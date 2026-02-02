Udělal by lépe, kdyby s tím čurosem přijel za Halíkem
Nechci spekulovat o tom, co jim největší polistopadový politický stratég poradil a mohu se jen dohadovat jaké rozhřešení by jim dal páter Halík, jehož jméno nezmiňuji samoúčelně. Pokání, které by pánům monsignore Halík jistě doporučil i jako psychoterapeut, patrně není to, o čem Macinka a Turek právě uvažují. Nebudu snad daleko od pravdy, když si představuji, že hledají cestu jak z toho ven, respektive jak smýt to, co z oblíbené přesmyčky v metaforické podobě ulpělo na jejich slušivých oblecích.
Ale nechme chudáky motoristy tam, kam se sami dostali. Ani Miloš Zeman totiž nepodpořil názor, že prezident porušuje Ústavu, stejně jako si patrně museli vyslechnout, že v souladu s tím, co bývalý prezident dělal, je podle něho docela normální, že prezident jedny politické a ideologické principy podporuje a jiné ne. Zeman to dělal zcela otevřeně a s gustem, Pavel je v tomto ohledu výrazně umírněnější. Bláboly o tom, že už rozjel prezidentskou kampaň si mohou chlapci nechat na nějaký seminář v IVK a neotravovat veřejný prostor svými názory, které prezentují jako fakta.
Trochu mě ale dráždí, jak má neustále někdo potřebu otírat se o Tomáše Halíka. Už dříve jsem jinde vyjádřil názor, proč tomu tak je. Skutečné osobnosti, jako profesor Halík nás zahanbují a přesvědčují nás o skutečnosti, že ani intelektuálně, ani morálně si nejsou všichni lidé rovni. Že vedle samolibých chudáčků, kteří nedostatek intelektu, vzdělání, zkušenosti a vychování nahrazují arogancí, nabubřelostí a sprostotou existují i skutečné persony. Zeptejme se, jak by mohl na základě toho, kým Tomáš Halík je, chválit současnou koalici – Babiše, Okamuru, Macinku. Vždyť ti lidé jsou na zcela opačné straně spektra, než je on sám.
Profesor Univerzity Karlovy a prezident České křesťanské akademie nechodí žvanit do televizních diskusí, nepořádá tiskové konference a neřeční na náměstích. Obecně se k těmto otázkám vrací ve svých kázáních a to jediné, co malého českého človíčka patrně nadzvedlo je, že v jistém rozhovoru popřál Babišově vládě: „aby co nejdříve padla, protože je to vláda národní hanby.“ Těžko to rozporovat, když mnozí členové vládnoucí a sněmovní koalice hanebná slova pronáší a hanebné skutky činí. Nadhodil jsem řečnickou otázku, kým Tomáš Halík je. Mnozí ti, kdo mají potřebu ho zpodobňovat jako nepřítele státu, to možná ani nevědí. Zde se to můžete dočíst a doporučuji si k této četbě ještě přidat třeba snadno dohledatelné životopisy představitelů koaličních stran. Je to docela smutné čtení.
Pro obveselení si představuji onu naprosto hypotetickou a nereálnou situaci, jak po kázání v kostele U Salvátora jdou hříšníci Macinka a Turek za Halíkem každý s pytlíkem „čurosu“ z KFC a žádají rozhřešení. Co by jim asi páter Halík poradil? Možná něco v tom smyslu, aby pár let opravdu studovali, četli, přemýšleli, pracovali třeba pro nějakou charitu a pak už trochu dospělí to zkusili v politice znova. To bych jim konečně doporučil i já sám.
Jiří Turner
