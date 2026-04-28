Vražda na tyranu není zločinem
Ospravedlnitelnost atentátu je komplexní etická i právní otázka a odpověď na ni se logicky liší podle úhlu pohledu. Z pohledu práva jde téměř vždy o zločin vraždy, z morálního hlediska, tedy na základě onoho „vyššího principu mravního“ lze operovat s pojmem „tyranovražda“, kterou je ospravedlnit možné nebo dokonce nutné.
Nedávno jsem opakovaně zhlédl film Valkýra, který mi připomněl historicky doložené pokusy o zabití Adolfa Hitlera, což je jistě ukázkový příklad onoho morálně ospravedlnitelného atentátu. Nemá asi smysl spekulovat o omluvitelnosti politických atentátů – dokonaných nebo připravovaných – třeba na americké prezidenty, ovšem i v těchto případech je nutné brát v potaz pohnutky atentátníků. Dovysvětlím.
Při americko-izraelském útoku na Írán byly cíleně zabity desítky nejvyšších představitelů iráckého režimu včetně jejich rodin. Těžko to nazvat jinak než atentát, přestože to jaksi odosobněně provedly lidmi ovládané stroje. Ještě se k tomuto aspektu vrátím, neboť je zjevné, že trochu jinak nahlížíme na vraždy páchané třeba mačetou a jinak dronem či raketou.
Nechci zpochybňovat zločinnost iráckého režimu, nicméně zločinných režimů, které si navíc většina občanů těchto států sama vybrala, je dost, a nikdo jejich představitele nevraždí, a naopak s mnohými i kamarádsky rozmlouvá. Lze také spekulovat o tom, jestli všichni zabití byli skutečně zločinci. A nemá třeba přeživší z vyvražděné rodiny morální právo potrestat toho, kdo atentát nařídil? To je otázka.
Nejen v této válce, ale třeba i ve vojenských operacích Izraele proti Hamásu, potažmo Hizballáhu zemřelo mnoho lidí, kteří rozhodně nebyli teroristy. Rozumím tomu, že právě v boji proti terorismu se krutě uplatňuje rčení, že „když se kácí les, lítají třísky“, nicméně existuje určitá míra, která je logicky různě vnímaná, a to podle toho, s kým kdo sympatizuje nebo zdali se někdo snaží hledat určitou objektivitu. Je to velmi podobné jako s těmi atentáty. Je často těžké vyslovit nějaký morální soud.
Vracím se k tomu, jak rozdílně vnímáme vražedné počiny na základě toho, jak jsou provedeny. Pamatuje na to i trestní zákon operující v případě vraždy či těžkého ublížení na zdraví s termínem „obzvláště trýznivý způsob“. V kontextu předešlého však lze těžko považovat pomalé umírání v troskách vybombardovaného domu humánnější, než je poprava střelnou zbraní, byť to tak asi mnozí vnímají.
V tomto ohledu, ač se to sympatizantům státu Izrael asi moc nelíbí, byli vedle velitelů Hamásu obvinění z válečných zločinů i představitelé Izraele včetně premiéra Benjamina Netanjahua. Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu začal řešit žádosti o vydání zatykačů na vysoké představitele Izraele, kterých se týkají podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během izraelské ofenzívy v Pásmu Gazy. Podotýkám, že to není žádný projev antisemitismu či sympatií s teroristy, to je jen naplnění principu „padni komu padni“.
Tímto pohledem lze nahlížet i na teroristické počiny Spojených států, které jsou ospravedlňovány bojem proti terorismu. Jako by se snad boj proti státnímu terorismu Iránu dal vést státním terorismem Trumpovy administrativy. Vím, že takto se oficiálně aktuální události často nekomentují, ale na podstatě věci nic nemění skutečnost, kdo je nám bližší, kdo je spojenec, kdo je nám sympatičtější a podobně. Je ovšem zřejmé, že našim přátelům a spojencům jsme ochotni prominout téměř vše a znepřáteleným subjektům nic.
Před pár dny byl v zárodku zmařen pokus o atentát na nejvyšší americké představitele, dost možná i samotného prezidenta. Nikdo to pochopitelně nahlas neřekne, protože v civilizovaném světě je schvalování atentátu na představitele civilizované země (pokud tedy bombardování škol a nemocnic je slučitelné s civilizovaností) naprosto nepatřičné, ale lidé z některých zemí pro nás necivilizovaných to tak určitě nevnímají, stejně jako nás vůbec netrápí atentáty na ty „barbary“, kteří ale, světe div se, mají obecně stejné právo na život jako my a zmařený život íránského dítěte měl úplně stejnou hodnotu jakou má život amerického prezidenta nebo izraelského premiéra, vlastně větší, protože na rozdíl od nich mohlo to zabité dítě žít ještě mnoho desítek let.
Vražda na tyranu není zločinem. Nelze než souhlasit. Je ale, myslím, dobré se vždy řádně zamyslet nad tím, kdo že je tím skutečným tyranem.
Jiří Turner
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
