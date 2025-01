Taky vás už ta naše hymna otravuje?

Dvě stě let stará píseň nějakého slepého vrzala. Ucouraná, sentimentální odrhovačka bez nacionálního náboje. Já bych to nechal přepracovat Leoše Mareše.

Aby tradicionalisté moc neřvali, tak bych ten hudební základ zachoval, ale chtělo by to takový ten rapový šmrnc, tak jak to umí Leoš. Varhany a místo fujary náš tuzemský vozembouch. Text bych ale nechal předělat úplně, co je to hrome za otázku: „Kde domov můj?“ To jako nevíme, kde jsme doma? Voda hučí, bory šumí a v sadě… v sadě se něco děje, ale co, sakra? No a do zemského ráje to má teda hodně daleko. Víte kolik stojí máslo?

Vezměme si za vzor naše východní sousedy. Ještě v dobách společného státu, kdy měla hymna dvě části, byla ta slovenská úplně někde jinde. Hromy, blesky, výzvy…Takhle má vypadat pořádný nacionální song. A Slováci šli ještě dál. S ozdravným procesem nové vlády přišel i nápad už tak pěkně ostrou hymnu ještě vylepšit. Dát jí takový monumentální nádech (čím menší stát, tím monumentálnější musí mít atributy), no a pak to troubení, to je paráda…

Vůbec mám pocit, že Slovensko předběhlo dobu a my jsme zůstali „sto let za vopicema“. Pod Tatrami vzniká úplně jiná politika, jiná kultura a s tím i úplně jiný stát, který se asi brzy nebude podobat žádnému evropskému státu, tedy dokud se touto cestou nevydají i ostatní. Určitou podobnost bych ale hledal v království Monte Albo z Werichovy pohádky Tři veteráni. Škoda, že se toho Lasica a Satinský, kteří ve filmovém zpracování hrají, nedožili. Ti by si pošmákli!

https://www.youtube.com/watch?v=cV-tgrbHf38