S Rusy se nevyjednává!
Rád bych se mýlil, ale nic nenasvědčuje tomu, že by nadcházející schůzka měla charakter ultimátního tlaku na Rusko, aby ukončilo válku a vrátilo to, co ukradlo, tedy okupovaná území sousedního suverénního státu. Bude se nepochybně vyjednávat o tom, kolik toho má dostat agresor za to, že ukončí konflikt, který před třemi lety započal, který má na svědomí smrt a utrpení milionů lidí a astronomické materiální škody.A to asi bez účasti těch, o které vlastně jde.
Komu v Čechách tyto události neevokují jedno z nejsmutnějších období našeho státu – mnichovskou zradu a její důsledky? I Neville Chamberlain chtěl tehdy, stejně jako Donald Trump dnes, vypadat jako mírotvorce. Nepochopil, že s Hitlerem nemá smysl vyjednávat, že tento typ vůdců rozumí jen síle. Bez ohledu na to, jak by se vyvíjela válka, kdyby nebylo Československo „spojenci“ zrazeno, je snadno domyslitelné, co se bude dít na Ukrajině, pokud ji její spojenci také zradí, a jí dříve či později nezbude nic jiného, než se okupovaných území vzdát.
Dá se očekávat úplný vnitřní rozvrat ukrajinského státu, jehož tříletá statečná obrana, oběti a fatální škody se ukáží jako zbytečné. Rusku se může podařit nastolit v okleštěné Ukrajině proruský režim a tím započne opětné připojování této země k novému „Svazu“. Bude potvrzena ruská válečná doktrína, že když to nakonec prošlo v případě Ukrajiny, půjde to i s bývalými svazovými republikami, a nakonec i s ruskými satelity. V takovém případě se rozhodně máme na co „těšit“ i my.
Je dost šílená představa, že by se toto mohlo stát jen kvůli egu jednoho chorobného narcisisty, šílence, který se z těžko pochopitelných a vysvětlitelných důvodů stal prezidentem Spojených států. Těžko soudit, kam až může Trumpova totalitní politika dospět, ale režim, který se americký prezident snaží vytvořit, může být v budoucnu stejně nebezpečný jako ten putinovský, respektive můžeme se v dohledné době stát pasivními svědky toho, že si Putin s Trumpem budou chtít velkou část světa rozdělit.
Myslím si, že jedinou cestou je nebýt jen těmi pasivními svědky, ale naopak aktivními hráči. Evropa by měla zaujmout zcela zásadní a zásadový postoj a zradu Ukrajiny nepřipustit. Odevšad slyšíme, jak je Evropa slabá, ale její slabost spočívá jen v její nejednotě, zhýčkanosti, rozmazlenosti, které pramení z jejího bohatství. Evropané nechtějí válčit, nechtějí si utahovat opasky, nechtějí přijímat nepopulární opatření, ale chtějí si hedonisticky užívat svého blahobytu, aniž by se starali o to, kam takový přístup vede.
Přesně na tyto emoce sází populistická hnutí, která válcují evropskou politiku. „Chceme vysoké mzdy, levné zboží, energie, benzín, nadstandardní péči a klid. Co je nám do toho, jak si vyřizují své záležitosti někde na Východě.“ Toto naše „carpe diem“ není u velké části společnosti patrné jen v přístupu k válce na Ukrajině, ale právě tento prubířský kámen ukazuje, jak může být takový přístup sebevražedný. Podvolení se imperiálním choutkám Ruska automaticky znamená naše vlastní ohrožení, stav ohrožení znamená zbrojení a obecnou přípravu na válečný konflikt, to nutně vede ke snižování životní úrovně a tím ztráty toho, na čem tak lpíme.
Druhou alternativou je s Rusy submisivně vyjednávat a doufat, že budou hodní. V takovém případě doporučuji nedávat do sběru staré učebnice ruského jazyka, které by se ještě mohly hodit. Když ne nám, tak určitě našim dětem a vnoučatům.
Jiří Turner
