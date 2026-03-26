Ten, kdo spolupracuje s nepřítelem, je zrádce! A kým je ten, kdo velebí zrádce?
K úvaze na téma, které rezonuje veřejným prostorem, je asi třeba si ujasnit některé pojmy a některá fakta. Rusko je nepřítel. Chová se vůči nám jako nepřítel, hovoří jako nepřítel, a hlavně vede dobyvačnou válku proti svému sousedovi, kterého nadnárodní organizace, sestávající se s dobrovolných členských států, vojensky, materiálně i politicky podporují. Pro ně tedy nutně musí být Rusko nepřítelem. Jinak si to vyložit nelze.
Spolupráce s nepřítelem není od doby, kdy Homo sapiens vzal do ruky šutr, aby s ním rozbil hlavu jinému příslušníkovi tohoto druhu, možné nazvat jinak než zradou a kolaborací, a to bez ohledu na to, kdo je dobrý, kdo zlý a kdo si o tom na základě různých pohnutek něco myslí. Analogicky je spolupráce se zrádcem a kolaborantem jen o něco mírnější formou zrady a kolaborace. V „regulérní“ válce (ve které nejsme) se zrádci trestají jediným možným způsobem, v latentní válce (ve které jsme) se zrádci separují, aby nemohli škodit, a v míru (o kterém si někdo myslí, že u nás panuje) mají zrádci z ostudy kabát a ostatní – ti, kteří zrádci nejsou – jimi zcela opovrhují.
Tak by to dle mého soudu mělo být. Je to ale tak? No, nevypadá to. Zrádci jsou blízko od nás ministerští předsedové a ministři zahraničních věcí a k nim – světe div se – lnou premiér a ministrové, které snad většina našeho národa jako zrádce nezvolila. Nebo snad ano? Když jste vhazovali do urny lístek s nápisem „ANO“ nebo „Motoristé sobě“ dělali jste to proto, aby zde vládli přisluhovači zrádců a kolaborantů? Takto napsáno to asi vyznívá hodně ošklivě, ale poslechněte si a přečtěte si výroky našich vládnoucích politiků. Možná to tak nemyslí, chtějí to hrát na všechny strany, ale na co jiného má občan reagovat než na slova a následné počiny?
Osobně prožívám obrovské zklamání z toho, jak se náš svět s výše uvedeným vypořádává. Zrádci drží v šachu většinu a bez skrupulí vydírají, bývalý zásadní spojenec prostřednictvím morálně zvráceného a mentálně nemocného muže v Bílém domě chválí zrádce, relativizuje roli nepřítele, vydírá zoufalé obránce a vede si svou vlastní, těžko obhajitelnou válku. Jako by se skutečně svět vymknul z nějakého řádu, jako by se bez oka mrknutí zbavil úplně zásadních norem a hodnot. A nejhorší na tom je, že je to velké části společnosti asi úplně jedno, respektive nešetří kritikou těch, kterým to jedno není a pokouší se ozvat.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-zahranici-petr-macinka-projev-v-madarsku.A260324_095718_domaci_vank
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/szijjarto-priznal-ze-s-lavrovem-pravidelne-mluvi-o-deni-na-jednanich-eu-371647
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropu-smazeme-z-mapy-lidstva-ideolog-kremlu-hrozi-vybranym-zemim-jadernym-utokem/r~aaa292fdc10fe90309dda35747dada3f/
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/637208-rusko-vyhrozuje-evropskym-zemim-lavrov-podrobne-popsal-co-ma-kreml-v-planu
