Strach, prospěch a falešná hrdost jsou municí populistů

„Vychovávat znamená učit, že není v životě jen strach a prospěch, ale i mnohem víc.“ Víc znamenají mnohé ctnosti, mezi které však nepatří falešný pocit hrdosti.

Výše použitý citát Jana Patočky bych doplnil dalším jeho výrokem, který mi také přijde velmi aktuální: „Bez mravního základu, bez přesvědčení, které není věcí oportunity, okolností a očekávaných výhod, žádná sebelépe technicky vybavená společnost nemůže fungovat. Morálka však není zde k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby člověk byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání, tendencí a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezuje člověka.“

Asi nejvýznamnějšího českého filozofa 20. století jistě „inspiroval“ marasmus padesátých let a pozdější období normalizace, ale jak je zcela patrné, jeho úvahy na toto téma mají zcela obecný charakter. Nejenom totalitní režimy sází na lidské prospěchářství a na budování atmosféry strachu (z různých nepřátel stejně jako z důsledků vlastních počinů), ale i politický populismus s těmito vlastnostmi a emocemi velmi úspěšně pracuje. Je smutné, píši-li populismus, mám na mysli v podstatě aktuální politiku jako takovou. Podíváme-li se třeba jen na mediální svět, vše se točí kolem peněz a kolem hrozeb vzbuzujících obavy a strach.

Politici lákají na levné máslo, vysoké platy, slibují, že za nich bude lépe, čím míní, že žvanec bude větší a levnější. Osvědčilo se strašení válkou, proti které je třeba vystupovat za každou cenu, a to i bez ohledu na čest, morálku a právo. Strašit lze bídou, ačkoli pravý význam tohoto slova našinec ani nezná, stejně jako jinými hrozbami, přestože žijeme na jednom z nejbezpečnějších míst na planetě. V této atmosféře nám zprávy o ušlechtilých činech, projevech statečnosti, obětavosti, soucitu a pokory mnohdy připadají jako z jiného světa, kterýžto není ten náš. Politici pak jen tento fatální úpadek morálky dokreslují. Ti, kteří by na základě svého mandátu měli být příkladem, jsou příkladem odstrašujícím.

Slyším říkat, že to už je taková doba. Byly doby různé (i hrůzné, jak v jedné forbíně doplňuje pan Werich), ale každou dobu si vytváří lidé sami. Přijde mi docela paradoxní, že v demokratickém systému, jak jsem se kdysi naivně domníval, že se to stane, se lidé vlastně nechovají jinak než v diktatuře. Podporují i volí amorální jedince, lidi bez cti, empatie a jakéhokoli náznaku pokory, kteří je dokáží jen strašit a slibovat jim onen větší prospěch. Prospěch z něčeho, co nikdo evidentně neví, kde vzít. A když selže vějička blahobytu a lidé se přestávají bát, stačí si jen najít nějakého nepřítele, národního, etnického, náboženského či jakéhokoli jiného a zahrát na národní, vlasteneckou či sociální strunu a lidé začnou milovat kreatury, které jim dodají pozbytou hrdost, kterážto je však falešná, neb se o její podstatu nikterak nepřičinili.

Vím, že jsou to marné stesky, ale je mi smutno z toho, kam se naše společnost v demokratických poměrech dopracovala. Nežiji na Marsu, dotýkají se mě ekonomické problémy a vnímám i problémy bezpečnostní, ale rozhodně více než cena másla mě trápí, že podstatná část naší společnosti akceptuje (možná i obdivuje) amorální politiky a shlíží ke zločinným autoritářským režimům. Děsí mě, že mnozí lidé jsou kvůli svému prospěchu (mnohdy jen pofidernímu či slíbenému) ochotni rezignovat na svou morálku a čest. Chápu ty, kteří jsou paralyzováni různými obavami a strachem, o to odpornější je, jak na tyto emoce politici útočí, ale historie nás neomylně učí, že se zlem je nutné bojovat, a ne se mu ze strachu poddat.

Získal-li někdo z tohoto článku pocit, že skrytě lobuji pro nějakou svoji oblíbenou politickou garnituru, tak se mýlí. Zcela nepokrytě vystupuji proti těm, kteří naplňují podstatu výše uvedeného, ale lobuji jen za každého veřejně činného člověka, který se může prezentovat čistým štítem a skutky, které nejsou v rozporu s elementárními principy morálky a cti a také názory, které nevedou ke skryté či zjevné podpoře zla, které může mít mnoho podob, ale je pustým alibismem tvrzení, že ho lze jen těžko rozpoznat, a nečiní tak jen kvůli vlastnímu prospěchu. Vskutku nevím, co by se muselo stát, aby se v tomto ohledu něco změnilo. Je smutnou skutečností, že jen v důsledku fatálních katastrof v podobě válek a pohrom se lidé jakoby načas vzpamatují, ale netrvá to nikdy dlouho. Nezbývá než doufat, že je i jiná cesta. Tu ovšem mohou vyšlapat jen lidé, kteří pochopí, že v životě není jen strach a prospěch.