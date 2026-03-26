Ten, kdo spolupracuje s nepřítelem, je zrádce! A kým je ten, kdo velebí zrádce?

Že se takový muž rodí jen jednou za pět set let? Ale kdeže, Macinko, zrádci a kolaboranti se rodí stále, stejně tak je zcela běžné, že na vhodném podhoubí vyrostou mocichtiví lumpové.

K úvaze na téma, které rezonuje veřejným prostorem, je asi třeba si ujasnit některé pojmy a některá fakta. Rusko je nepřítel. Chová se vůči nám jako nepřítel, hovoří jako nepřítel, a hlavně vede dobyvačnou válku proti svému sousedovi, kterého nadnárodní organizace, sestávající se s dobrovolných členských států, vojensky, materiálně i politicky podporují. Pro ně tedy nutně musí být Rusko nepřítelem. Jinak si to vyložit nelze.

Spolupráce s nepřítelem není od doby, kdy Homo sapiens vzal do ruky šutr, aby s ním rozbil hlavu jinému příslušníkovi tohoto druhu, možné nazvat jinak než zradou a kolaborací, a to bez ohledu na to, kdo je dobrý, kdo zlý a kdo si o tom na základě různých pohnutek něco myslí. Analogicky je spolupráce se zrádcem a kolaborantem jen o něco mírnější formou zrady a kolaborace. V „regulérní“ válce (ve které nejsme) se zrádci trestají jediným možným způsobem, v latentní válce (ve které jsme) se zrádci separují, aby nemohli škodit, a v míru (o kterém si někdo myslí, že u nás panuje) mají zrádci z ostudy kabát a ostatní – ti, kteří zrádci nejsou – jimi zcela opovrhují.

Tak by to dle mého soudu mělo být. Je to ale tak? No, nevypadá to. Zrádci jsou blízko od nás ministerští předsedové a ministři zahraničních věcí a k nim – světe div se – lnou premiér a ministrové, které snad většina našeho národa jako zrádce nezvolila. Nebo snad ano? Když jste vhazovali do urny lístek s nápisem „ANO“ nebo „Motoristé sobě“ dělali jste to proto, aby zde vládli přisluhovači zrádců a kolaborantů? Takto napsáno to asi vyznívá hodně ošklivě, ale poslechněte si a přečtěte si výroky našich vládnoucích politiků. Možná to tak nemyslí, chtějí to hrát na všechny strany, ale na co jiného má občan reagovat než na slova a následné počiny?

Osobně prožívám obrovské zklamání z toho, jak se náš svět s výše uvedeným vypořádává. Zrádci drží v šachu většinu a bez skrupulí vydírají, bývalý zásadní spojenec prostřednictvím morálně zvráceného a mentálně nemocného muže v Bílém domě chválí zrádce, relativizuje roli nepřítele, vydírá zoufalé obránce a vede si svou vlastní, těžko obhajitelnou válku. Jako by se skutečně svět vymknul z nějakého řádu, jako by se bez oka mrknutí zbavil úplně zásadních norem a hodnot. A nejhorší na tom je, že je to velké části společnosti asi úplně jedno, respektive nešetří kritikou těch, kterým to jedno není a pokouší se ozvat.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-zahranici-petr-macinka-projev-v-madarsku.A260324_095718_domaci_vank

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/szijjarto-priznal-ze-s-lavrovem-pravidelne-mluvi-o-deni-na-jednanich-eu-371647

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropu-smazeme-z-mapy-lidstva-ideolog-kremlu-hrozi-vybranym-zemim-jadernym-utokem/r~aaa292fdc10fe90309dda35747dada3f/

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/637208-rusko-vyhrozuje-evropskym-zemim-lavrov-podrobne-popsal-co-ma-kreml-v-planu

Autor: Jiří Turner | čtvrtek 26.3.2026 11:42 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Další články autora

Jiří Turner

Prý jsem se nesmířil s výsledky voleb…a má pravdu předseda

Je toho ovšem mnohem více, s čím jsem se nikdy nesmířil a smířit se nehodlám. Dokonce si myslím, že občan má být k výkonu státní moci apriori vždy kritický.

24.3.2026 v 11:15 | Karma: 22,46 | Přečteno: 450x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Milión chvilek

Milión nevýznamných chvilek se slilo do jedné podstatné chvíle, jejíž podstatou je zloba. Není to zloba, že něco není podle mého, ale zloba, že něco není správně dle zcela obecných principů.

22.3.2026 v 10:50 | Karma: 34,69 | Přečteno: 3090x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

Kdo si obuje Trumpovy polobotky?

Řekl bych, že je to po červené čepičce logický krok, třeba nám odpustí jedno, dvě nebo i tři procenta z HDP na obranu. A kdyby je ve velikosti „39“ přijal i Zelenskyj, už by určitě bylo po válce.

16.3.2026 v 13:08 | Karma: 19,18 | Přečteno: 254x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

Co Čech, to politolog

Amatérským politologem se cítí být leckterý z nás, máme však i legie vystudovaných „politologů“, které chrlí kromě renomovaných vysokých škol i školy značně pochybné.

13.3.2026 v 15:46 | Karma: 15,07 | Přečteno: 271x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Kdo bude hlídat samotné hlídače?

Budou to servilní a loajální média? Budou to soudy s omezovanou pravomocí a nezávislostí? Bude to zákonodárná moc kolaborující s mocí výkonnou? Ne, může to být jen informovaná a aktivní veřejnost.

11.3.2026 v 14:51 | Karma: 14,53 | Přečteno: 263x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pĂˇtrĂˇ po padesĂˇtiletĂ© IvanÄ› LomovĂ© ze Strakonicka
26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...
26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v Plzni
26. března 2026  11:22

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....
26. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...

