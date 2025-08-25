Rudý posuv a temná skrytá hmota všude kolem
Kosmologie a politologie mají něco společného. Něco se kolem nás dozajista děje, ale my se jen dohadujeme, co to je a proč se to děje. Pochopitelně je to myšleno v metaforické rovině.
Rudý posun je ve společnosti docela patrný, přestože jsem si myslel, že tyto ideje zemřou s jejich nositeli, tedy s přesvědčenými komunisty, které nezviklaly zločiny ani absurdity komunistických režimů, narovnání zmanipulovaných výkladů historických událostí a postav ani zjevná skutečnost, že podstata komunismu je čirá utopie lehce zneužitelná a prakticky ve všech případech reálně zneužitá.
Lze si všimnout, že po garnituře směšných a osobnostně dost odpudivých komoušů typu Milouše Jakeše, Vasila Mohority, ale i pánů Ransdorfa, Filipa a paní Semelové je tu Kateřina Konečná, která svou strategii postavila na kritice vlády, evropských struktur a prosazuje politiku všech azimutů, tedy nedělá nic jiného, než sbírá škraloup tradiční české nespokojenosti, pro kterou si každý správný našinec odjakživa snaží najít nějakého viníka, jen ne sebe sama. Všímám si, že se lidé za svoji inklinaci ke komunistům přestávají stydět.
Asi tou nejlepší pákou se stala mantra (kterou tady nedrmolí zdaleka jen komunisté), jak se máme špatně. Pravidelně u nás v hospodě poslouchám ty naše proletáře, kteří mají krásné domy, bazény, auta, dopřávají si exotické dovolené a mají dost peněz na to, aby se mohli každý večer nalívat tím nesnesitelně drahým pivem, jak naříkají a zoufají, jak zle se jim kvůli té naší vládě, Unii a „grýndýlu“ žije. Lze si všimnout, že doslovně používají ty samé fráze, které slyší každý den v televizi.
Obdobně to vypadá třeba v supermarketu. Vídám tam důchodkyně s narvanými košíky s takovým množstvím různých předražených nesmyslů, že kdybych nevěděl, že paní žije sama, tak bych si myslel, že nakupuje pro celou ulici. Nikdy samozřejmě při setkání s kamarádkou, která činí totéž, si neopomene postěžovat na tu drahotu, aniž by si uvědomila, že kdyby to vesměs zbytečné a předražené zboží nekupovala, prodejce by ho zlevnil nebo přestal prodávat.
Samozřejmě netvrdím, že to tak dělá každý a že neexistují lidé, kteří jsou na tom špatně. Ti se z mého pohledu dělí na tři skupiny: V první skupině jsou ti, kteří si za svoji špatnou situaci mohou bezvýhradně sami. Myslím, že těch je nejvíce a nemyslím si, že by se o ně měl stát jakkoli starat. Pak je to skupina lidí, kteří sami sobě sice neublížili, ale nemysleli na zadní vrátka, nemají zázemí, nemají rezervy a jsou tak velmi zranitelní, když se jim cokoli zlého přihodí. Těm má asi systém přiměřeně pomáhat. Zásadní pomoc pak potřebují ti, kteří neudělali nic špatně, jen měli smůlu a život jim v podobě vážných nemocí a různých neštěstí zkomplikovala vyšší moc.
Toto téma jsem trochu rozvinul záměrně, protože ona komunistická mantra paušalizuje, respektive se nás snaží přesvědčit, že jsou tu opět nějací buržousti a proletáři. Buržousti že si nakradli, případně ožebračili poctivý dělný lid, a ožebračený dělný lid strádá. Komunističtí ideologové vždy uměli vygenerovat toho viníka, toho nepřítele a také se jim vždy dařilo nasazovat skutečným nepřátelům gloriolu bratrů a spasitelů nebo alespoň se pokoušeli a stále pokouší jejich zločinnost a potenciální nebezpečnost banalizovat.
Je pozoruhodné, že ve všech těchto ohledech se komunistická a neokomunistická levice shodne s populisticko-nacionální pravicí, což ve své podstatě znamená, že o vyšší ideje vůbec nejde. Jde jen o účelové vyvolávání různých negativních nálad a nenávisti, čemuž dobře napomáhají různá dogmata, lži a dezinformace. Všimněte si, že vždy musí být označen ten viník, kterým v rétorice těchto politiků nikdy není ten dobrý občan-volič, ale někdo jiný, cizí, ať už jsou to lidé či instituce. Bohužel ani současný establishment nenachází tu odvahu říkat lidem do očí pravdu. Ta se jaksi z politiky vytratila.
Tímto jsem se volně přesunul k oné skryté temné hmotě, která bude dost možná určující pro budoucnost této země. Její skrytost je v tom, že se v mezivolebním období nijak neprojevuje, a temnost spočívá v negativismu, neochotě přemýšlet, pochybovat, filtrovat a ověřovat informace a na základě toho generovat názory a postoje. Hmota není asi vhodné označení, nicméně jsme stále v té metafoře. Žádný svéprávný politik otevřeně neřekne, že jeho elektorát je banda blbců, což ovšem neznamená, že kdekoli na světě převažují inteligentní, přemýšlivý, morální a zodpovědní voliči.
Paradoxně pouze „můj velký oblíbenec“ Miloš Zeman byl v době před svou duševní, a hlavně morální degradací schopen v diskusi o referendu říci, cituji: „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Těmto lidem – je to tedy polovina národa – uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita a mnohoznačnost světa“. Přestože to o několik let později jinými výroky zcela popřel, popsal v té době dle mého soudu smutnou skutečnost.
Aby nedošlo k nedorozumění: Netvrdím, že morální, chytří a zodpovědní jsou voliči stran, které sám preferuji, a naopak voliči mých neoblíbenců jsou pitomci a lidé amorální a nezodpovědní. Jenom opakuji to, že jen část voličů je schopná a ochotná volit na základě postoje, který vznikl nějakým intelektuálním procesem spojeným s trochou odpovědnosti a morálky. Volby rozhodne to, jestli se v dostatečně velké míře voleb zúčastní ona (dle Zemana) druhá polovina národa a jak, čím a jestli se někomu podaří zmobilizovat tu „temnou skrytou hmotu“.
