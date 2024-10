Trumpové mezi námi

Kdybych žil v USA, třeba bych aktuálně tíhnul více k republikánům než k demokratům, ale ať bych byl, kde byl, nepodpořil bych nikdy lidi typu Donalda Trumpa.

Obecně považuji americký politický systém za velmi dobrý. Soupeření dvou politických stran, které se liší (více než pravicovostí a levicovostí) liberálními či konzervativními ideologickými principy a z nich vyplývajícími názory na konkrétní politiku, zabezpečuje určitou politickou stabilitu, která není narušována neustále vznikajícími a zanikajícími (případně exhumovanými) politickými subjekty, které se jen povrchně chytají aktuálních témat a matou tak méně přemýšlivé a politiku ignorující voliče, což je přesně to, co se děje u nás.

Neidealizuji si Ameriku a plně také respektuji skutečnost, že jako příslušník malého evropského národa mohu těžko pochopit specifičnost obrovských, početných, multikulturních a multietnických velmocí, přičemž USA jsou díky demokratickému systému a kulturní vyspělosti ještě daleko čitelnější, a tudíž nám bližší, než třeba Čína nebo Indie, o Rusku ani nemluvě. Politická situace v Americe (stejně jako ve zmíněném Rusku nebo Číně) má zásadní globální význam, a proto se na ni upírá pozornost celého světa. Logicky jsou předmětem nekonečných komentářů a diskusí političtí lídři, což jsou před volbami prezidenští kandidáti.

Podíváme-li se několik desítek let zpátky, tak všichni američtí prezidenti byly poměrně výrazné osobnosti, přestože ani jim se nevyhnuly různé skandály a kontroverze, lze na ně víceméně nahlížet pozitivně, a to zvláště z hlediska osobnostního. Není to jen „výsada“ Ameriky, postmoderní doba přinesla zcela nový typ politika: nekultivovaného a sebestředného křiklouna, který postrádá jakékoli projevy pokory, sebereflexe a korektnosti. Donald Trump je asi typickým představitelem takovéhoto politického „fenotypu“. Je to druh politika, který usiluje o moc skrze vlastní majetek, díky kterému jeho ego dorostlo do takové míry, že vše hodnotí jen skrze své názory a přání, není schopen akceptovat své konkurenty, a tudíž ani vlastní prohry.

Možná se mýlím, ale myslím si, že v osobním styku málokdo takového člověka snese, o to je pozoruhodnější, že se takoví lidé těší podpoře velké části veřejnosti, tedy i voličů. A to platí jak v USA, tak i u nás. Ano, řeč je o předsedovi ANO. To je takový náš malý československý Trump. Podobnost je více než nápadná, a proto není překvapivé, že se Babiš považuje za „trumpovce“. Zkrátka, vrána k v ráně sedá. Vzpomeňme si, jak Babiš vedl svou neúspěšnou prezidentskou a před tím i parlamentní volební kampaň. Neštítil se vůbec ničeho: Lži, pomluvy, osobní výpady a rétorická a argumentační nedostatečnost byla nahrazena vulgárností a neomaleností. Žádná sebereflexe, uznání omylů a chyb, žádná empatie, jen stále se opakující se motiv: „všichni mi ubližují, všichni škodí“.

Jak jsem již uvedl, tento fenomén je rozšířen prakticky u všech populistických hnutích po světě, jejichž lídři jsou si podobní jako vejce vejci: Fico, Orbán, Le Penová a určitým prototypem býval Silvio Berlusconi. Zásadním paradoxem takovéto podoby politiky je skutečnost, že majetný člověk, který je z tohoto titulu příslušníkem elity, propaguje ideologii (populismus), jejíž podstatou je antagonismus lidu a elity. Je to podobné jako když si komunistické, neokomunistické a bolševické ideje, které jsou založeny na utopické rovnosti lidí, brali a berou za své neomezeně bohatí a neomezeně mocní lidé, kteří svou moc a nadřazenost také patřičně využívají.

Vraťme se k Trumpům. Ve své podstatě nechápu, proč bychom měli aplikovat na politiky jiná kritéria než na své blízké, přátele a známé, respektive proč bychom měli být benevolentnější, a ne naopak kritičtější. Obdiv k politikům a jejich adorace jsou veskrze nepatřičné emoce. Kritický pohled by měl být samozřejmostí, což nebrání tomu, abychom vyjadřovali respekt těm, kteří si ho zasluhují. Neměli bychom však z nějakých povrchních důvodů podporovat politiky, se kterými názorově a ideově nesouhlasíme, a zcela zásadně by nás měli varovat pochybné či přímo odpudivé morálně volní vlastnosti lidí, kteří významně ovlivňují naše životy a kteří by měli obecně působit jako vzory, a ne jako odstrašující příklady. Distancujme se od Trumpů, aby se jednou nestaly Trumpové z nás samotných!