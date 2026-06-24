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Státník versus stádník

„Bude čelit extrémní kohabitaci! Žádnou zahraniční cestu mu nepodepíšu! Summit NATO není žádné vojenské cvičení bývalých lampasáků!“

To jsou výroky šéfa české diplomacie, které jaksi nekorespondují s vládním vysvětlováním kauzy „sumit NATO“. K tomu představitelé vládní koalice přidávají výroky o tom, že prezident Pavel ohrožuje naše národní zájmy, protože se zasazuje o přijetí eura, o zrušení práva veta v Radě EU a chce navyšováním výdajů na zbrojení ožebračit české občany.

Chápu, že se někomu Petr Pavel nelíbí, a respektuji, ač tomu osobně moc nerozumím, že se někomu líbí Andrej Babiš, Tomio Okamura či Petr Macinka. Chápu výhrady, které někdo k prezidentovi může mít, ať už se týkají jeho minulosti nebo výkonu funkce. Obecně navíc zastávám názor, že bychom politiky neměli milovat a naopak bychom k nim měli být maximálně kritičtí, a to i k těm, se kterými ideově souzníme.

Pouze bych rád upozornil sympatizanty současné vládní koalice a jejích zmíněných představitelů, aby brali na zřetel fakta, tedy že nechválení účasti na sumitu NATO je pomsta Motoristů, nikoli logické a pragmatické rozhodnutí vlády. Jako nutnost je třeba brát i onu prezidentovu „umíněnost“ a s tím i aktuální žalobu k ÚS. Uvědomme si, že prezident, nechce-li se dostat do pozice podřízeného ministra zahraničí, případně vlády, tedy nechce-li být za kašpara, nemůže dělat nic jiného.Pavlovým odpůrcům bych doporučoval si poslechnout celé prezidentovo pondělní vyjádření. Bylo jasné, stručné, bez emocí a neslo všechny znaky projevu státníka.

DOKUMENT: Vyjádření prezidenta Petra Pavla ke kompetenční žalobě

Hned potom bych radil si poslechnout dřívější i aktuální výroky Andreje Babiše, Petra Macinky dalších členů koalice, které jsou plné emocí, subjektivních hodnocení, arogance, osobních útoků i zjevných lží. Dobré by bylo si připomenout také chronologii celé kauzy, což lze třeba zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-pavel-neni-kladec-vencu-takze-na-videnou-u-soudu-309102

Nevím, zda-li jsou skalní Babišovi, Okamurovi či Macinkovi fanoušci schopni a ochotni něco takového udělat, nicméně pro objektivní pohled na situaci, která rezonuje v české politice, je to bezpodmínečně nutné. Takový počin nemusí a asi ani nemůže zásadně ovlivnit naši politickou orientaci ani osobní sympatie a animozity, ale může nás uvést do světa reálné politiky.

Úkolem tohoto článku není hodnotit politiku současné ani minulé vlády a také nehodlám rozebírat počiny prezidenta, ale jak je naznačeno v názvu, upozornit na to, jak se kdo chová, jak vystupuje a jaké argumenty pro obhájení svých kroků používá. V tomto smyslu se nabízí i otázka, koho příslušní politici oslovují. Státníci oslovují občany, stádníci jen své stádečko.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-vyjadreni-kompetencni-zaloba-dokument.A260623_103919_domaci_mul

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/136648/hanebne-naschvaly-kolem-summitu-nato-graduji-zbabely-babis-nestoji-o-dobre-vztahy-s-hradem.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-pavel-proti-babisovi-a-macinkovi-jak-muze-dopadnout-prezidentuv-spor-s-vladou-309153#dop_ab_variant=1695810&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest302_asistent_url_varCC

Autor: Jiří Turner | středa 24.6.2026 10:37 | karma článku: 35,23 | přečteno: 1544x

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Jiří Turner

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