Válka s mloky
Nikdy jsem o genialitě Karla Čapka nepochyboval, ale vždy jsem tu část jeho díla, která reflektuje nástup diktatur, zlo kolonialismu, rasovou segregaci, bezohlednost moci a lidskou hloupost vnímal spíše v kontextu jeho doby. A hle, náhle to je tak aktuální, že z toho až mrazí. Čapek vytvořil univerzální manuál na to, jak si lidstvo z čisté pohodlnosti a chamtivosti dokáže zkonstruovat vlastní zkázu.
Nejsem si jistý, jestli je Čapkův román – stejně jako jeho dílo obecně – stále čten. Řekl bych, že pokud současná generace čte, tak čte patrně zcela jiný druh literatury. Nevím, čím je to způsobeno, protože mi Karel Čapek přijde hodně nadčasový, a to jak formou, tak obsahem, ale to poněkud odbočuji. Na každý pád bych každému doporučil to zkusit, a pro pochopení mé úvahy připojuji odkaz.
Hledáme-li, můžeme v románu nalézt několik paralel. Čapek s geniální přesností vykreslil lidskou neschopnost čelit globální hrozbě jednotně. Místo společného postupu státy s mloky uzavíraly separátní dohody, hádaly se o sféry vlivu a zakládaly „národní mloky“. Internet a sociální sítě měly lidstvo propojit, místo toho vytvořily informační bubliny a polarizaci. Každý stát i politická frakce si pěstují své vlastní „mloky“ v boji proti sousedům či názorovým a ideologickým oponentům.
Stvořili jsme si své „mloky“, kterým jsme ve své naivitě dali nože, aniž bychom vytvořili mechanismy, kterými je lze kontrolovat a ovlivňovat. Opět jsme podcenili lidskou touhu po moci, která jde ruku v ruce s nacionální nesnášenlivostí. Na tyto emoce pak vůdcové spoléhají a bezpečně nejdříve zacílí na společenskou spodinu, lumpenproletariát a také na ty, kteří v tom vycítí příležitost si polepšit. Lépe snad ani nejde popsat aktuální politickou situaci nejen u nás, ale i mnohde v Evropě.
Společnost v románu pořádala konference, zatímco jí mizela půda pod nohama. To samé vidíme dnes při geopolitických konfliktech nebo pandemických krizích – mezinárodní instituce jsou paralyzovány byrokracií a sobectvím jednotlivých mocností. Znepokojivou pointou Války s mloky je i zjištění, že Nejvyšší Mlok (Chief Salamander) není mlok, ale člověk, konkrétně bývalý četař Andreas Schultze, což je Čapkova zjevná narážka na Hitlera, která se dá snadno aplikovat na aktuální diktátory. Mloci totiž nemají vlastní zlou ideologii, pouze adoptovali to nejhorší z lidské civilizace: náš nacionalismus, naši touhu expandovat a naši chladnou technokratickou logiku.
Paralelu s dneškem představuje i samotný proces integrace mloků do lidské společnosti. Lidstvo mloky nejdříve vykořisťovalo, pak je začalo vyzbrojovat, učit mluvit a svěřovat jim klíčové úkoly, až se na nich stalo stoprocentně závislým. To by se mohlo opakovat třeba s umělou inteligencí. Po fázi užitku, kdy za nás AI pracuje a nahrazuje lidské pracovníky, přichází fáze závislosti – už nedokážeme bez „mloků“ fungovat. Nakonec jim dáme do rukou „dynamit“, aniž bychom kontrolovali, co s ním udělají.
Dobré dystopické romány měly donedávna spíše charakter poučné zábavy, dnes, stejně jako před 2. světovou válkou, se stávají burcujícím varováním před chybami, kterých se lidstvo už dopustilo a evidentně se z toho nepoučilo. Přečtěme si znovu Válku s Mloky a přemýšlejme.
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