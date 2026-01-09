U Zemana mi to vadilo, u Pavla ne
Začnu od konce. Nekonečné žvanění o jakýchsi ústavně-právních nuancích mi přijde směšné. Jediným problémem je nejednoznačný text nejvyššího právního dokumentu státu. Tvůrci naší Ústavy prostě nedomysleli možné problémy. Spíše než pokusy o vysoce odborné výklady by měl být použit selský mozek.
Pokud premiér navrhuje, je zcela logické, že ten, komu to navrhuje, má možnost volby. Jinak by tato procedura neměla vůbec žádný smysl. V tomto ohledu musím s Milošem Zemanem souhlasit, byť se mi jeho pohnutky, proč onehdy nejmenoval profesory, generály a ministry vůbec nelíbily.
Přijde mi docela logické, že prezident by měl být určitou pojistkou právě pro případy, jako je ten aktuální. Není to žádné posilování prezidentského systému, ani popírání výsledků voleb, je to skutečně jen pojistka, která má zabránit tomu, aby se významné funkce neujal naprosto nepatřičný jedinec, kterého možná i proti vůli navrhovatele nominují ti, kteří mají na základě výsledku voleb páky k vydírání.
A když už jsme u Motoristů a jejich předsedy, ten by si měl uvědomit, kdo je a jak se ve své pozici, která mu, nespadla do klína na základě volebního úspěchu ale jen shody okolností, má chovat. Vypadá to totiž tak, že od svého mentora odkoukal pouze aroganci, ale už nic jiného.
Jiří Turner
Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt…
I ta stranická disciplína. Bez ní by se poslanci ve Sněmovně chovali jako ty vopice. Představte si Sněmovní ulici a tam na každém rohu poslance bez disciplíny. Z toho jsem měl vždycky největší strach.
Jiří Turner
Tajemství všech tajemství, nebo slátanina všech slátanin?
Dá se stavět tak, že se na hromadu snese veškerý materiál, proloží se trhavinou, vyhodí do povětří, a když se rozplyne oblak prachu, stojí před námi hotový dům? Dan Brown to umí.
Jiří Turner
Rusko je agresor. A USA jsou co?
Když jeden stát napadne jiný nezávislý stát, stane se agresorem. Nic na tom nemění skutečnost, že to obhajuje naléhavou nutností a bohulibými důvody, ani to, že mu to věříme a schvalujeme to.
Jiří Turner
Novoroční projevy státníků by nebyly důležité, kdyby…
Kdyby z nich nebylo patrné, s kým máme tu čest. Já jsem sledoval a četl poselství skutečného státníka, populistického tlachala a také nebezpečného a amorálního škůdce.
Jiří Turner
Kajínek obhajuje Vémolu aneb vrah o morálce káže
Není nic divného na tom, že se lump zastává jiného lumpa. Nikdo mu v tom ani nemůže bránit, ale divné mi přijde, jaký mediální prostor je Kajínkovi pro obhajobu pašeráka drog Vémoly poskytován.
