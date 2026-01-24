Šílencům se neodporuje
Šílencům se neodporuje, protože šílenec, není-li řádně přikurtován nebo umístěn v té vypolštářované a dobře uzavřené světničce, může být nebezpečný. Z podstaty věci je také šílencovi zbytečné říkat, že je šílený, neuvěří vám, a ještě více se rozzlobí. Tím spíše to platí o šílencích s „jadernými kufříky“, raketami, letadlovými loděmi, bombardéry a milionovými armádami.
Nevím, zdali takto standardně postupují i terapeuti (myšleno Chocholouškové), ale těm, kteří jsou šílencem ohrožováni a nejsou schopni mu čelit, se doporučuje ono šílenství naoko akceptovat a dělat, že jeho šílené nápady jsou ty nejrozumnější věci, jaké svět viděl. Doporučuje se tedy šílence chválit, oceňovat jeho prozíravost, inteligenci a třeba i fyzickou krásu. Šílenec se tím nevyléčí, ale uklidní se a stane se méně nebezpečným.
Takový postup ovšem nemůže být definitivním řešením. Nebezpečný šílenec se nemůže nechat jenom tak běhat po světě. Je třeba ho separovat. To ale může být složité, protože nakonec nastane situace, kdy všichni podle výše uvedeného doporučení úspěšně předstírají, že šílenec šílený není, a nemusí tak být vůbec jisté, zdali v okamžiku odchytu budou všichni spolupracovat. Někdo totiž může přít na to, že je na tom šílenství možné pěkně profitovat.
Ověřeným, ale poněkud riskantním řešením je ponoukat šílence k provádění stále větších a větších šíleností, kterými se v podstatě sám postupně vyčlení a jeho odchytu nikdo bránit nebude. Než se tak ale stane, nezbývá než doufat, že se šílenec sám svým šílenstvím poškodí natolik, že se stane nebojeschopným. Může se třeba stát, že si jako lék proti chřipce dá vstříknout do žíly Savo nebo lék na malárii.
Na závěr je třeba uvést, že šest psychiatrů z pěti doporučuje zachytit a eliminovat šílence hned v počátku jeho šílenství, v době, kdy je krotší, a hlavně nedisponuje těmi jadernými kufříky, raketami, letadlovými loděmi, bombardéry a armádami. Věřte, je to lepší. A není potřeba mu ani ubližovat, stačí ho v dobře střeženém resortu nechat hrát třeba golf. V tom je prý skvělý. I když, věřte tomu.
Jiří Turner
Kdo je vaším vzorem?
Petr Pavel, T.G. Masaryk, Arnold Schwarzenegger, Andrej Babiš, Karel Gott, Tomio Okamura, Zdeněk Svěrák, Ježíš Kristus, Adolf Hitler, máma, táta nebo někdo úplně jiný?
Jiří Turner
Den české vlajky není ničím jiným než úlitbou českým nacionalistům
To jest těm, kteří drží současnou koaliční vládu a Sněmovnu v šachu a zhlížejí se v politice rozdmýchávání nacionálních vášní, jako se to děje na Slovensku nebo v Maďarsku.
Jiří Turner
O morálních majácích
Už ani nevím, od kterého politika jsem ten posměšný výraz slyšel poprvé, ale je docela zřejmé, kdo ho používá a proč. Je to jednoduchý způsob, jak čelit kritice vlastního amorálního jednání.
Jiří Turner
Turecké hospodářství
To bylo za krále Klacka, když tloukli špačky, lelkovali, prováděli medvědí služby, strouhali kolečka, dělali cavyky, okolky a ciráty, kuli pikle, a tak nakonec skončili na huntě.
Jiří Turner
Jádro pudla
Mameluk s hašašírou, majíce vroubek a máslo na hlavě, šli do Canosy. Nejdříve se koukali jako kakabusové, pak jako by spadli z višně, ale nakonec byli v sedmém nebi.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů
Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho...
Turisté a běžkaři překonávají Krušné hory při 57. ročníku zimního přechodu
Osm desítek milovníků turistiky vyrazilo tento víkend pod hlavičkou Klubu českých turistů (KČT) na...
Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, ale situace je klidná
Na jihomoravských silnicích stále hrozí ledovka, někde padá mrznoucí mrholení. Silnice jsou však s...
Spolujezdec z dodávky, jež v pátek na D1 narazila do kamionu, v nemocnici zemřel
Spolujezdec z dodávky, která v pátek narazila na dálnici D1 u Brna na 187. kilometru ve směru na...
Prodej dům Rodinný, 66m2, Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné, okres Karviná
3 300 000 Kč
- Počet článků 1563
- Celková karma 22,40
- Průměrná čtenost 2134x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků