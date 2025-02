Trumpismus – putinismus a imperiální oligarchismus

Zásadním rozdílem mezi Stalinem a Hitlerem byl střih kníru. Holé čelo a mohutná patka se stávají významným rozlišovacím znakem Putina a Trumpa.

Záměrně přeháním. Ono těch rozdílů mezi oběma prezidenty, tím spíše režimy a státy je o něco více, nicméně znepokojující nejsou rozdíly, ale podobnosti. Abych vše uvedl na pravou míru, tak ani mezi nacismus a bolševismus nelze dát rovnítko. Hrůzná podobnost spočívá v totalitních praktikách, ve světovládných touhách, v likvidaci všech oponentů, v masovém vraždění a v rozsévání zločinných ideologií.

Imperiální nadutost byla a je vlastní všem impériím. Trpěli jí již staří Řekové (ti označovali slovem barbaros všechny jejichž řeči nerozuměli), Římané, Osmané či Mongolové. Imperiálními mocnostmi bývali Španělé, Francouzi, Portugalci a samozřejmě Britové. Sny o Velkoněmecké říši živil v Němcích Adolf Hitler. Faktickými impérii se staly Spojené státy, Sovětský svaz a také Čína nebo Indie.

Imperiální politika se projevovala a stále projevuje různě. Důležitá je pochopitelně velikost území a počet obyvatel, nicméně rozhodující je vojenská a ekonomická síla a s ní i vládnoucí ideologie. Řekl bych, že Indie má dost svých vlastních problémů, stejně jako Čína, která však válcuje svět ekonomicky. S nástupem Putina se v Rusku počalo snít o „exhumaci“ Sovětského svazu a jeho sféry vlivu, což se posléze projevilo napadením „neposlušné“ Ukrajiny. Spojené státy donedávna hráli „jen“ roli „světového policajta“ (se všemi pozitivy i negativy), ale neprojevovalo se to územními nároky a výrazně se oproti minulosti počaly omezovat vojenské intervence. I to se patrně počíná měnit.

Rusko je přes svůj těžko zpochybnitelný vědecko-technický potenciál chudou rozvojovou zemí a hrdost a sebevědomí Rusů je živeno pouze ohromným územím, lidnatostí, nerostným bohatstvím a „slavnými dějinami“. V této souvislosti je třeba připomenout, že moc státu nemusí nijak korespondovat s životní úrovní a obecnou kvalitou života jejich obyvatel. Na příkladu Číny lze dokumentovat opak, tedy že ekonomická moc státu je vyvažována bídou velké části jejich obyvatel. V Rusku je to podobné. To drží v šachu svět stovkami jaderných hlavic, ale velká část Rusů nemá splachovací záchod a žije pod úrovní toho, co se v civilizované Evropě nazývá bída.

Amerika je na tom v tomto ohledu nepochybně lépe, nicméně ani životní úroveň Američanů v mnohých ohledech zdaleka nedosahuje životní úrovně vyspělých států Evropy, a to včetně naší země. O vnitřních problémech USA se nikdy moc nemluvilo, ale nyní je zjevné, že to také rozhodně nebude žádná idyla. Zdá se, že Spojené státy zamýšlí tyto problémy řešit podobně jako Rusko: „Máš-li vnitropolitické, společenské a ekonomické problémy, začni válčit, nebo se alespoň pusť do agresivní imperiální politiky!“

V názvu článku jsem zmínil „oligarchismus“. Tento výraz nemá zcela ustálený význam, já si pod ním představují jednak plutokracii, tedy vlastní vládu bohatců, a také systém, který není opřený o elity z řad vzdělanců a morálních autorit (sofokracie)a dokonce ani odborníků (technokracie), ale o třídu extrémně bohatých jedinců. To je již dlouho obrázek Ruska a patrně k tomu s novou administrativou směřují i Spojené státy.

Mnohé z výše uvedeného se pochopitelně netýká jen Ruska a Ameriky, i v Číně patrně v podivném souladu s komunistickou stranou vládnou extrémně bohatí podnikatelé. A abychom si určitých prvků plutokracie mohli povšimnout, nemusíme chodit daleko. Platónova idea vlády vzdělanců (zmíněná sofokracie) je patrně pouhou chimérou a na bohatství jedinců, které vzniklo na základě podnikavosti a umu, není nic špatného (masivní bohatá střední třída je naopak cosi velmi žádoucího), ale to je asi něco jiného než to, čeho jsme svědky.

Mohlo by se zdát, že svět se řítí do horoucích pekel. Upřímně řečeno si nemyslím, že by na tom byl někdy dlouhodobě svět lépe, byli jistě i horší časy, je ale zajímavé, že všechna uvedená negativa, respektive to, co já jako negativa vnímám, existují na základě vůle lidu, nikoli jako zvůle nějakého diktátora. Můžeme sice spekulovat, že v Rusku nebo v Číně to je více otázka strachu než vůle, ale v Americe a vlastně v celé euroatlantické civilizaci to tak jednoznačně je.

Smyslem tohoto článku rozhodně není argumentace pro důležitost Evropské unie, nicméně v kontextu výše uvedeného lze ten smysl nacházet. Unie může být silnou protiváhou impériím, ovšem z podstaty věci nejsou u ní ony imperiální neduhy možné, protože není v základních rysech popírán princip nezávislých států. Dánsko asi nemůže s USA válčit o Grónsko, ale zešílivší Trump se nebude chtít dostat do zásadního konfliktu s Evropou, kterou potřebuje minimálně tak, jako Evropa potřebuje Ameriku.

Mnohými evropskými státy také zmítají nacionální vášně a „separatistické“ tendence. Místo zásadních problémů se řeší pseudoproblémy (třeba ty genderového charakteru) a místo zásadové politiky se v populistické atmosféře směňuje morálka a čest za prachy. Místo konsenzuálních stanovisek a snahy o přátelskou shodu se hledají rozdíly a nepřátelé. A imperiální mocnosti si jenom mnou ruce.