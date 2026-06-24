Státník versus stádník
To jsou výroky šéfa české diplomacie, které jaksi nekorespondují s vládním vysvětlováním kauzy „sumit NATO“. K tomu představitelé vládní koalice přidávají výroky o tom, že prezident Pavel ohrožuje naše národní zájmy, protože se zasazuje o přijetí eura, o zrušení práva veta v Radě EU a chce navyšováním výdajů na zbrojení ožebračit české občany.
Chápu, že se někomu Petr Pavel nelíbí, a respektuji, ač tomu osobně moc nerozumím, že se někomu líbí Andrej Babiš, Tomio Okamura či Petr Macinka. Chápu výhrady, které někdo k prezidentovi může mít, ať už se týkají jeho minulosti nebo výkonu funkce. Obecně navíc zastávám názor, že bychom politiky neměli milovat a naopak bychom k nim měli být maximálně kritičtí, a to i k těm, se kterými ideově souzníme.
Pouze bych rád upozornil sympatizanty současné vládní koalice a jejích zmíněných představitelů, aby brali na zřetel fakta, tedy že nechválení účasti na sumitu NATO je pomsta Motoristů, nikoli logické a pragmatické rozhodnutí vlády. Jako nutnost je třeba brát i onu prezidentovu „umíněnost“ a s tím i aktuální žalobu k ÚS. Uvědomme si, že prezident, nechce-li se dostat do pozice podřízeného ministra zahraničí, případně vlády, tedy nechce-li být za kašpara, nemůže dělat nic jiného.Pavlovým odpůrcům bych doporučoval si poslechnout celé prezidentovo pondělní vyjádření. Bylo jasné, stručné, bez emocí a neslo všechny znaky projevu státníka.
|
DOKUMENT: Vyjádření prezidenta Petra Pavla ke kompetenční žalobě
Hned potom bych radil si poslechnout dřívější i aktuální výroky Andreje Babiše, Petra Macinky dalších členů koalice, které jsou plné emocí, subjektivních hodnocení, arogance, osobních útoků i zjevných lží. Dobré by bylo si připomenout také chronologii celé kauzy, což lze třeba zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-pavel-neni-kladec-vencu-takze-na-videnou-u-soudu-309102
Nevím, zda-li jsou skalní Babišovi, Okamurovi či Macinkovi fanoušci schopni a ochotni něco takového udělat, nicméně pro objektivní pohled na situaci, která rezonuje v české politice, je to bezpodmínečně nutné. Takový počin nemusí a asi ani nemůže zásadně ovlivnit naši politickou orientaci ani osobní sympatie a animozity, ale může nás uvést do světa reálné politiky.
Úkolem tohoto článku není hodnotit politiku současné ani minulé vlády a také nehodlám rozebírat počiny prezidenta, ale jak je naznačeno v názvu, upozornit na to, jak se kdo chová, jak vystupuje a jaké argumenty pro obhájení svých kroků používá. V tomto smyslu se nabízí i otázka, koho příslušní politici oslovují. Státníci oslovují občany, stádníci jen své stádečko.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-vyjadreni-kompetencni-zaloba-dokument.A260623_103919_domaci_mul
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/136648/hanebne-naschvaly-kolem-summitu-nato-graduji-zbabely-babis-nestoji-o-dobre-vztahy-s-hradem.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-pavel-proti-babisovi-a-macinkovi-jak-muze-dopadnout-prezidentuv-spor-s-vladou-309153#dop_ab_variant=1695810&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest302_asistent_url_varCC
Jiří Turner
Spiknutí neschopných a všehoschopných
Jsme opět svědky nástupu ideologií, v rámci kterých neurčuje postavení jednotlivce jeho osobní výkon daný schopnostmi, ale pouze oddanost vůdci.
Jiří Turner
Jací jsou ti Švýcaři?
No přeci báječní! Žijí v nádherné zemi, jsou bohatí, neutrální, každý rok si ze členů Spolkové rady volí jiného prezidenta a funguje tam ta skvělá přímá demokracie. Prostě ráj na zemi!
Jiří Turner
Plebiscit pro plebejce
Řeč bude o koaličním návrhu zákona o referendu, který poputuje do Sněmovny. Nutno říci, že to v případě schválení bude „referendum, jaké svět neviděl“.
Jiří Turner
Oživená vzpomínka na Majora Zemana
Jmenovitě jsem si vzpomněl na 10. díl – Vrah se skrývá v poli. Přijde mi trochu smutné, že jsme se o té komunistické lumpárně dozvěděli hlavně z propagandistického seriálu.
Jiří Turner
Jsem trumpista!
Komu čest, tomu čest! Přiznat se k mentální retardaci, na to je už třeba mít „gule“. Na každý pád jsou náhle Babišovy výroky i skutky mnohem pochopitelnější.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
- Počet článků 1611
- Celková karma 23,95
- Průměrná čtenost 2108x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků