Sledujete politické reality show? A proč to děláte?

Moderované politické diskuse a rozhovory s politiky jsou sice oblíbené, leč pro voliče naprosto bezcenné, protože se z nich nedoví relevantní informace ani seriózní názory.

Jsou to prostě reality show ne nepodobné mé „oblíbené“ Výměně manželek. Kdyby scénáristé tohoto obskurního pořadu použili dvě normální rodiny, byla by to běžná realita, nikoli show. S různě narušenými a různě problematickými jedinci je zkrátka větší „legrace“. Politici jsou ze své podstaty problematičtí i narušení, takže když se v diskusním pořadu použije představitel vládnoucí koalice, představitel nejsilnější opoziční strany a k dochucení nějaký hodně kontroverzní idiot, úspěch je zaručen. Bohužel nevidíme názorový střet podložený oněmi seriózními fakty, ale MMA zápas, ve kterém je dovoleno vše: lhaní, zkreslování, osočování a dezinformování. Na rozdíl od fyzického zápasu však nemusí být vítěz jasný. Pro každého to může být někdo jiný, pro někoho ten umírněnější, pro jiného chytřejší nebo agresivnější či demagogičtější.

Řekl bych, že běžný divák si vůbec nechce ověřovat argumenty diskutujících, nezačne studovat diskutovanou problematiku a výsledky takové zdlouhavé, složité a intelektuálně náročné činnosti nebude ex post aplikovat na zhlédnutý pořad. Prostě někomu věří, jinému ne, anebo se jen baví tím divadlem, kterému tam pozvaní „umělci“ sehrají. Trochu problematické však může být to, když se ho podaří přesvědčit, respektive utvrdit ho o svých „pravdách“, které pravdami nejsou, a vezme za své názory, které jsou nemorální a třeba i v důsledcích nebezpečné, a na základě toho posléze volí. Často slyším, jak v privátních diskusích lidé používají argumenty, které jsou zcela lživé, zkreslené, nepřesné nebo jsou to jen fráze, které se neustálým opakováním argumenty staly, aniž by se někdo trápil jejich podstatou a relevancí.

Mohlo by se zdát, že jediným lékem na tuto mediální „nemoc“ je přestat sledovat „reality show“ politiků a konzumovat jen informace ze seriózních médií a názory nezávislých komentátorů a odborníků. Otázkou ovšem je, které médium je seriózní, respektive které za seriózní považujeme a proč. Totéž platí o komentátorech a expertech, o jejichž nezávislosti často pochybuji. Někdy mám pocit, že jsou v rámci jiné podoby show do diskusí zváni kontroverzní lidé s kontroverzními názory, nebo, což je velmi oblíbené, různí Nostradamové věštící zkázu, kteří si své živobytí zajišťují předpovídáním těch nejhorších scénářů, například že brambory v dubnu zdraží o 5 až 6 procent. Je to dobrá živnost, protože nezdraží-li, budeme rádi, zdraží-li, nic se nestane. Už jsme ale nadobro přesvědčeni o tom, že se máme fakt blbě.

Tím posledním příkladem jsem se dotkl oblíbených témat, která milují jak politikové, tak i experti: „Jak se máme? Jak jsme si pohoršili nebo polepšili? Kdo to zavinil? Kdo se o to zasloužil?“ Ač se to tak nemusí jevit, je často velmi složité, nebo skoro nemožné na tyto otázky seriózně odpovědět. Všechny vlády musí pracovat s dědictvím vlád předchozích. V každém volebním období se najdou objektivní důvody, kvůli kterým se něco nedaří (covid, důsledky války, povodně, sucha atd.). Makroekonomická i mikroekonomická situace má charakter počasí, na kteréžto má vliv astronomické množství faktorů. Na každý pád mi ale přijde věrohodnější třeba politicky neangažovaný profesor ekonomie, než ekonomický expert vlády nebo opozice, satirický komentátor s politikou nespojeného média než hlásná trouba nějaké politické frakce, obecně uznávaný odborník než nějaký samozvaný expert či prognostik.

Zajímavé názory můžeme slyšet i z řad neodborníků, nicméně si myslím, že bychom je měli vnímat jen jako podněty k přemýšlení a k utváření si vlastního názoru. O ten vlastní názor by vlastně mělo jít vždy, jen je často těžké si ho utvářet v rámci extrémně složité problematiky a katastrofálním se může stát, když si ho vytvoříme na základě lží, hloupostí a nekalých úmyslů. To logicky vede k tomu, že volby nakonec stejně činíme na základě důvěry či nedůvěry. Bohužel důvěra má často iracionální a emocionální podstatu. O důvod více nesledovat diskuse mezi politiky a rozhovory s nimi. Možná je lepší sledovat, co politikové fakticky dělají, jak se chovají a co říkají ve veřejných prohlášeních, ne v co zazní v „zábavných reality show“, které se tváří jako politické diskuse.