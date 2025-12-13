Šed, měv a spě
Mám přechodníky rád. Mnohé mohou obohatit i současný jazyk, jiné, jako ty, které jsou uvedeny v názvu článku a v perexu, ani nevypadají jako spisovné tvary českých sloves. Nicméně jsou. Šed, měv a spě jsou přechodníky minulé rodu mužského sloves jít (šed), mít (měv) a přechodník přítomný slovesa spát (spě). Trochu bizarní „přechodníková věta v perexu pak obsahuje přechodníky minulé množného čísla sloves, jejichž „normální“ podobu lze intuitivně domyslet.
Většina z nás, vyjma (to není přechodník, ale předložka) těch, kteří studovali lingvistiku, si za školy pamatuje, že takové slovesné tvary existují, že jsou to většinou archaismy, se kterými se setkáváme ve starší literatuře, a to je asi tak všechno. Jazykovědci, z jejichž příruček a článků čerpám, nám musí vysvětlit, co jsou ty přechodníky zač. A úplně jednoduché to s nimi není.
„Po cestě kráčel malý kluk, lízaje zmrzlinu takto sobě děl…“ Transgresiv neboli přechodník umožňuje klukovi, aby sám sobě něco řekl, aniž by přestal lízat. Poskytuje mu to onen přechod mezi dvěma ději. Je to jednoduché a zároveň úsporné. Co je vlastně ten přechodník? V mluvnicích jej najdete už jen jako jeden ze slovesných tvarů neurčitých, vedle infinitivu, příčestí minulého a příčestí trpného. Většinou však býval řazen k participiím, tj. k „podobám slovesa vyjadřujícím účast jednoho děje na druhém“. Jenže participium (z lat. participium od particeps – účastný) se u nás jednoho krásného dne objevilo v „polopřekladu“ příčestí, což bylo poněkud zmatečné. Podle všeho do toho v nesl pořádek až J. Gebauer (1838–1907), autor prvních Pravidel českého pravopisu, který pojem „přechodník“ zavedl.
K čemu je přechodník dobrý? Hlavně k zhuštění textu. Jako příklad může dobře posloužit archaický text, v tomto případě od pana Palackého: „Mezitím přihnavše se Vršovci učinili útok na dům biskupský, chtějíce se násilím zmocniti hříšnice, avšak nenašedše ji, láli biskupovi…“ Zkuste si sami napsat významově stejnou větu bez přechodníků, zjistíte, že budete potřebovat o dost více úhozů do klávesnice. Přesto všechno jsou přechodníky spíše jen knižními tvary sloves. Nevím jak vy, já neznám nikoho, kdo by přechodníky, kromě těch několika běžně užívaných, v normální mluvě používal. Přechodníky je však možné a někdy i dobré použít v literárním textu. Mohou oživit či ozvláštnit jinak fádní větu a jistě se uplatní i v poezii, třeba v té humorné, kde může být nezvyklý výraz součástí nadsázky a vytvořit zajímavý rým: „Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop…“
Já osobně nejčastěji používám nastudované přechodníky ve Scrabblu, což moji protihráčku přivádí k šílenství. To se vlastně také stalo inspirací k napsání tohoto článku, což dokumentuje skutečnost, že podnětem k nějakému studiu může být úplně cokoli. V tomto ohledu na stará kolena zjišťuji, jak složitou disciplínou je náš mateřský jazyk, o kterém si většina z nás, mě nevyjímaje (hele, zase přechodník) myslí, že ho ovládá.
Jiří Turner
Já si to, Vicanoho, bohužel taky pamatuju!
Za všechno nemůže Nohavica, za všechno nemůže Babiš, a dokonce za vše nemůže ani Putin. Všichni zmínění však mohou za to, co provedli a co dělají.
Jiří Turner
Pomsta Schrödingerovy kočky
Zároveň živá i mrtvá kočka opustila krabici a řádí ve světě, který donedávna vypadal docela pochopitelně. Nyní i jen snaha o pochopení ovlivňuje to, co má být pochopeno.
Jiří Turner
O té strašlivé vojně s Turkem
Vojna s Turkem je součástí našeho folklóru. Turka, psa pohanského pohaněl dobrý voják Švejk a aktuálně má s jiným Turkem problém i dobrý prezident Pavel.
Jiří Turner
Alena aneb rizika spojená s hrou „mezi kozy“
„Říkám Ti, že je to nesmysl. Přátelství mezi mužem a ženou je ptákovina, opravdové heterosexuální přátelství je možné snad jen mezi homosexuálními jedinci různého pohlaví.“
Jiří Turner
Helena Trojská
S Helenou jsem se seznámil přes jejího bratra, provozovatele restaurace, ve které jsem propíjel svoji denní gáži. Otevřeli si ji s kolegou nedávno. Oba to byli kuchaři.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické radnici
Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické budově radnice z konce 19. století, jež...
Pátrání po chlapci na Zlínsku je zatím stále neúspěšné, z lesa se policisté stáhli
Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal...
Kroměříž připravuje městské slavnosti, nabídnou koncerty i světelnou výzdobu
Kroměřížská radnice připravuje na příští rok poprvé městské slavnosti. Novinka nabídne od pátku 18....
Pátrání po dvanáctiletém chlapci ze Zlínska je zatím neúspěšné, pokračuje
Zatím neúspěšné je pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku, který ve...
Prodej pozemku, 731 m2, Plzeň 6 - Litice
Plzeň - Litice
3 490 000 Kč
- Počet článků 1548
- Celková karma 20,86
- Průměrná čtenost 2142x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Nápravník islámských bubáků