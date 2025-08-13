Umělec a politika. Jak se to rýmuje?
Teoreticky se politikem může stát kdokoli, protože kdokoli se může společensky angažovat, a angažovanost společenská se s angažovaností politickou potkává. Nicméně člověk, který se i výrazně společensky, a tudíž i politicky angažuje, se politikem stát nemusí. Třeba sám nechce nebo ho nechce žádný politický subjekt použít.
Teď mě napadá, jestli je vůbec ta společenská angažovanost od té politické oddělitelná. Mám pocit, že žijeme v době, kdy to skoro nejde, respektive každý může být za své obecné názory jinými politicky zařazen, ať chce, či nechce. Ovšem politikem je jen ten, kdo počne „dělat“ politiku aktivně, což znamená, že se stane součástí nějaké struktury: stranické, zastupitelské nebo dokonce vládní.
K této úvaze mě přiměl článek jistého pana Záloma, což je politik, protože je jak zastupitel, tak místopředseda Svobodných a pro nastávající volby figuruje na kandidátní listině hnutí SPD. Jste-li odvážní, jako jsem byl já, můžete si ho přečíst, chápu ale, že vás může odradit už jeho název, který spojuje vyhození člena jisté kapely s významem slova „apartheid“, což je v případě amatérského filozofa a absolventa FF UK docela podivuhodné, ovšem u kandidáta za SPD je to zcela relevantní. Jen pro upřesnění, „apartheidem“ se označuje pouze rasová diskriminace a segregace, nic jiného. Když už chtěl pan Zálom nějak zúročit své vzdělání a být, jak se na politika sluší, náležitě ostrý, mohl použít třeba termín „ostrakismus“.
Stejně jako pan autor zmíněného článku jsem nucený odchod Oty Klempíře ze skupiny J.A. R. zaznamenal, ale necítil jsem potřebu takto marginální záležitost komentovat, a to ani v tom případě, že jedním z důvodu jeho vyhazovu má být jeho politické angažmá. Je to zcela interní záležitost kapely a nepřipadá mi ani nepochopitelné, že se ostatní členové kapely chtějí prezentovat zcela apoliticky. Ti také veřejně deklarují, že jim vadí taková angažovanost zcela obecně a stejně by prý jednali i v případě jiné strany, než jsou Motoristé.
Ale vraťme se do obecné roviny, protože i pan Zálom vnímá tuto věc obecně, tedy myslí si, že jsou lidé vyhazováni z kapel a všemožně jinak diskriminováni a napadáni pro své politické přesvědčení. Ono to tak klidně může být. Osobně bych třeba s nikým z kandidátky SPD v kapele nehrál a jako soukromá osoba bych takového člověka nezaměstnal, protože se dle mého soudu v této straně, a zvláště v jejím předsedovi zhmotňuje tolik špatnosti a amoralit, že si nedokážu představit, že se s tím může slušný člověk nějak srovnat. A musím se snad obklopovat lidmi neslušnými? Nemusím.
Umělec, stejně jako jakýkoli jiný občan, se může politicky angažovat zcela podle svého uvážení, může cokoli říkat a cokoli psát, cokoli prosazovat, o cokoli usilovat. Může i beztrestně lhát, dezinformovat, pomlouvat a všemožně jiným škodit. Pokud ale nějak poruší zákon, může být stíhán a musí počítat s tím, že to bude náležitě mediálně sledované a veřejně diskutované. Člověk známý, veřejně činný a mediálně zajímavý pak musí tak počítat s tím, že politická angažovanost může pro něho mít i nějaké negativní důsledky. Kromě medializace se třeba může stát, že někdo nebude chtít jít na koncert Putinova oblíbence.
Politické smýšlení by však nemělo mít vliv na přijetí a výkon zaměstnání. Všechny personální útvary (státní i soukromé) mají mimo mnohé jiné ve svém kodexu zákaz se na to vůbec uchazeče či existujícího zaměstnance ptát. Umělec je ovšem závislý na prezentaci svého umění a v tomto směru je těžké nutit promotéra, pořadatele, sponzora, vystavovatele, vydavatele či třeba administrátora k tomu, aby každému, kdo se přihlásí, vyhověl a příslušnou prezentaci mu umožnil. Žádná taková obecná povinnost v soukromém sektoru neexistuje. Trochu jiné je to ve sféře státní a třeba i veřejnoprávní, kde určité principy řídí příslušný kodex, jehož dodržování kontroluje k tomu určený orgán.
Záměrně se vůbec nevyjadřuji k tomu, jestli je politická angažovanost umělců správná či rozumná. Každé takové hodnocení je jednak velmi subjektivní a naprosto klíčové jsou také okolnosti. Umění může být zbraní proti bezpráví, zločinným ideologiím, režimům a zlu jako takovému, ale také to vše může podporovat a na zlu se podílet. Na každý pád je každé umění specifickým vztahem mezi tvůrci, sprostředkovateli a konzumenty, do kterého netřeba zasahovat. Politicky a politiky už vůbec ne.
Jiří Turner
S Rusy se nevyjednává!
Před lety prodalo Rusko Aljašku Americe, teď se bude na Aljašce Rusům prodávat Ukrajina. Vlastně ani ne prodávat, ten slavomamem postižený narcista ji Rusku nakonec daruje.
Jiří Turner
Z obětí rasismu se stávají největší rasisté
Prý se kvůli rasisticky motivované diskriminaci počůrával a koktal. Dnes už Tomio Okamura umí plynule žvanit hodiny a evidentně zvládne udržet i moč.
Jiří Turner
Pod vlivem úplňku
Každý soudný člověk přece ví, že Měsíc má zásadní vliv na vše, co se na naší planetě děje. Ovlivňuje lidskou psychiku, růst hub, kynutí těsta a samozřejmě vlkodlaky.
Jiří Turner
Mastná voda za 85 korun
Znám tu hospodu mnoho let. Je útulná, dobře se tam vařilo a stojí na strategickém místě. Když její původní majitelé zestárli, předali ji svým dětem...
Jiří Turner
Svoboda lhát
Obnáší svoboda projevu svobodu dezinformovat? ANO i SPD deklarují, že jejich případná vláda nebude lžím a dezinformacím nikterak čelit. Svoboda slova je prý přednější.
