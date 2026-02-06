Schillerové óda na radost aneb státní rozpočet jedna báseň
Přestože se nabízí onu pointu ještě rozvinout třeba o Beethovenovo zhudebnění Ódy, které se stalo hymnou EU, nechám klasiky na pokoji a přejdu hned k rozpočtu. Řekl bych, že žijeme v době, kdy se se zákony a zákonností nakládá zvláštním způsobem. Vlastní interpretaci nejednoznačných znění zákona používá každý tak, jak se mu to právě hodí, respektive (víte jistě, o čem mluvím) jeden je ochotný svůj výklad nechat ověřovat jedinou možnou kompetentní institucí, jiný svůj výklad prezentuje jako pravdu a nic ověřovat nechce. Další se zákony a nezávislou justicí hájí, pak obojí zpochybňuje.
Současná koalice nedávno v souvislosti s rozpočtem vcelku právem obvinila tehdejší vládu z porušení zákona, aby ho po několika měsících porušila ještě daleko brutálnějším způsobem. Navíc zákonnost nezákonného rozpočtu obhajuje natolik eskamotérským způsobem, že i kouzelník Stanjura bledne závistí. Nemohu se totiž zbavit pocitu, že předkladatelé rozpočtu dělají z občanů úplné idioty, když tvrdí, že opravený rozpočet už Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (23/2017 Sb.) dodržovat nemusí. Je to, jako by někdo řekl, že když ukradl něco, co před tím vrátil, tak už to krádež není.
Je obecnou praxí, že každá vláda obhajuje deficitní rozpočet tím, že to zavinila vláda předešlá, což dělá i vláda současná, ale ta zatěžuje rozpočet především sliby, které svým voličům dala zcela nezodpovědně, neboť nevěděla, jestli na ně bude mít. A ukazuje se, že nemá. Navíc kvůli naplnění populistických slibů byl seškrtán rozpočet obrany, což odporuje našim závazkům v NATO, ale ani to deficit nezachránilo. Nedá se to komentovat jinak, než jako prospěchářské sobectví: Kolektivní obranu požadujeme, ale nechceme se na ní patřičně podílet, to radši přidáme státním zaměstnancům a důchodcům, a to ani ne proto, že nám na nich záleží (Babiš má prokazatelně sociální cítění asi jako klíště), ale aby nás příště opět zvolili.
Tím jsem volně přešel k tomu, pro koho je státní rozpočet onou Ódou na radost. Nechci nikomu křivdit a nemám nikomu za zlé, že neprotestuje proti tomu, že dostal přidáno nebo mu bylo nějak finančně uleveno, ale nejsem si jistý, jestli se plošnými opatřeními peníze dostanou těm skutečně potřebným a jestli úlevy dostanou skutečně ti, kteří je potřebují a kterým něco vyřeší. Nezapomínejme na to, že stokoruny, které nemají v osobním rozpočtu prakticky žádný význam, představují v rozpočtu státu desítky miliard, které, pokud jsou smysluplně využívány, mohou zlepšit obecnou kvalitu života občanů. Na každý pád je život na dluh cestou do pekel na úrovni osobní i státní.
Takže, jestli vám bude při pravděpodobném schválení protizákonného rozpočtu do zpěvu, vězte, že hudební doprovod k tomu nebude Óda na radost, ale“ trauermarsch“.
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-schillerova-zverejnila-detaily-k-rozpoctu-snemovna-ho-projedna-pristi-tyden-40560916
Jiří Turner
Udělal by lépe, kdyby s tím čurosem přijel za Halíkem
Macinka s Turkem si přijeli pro rady k Zemanovi. Patrně aby se doučili to, co nestačili pochytit v IVK od Klause. A přivezli mu z KFC churros...
Jiří Turner
Kdo seje smradlavý vítr, sklízí mediální bouři
Macinkovy esemesky kromě opovržení vyvolávají enormní mediální zájem o to, co kdy pan „double ministr“ udělal, řekl či napsal. A hele, něco se našlo!
Jiří Turner
Maléry paní účetní
Snad tomu málokdo věří, ale to neznamená, že nelze národu tvrdit, že zoufalý deficit státního rozpočtu, který jako vždy způsobila ta předešlá vláda, zachrání mimo jiné EET.
Jiří Turner
Oto, no toto?
Reportéři ČT si posvítili na Klempíře. Byla to snadná kořist. Dozvěděli jsme se jen něco o dopadech lumpáren, ke kterým se sám přiznal. Ptám se, k čemu je to dobré?
Jiří Turner
Zrušme fotosyntézu, tu šílenou zelenou energii!
Pat a Mat z MŽP vnímají enviromentalismus jako ideologii a vědecky ověřené skutečnosti a zákonitosti jako provokaci. Nepatřičnost chlorofylu přeci spočívá v tom, že je zelený.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka
Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i...
Prodej chaty na krásném místě v Rovensku pod Troskami
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce, okres Semily
2 700 000 Kč
- Počet článků 1570
- Celková karma 24,29
- Průměrná čtenost 2133x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků