadek Iránu a dopad to bude mít skrze ropu a zemní plyn i na celosvětovou ekonomiku.
Ruský agresor počin svého imperiálního soupeře (dnes možná už téměř „kamaráda“) formálně odsoudil, nicméně může mít radost, že dostal bianko šek, ke svým „speciálním operacím“ ve smyslu, když mohou své mocenské zájmy vojensky prosazovat oni, tož mi můžeme také. Když oni porušují mezinárodní právo a Chartu OSN, nám v tom také nikdo nezabrání. Jediným pozitivním aspektem může být, že bombardovaný Irán nebude mít pro Rusko už žádné drony. Z mého pohledu není tato válka výrazem síly a moci, ale bezradnosti a neschopnosti Trumpa skutečné problémy smysluplně řešit, a nejen o domnělých úspěších a vítězstvích bezuzdně žvanit.
Nutně se nabízí úvaha, ne nepodobná té filmové, že za celým tažením proti Iráku jsou Trumpovy a Netanjahuovy domácí problémy. V případě Donalda Trumpa jde o nejistý výsledek podzimních „midterms“, v nichž se může odrazit skutečnost, že žádná deklarovaná zlatá éra v USA nenastává, naopak panuje chaos, je systematicky likvidována americká demokracie, je porušována ústava a prezident se chová jako monarcha. Trump je v konfliktu nejen s demokratickou opozicí, ale se státními úřady, akademickou sférou, soudy, guvernéry mnohých států i s některými kongresmany vlastní strany. A možná má ve skříni kostlivce se jménem Jeffrey Edward Epstein, ale to už se dostáváme do kulis a motivů z Levinsonova slavného filmu, jehož parafrázovaný název jsem si půjčil do názvu tohoto článku.
