Sejdeme se na nástupišti 9 ¾
Ve všech náboženstvích jsou progresivní proudy a ve všech nalezneme ortodoxní směry i fundamentalismus. Nedávno mě zaujal článek, že Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve veřejnost na kurzy démonologie. Dosud jsem se ho nezúčastnil, proto ho také nemohu hodnotit, ale sama podstata mi přijde docela bizarní. Je mi jasné, že pro materialisticky založeného ateistu mohou být s ohledem na dobu, ve které žijeme, poněkud absurdní i standardně přijímaná náboženská dogmata, nicméně stále žiju v představě, že křesťanství má, třeba na rozdíl od islámu, schopnost se více přizpůsobovat realitě světa, a to nejen v oblasti sekularizace, ale i teologie. Démonologii a sní spojený exorcismus vnímám jako návrat do středověku nebo jako snahu vnímat realitu jako fantaskní mysteriózní knihu či film.
Mám rád mytologii i teologii. Na rozdíl od těch, kteří na základě víry berou mnohé teologické principy vážně, pro mě osobně je to hra, respektive takové skládání mozaiky našeho světa z pozice pozorovatele. Současnost je dílem naší minulosti, a tak vedle historických reálií nelze pominout duchovní dědictví, které zásadně ovlivňovalo a stále svět ovlivňuje. Mytologie, teologie a v širším smyslu i esoterika se vzájemně dotýkají. Sofistikovaná náboženství vyšla z mýtů a náboženský kánon stvořili teologové, nicméně vedle oficiálních výkladů všech náboženství a církví existuje obrovské množství jiných proudů, výkladů i dogmat. Existuje křesťanská, islámská, židovská, pohanská i lidová mystika, ze které často čerpají všemožní mágové, věštci, samozvaní léčitelé, okultisté a jim podobná čeládka.
Tento náhled na svět je neobyčejně lákavý. Mnoho lidí patrně touží nastoupit do vlaku odjíždějícího z nástupiště 3 ¾ do jiného světa. Zajímavé je ovšem i studium tohoto fenoménu zvenčí. Abychom milovali antickou mytologii, nemusíme věřit v existenci olympských bohů, může nás fascinovat kabala, aniž bychom si podle ní představovali stvoření a fungování světa atd. Pojďme se tedy podívat na ty „anděly a démony“ z blízka. Nezapomeňme ale, že vnímání reality bylo a je do značné míry subjektivní záležitostí. Stále je třeba mít na mysli otázku, cože je to ta realita. Pro toho, kdo v něco skutečně věří může být realitou něco zcela jiného než pro bezvěrce. „Zapřisáhlý bezvěrec, když v noci uvidí ďábla, tak si řekne, že to je jen nějaký smyslový klam, jenže to ten ďábel neví a věří si dál té své teologií. Jak ho odehnat a nevymlouvat mu, že existuje? Nic snadnějšího, stačí pokřižovat se, a ďábel spokojeně zmizí v oblaku sirného pachu.“
Démon je v rozporu s původem slova (daimon – boží síla) v náboženství, mytologii, mystice i v obecné představě považován za škodlivou duchovní entitu, která může na člověka působit, případně ho i zcela ovládat. Židovská démonologie, která měla klíčový vliv na tu křesťanskou a islámskou, pochází ze zoroastrismu. Křesťanská démonologie pak společně se středověkou magií, židovskou Aggadou a renesanční magií ovlivnily západní okultismus a esoterismus, jejichž vyznavači jsou však schopni v rámci své „všežravosti“ absorbovat úplně cokoli, od šamanismu, přes voodoo, africká a východní mystéria po New Age.
Nicméně předpokládaná existence démonů zůstává důležitým pojmem v mnoha moderních náboženstvích. Démoni jsou evidentně i částí současné západní společnosti stále obávaní kvůli své údajné moci posednout živé tvory. Rozkvět démonologie v souladu s křesťanským kánonem probíhal v době od 15. do 17. století, není tedy překvapivé, že právě v tomto období kvetl exorcismus a probíhaly čarodějnické procesy. Kořeny jsou však mnohem starší: Prvním dochovaným démonologickým dílem je Šalamounův testament, což je starověký řecký pseudoepigrafický spis, ve kterém je líčeno, jak Šalamoun s pomocí prstenu od archanděla Michaela zotročil démony, aby mu pomohli postavit Jeruzalémský chrám, a nabízí návod na jejich ovládnutí. Démonickými bytostmi je prostoupeno celé Zjevení svatého Jana, nicméně systematické rozdělení démonů provedl Byzantinec Michael Psellos v 11. století
Přestože z pohledu drtivé většiny psychologů a psychiatrů „stav posedlosti“ neexistuje, má přirozenou příčinu v duševní chorobě a nezpůsobuje ho žádná entita, která jedince posedne a je odnímatelná, působí v rámci katolické církve Vatikánem posvěcení exorcisté a jak bylo výše uvedeno, teologové se démonologií „seriózně“ zaobírají. Démonolog s exorcistou musí mít pochopitelně jasno v tom s kým „mají tu čest“, a tak vznikla fascinující systematika démonů. Je velmi hezky a podrobně zpracována zde, takže se pozastavím jen u některých:
Začnu démonem velmi netypickým, nicméně dle některých výkladů tím prvotním. Není to překvapivě ďábel (Satan, Lucifer), ale Lilith. V mezopotámských mýtech, ze kterých ji přejali Židé, je vnímána jen jako démonická bytost, ale v některých pozdějších hebrejských pramenech je už Lilith explicitně popsána jako Adamova první žena. Podle tohoto mýtu opustila Adama, protože se mu odmítla podřídit a dožadovala se rovnosti, čímž se stala nezávislou, divokou postavou a posléze i matkou démonů. Legenda uvádí, že Lilith byla oním hadem, který podal Evě jablko a v židovské démonologii je také líčena jako zlý duch – Sukuba. Konečně určitý sexuální aspekt ji provází od starých mýtů po současnost. Do moderní doby však vstoupila Lilith téměř jako feministický vzor nezlomné, svéhlavé ženy bojující proti nadvládě mužů, ale také jako symbol divoké, smyslné, vášnivé, tedy téměř démonické lásky, což docela dobře vysvětluje skutečnost, že se od této postavy katolická církev zcela distancovala, a tudíž je v Bibli zmíněna jen velmi okrajově a nejasně.
V „systematické démonologii“ jsou démoni děleni do skupin podle toho, kde působí, co zosobňují a jaké lidské hříchy a pokušení symbolizují. V „obraně proti černé magii“ jsou také uváděni světci, kteří je potírali a na které je třeba se obracet o pomoc. Například Belzebub symbolizuje aroganci a jeho protivníkem je svatý František z Assisi. Leviathan je zloba, útočící na křesťanskou víru, čemuž čelí svatý Petr, Asmodai podněcuje smilstvo, to potírá svatý Jan (Jan Křtitel nebo Jan Evangelista) a Berith má na svědomí vraždění a rouhání, jeho protivníkem je svatý Barnabáš.
Z různých grimoárů (grimoár – magická kniha) se dozvíme mnoho dalších pikantních podrobností, a to zvláště z toho patrně nejzásadnějšího magického díla zvaného Velký grimoár, Satanovo evangelium nebo také Rudý drak (Le Dragon Rouge). Na této legendami opředené knize se dobře dokumentuje posedlost okultismem, která provází lidstvo od úsvitu dějin do dnešních dnů. Jeho údajný autor Honorius z Théb, což asi ani není historická postava, byl sám prý posedlý ďáblem a své dílo čerpal přímo od krále Šalamouna, respektive z toho, co bylo nalezeno v jeho hrobce, o jejíž existenci vědí asi jen „zasvěcenci“. Originál (nebo věrná kopie) tohoto díla je prý uložen v tajném Vatikánském archivu, protože jeho zveřejnění by mohlo mít katastrofické následky. Dost na tom, že od 17. století koluje světem mnoho různých opisů. Jeden z nich přistál na Haiti a stal se příručkou pro praktiky vúdú právě pod názvem Rudý drak, protože šéf pekelných démonů nosí onyxový kámen se znakem červeného draka v rudé sklovině.
Další učebnicí démonologie je Goetie, což je první částí okultního grimoáru Lemegeton čili Menších klíčků Šalamounových, která pojednává o vyvolávání 72 duchů a démonů. Představuje středověkou formu ceremoniální magie, často zaměňovanou s černou magií nebo nekromancií. Tato kniha na rozdíl od seriózního exorcismu ale slouží k vyvolávání démonů, nikoli k jejich potírání, pročež patrně nebude při univerzitních kurzech démonologie doporučenou knihou. Tou naopak asi bude Rituale Romanum, což je oficiální kniha římskokatolické církve, která obsahuje rituály pro exorcismus, nebo to může být publikace Instrukce ohledně služby exorcismu. To jsou pokyny vydávané diecézím pro bezpečné provádění modliteb za osvobození (rozumí se od démonů). Ač by se mohlo zdát, že příručka Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice) se poněkud zdiskreditovala, zůstává její znalost stále základní výbavou moderních vymítačů.
Docela vážně se zmíněných kurzů chystám zúčastnit. Pokud tedy nebudu zaklet nebo novými adepty exorcismu „kladivy na čarodějnice“ ubit, budu vás o všem, co se týká tohoto fenoménu, informovat obšírněji a zcela konkrétně. Do té doby: „Lucifer s Vámi!“ To není rouhání, Lucifer je přeci Světlonoš a světla v temnotách není nikdy dost.
Jiří Turner
