Rozpleteno, zapleteno, spleteno
Poněkud se zpožděním se vracím k pořadu, který s odstupem popisoval počátky covidové pandemie. Osobně jsem ocenil, jak kvalitně a hlavně seriózně bylo toto téma pojato. Proti oslovení Rajchla a Pekové a jejich vystoupení v pořadu se ale rázně ohradila zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně sdružující více než tři tisíce pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Tato skutečnost mě přivedla k daleko obecnější úvaze o propletenosti vědy, politiky či etiky v rámci společenského klimatu a veřejného mínění.
Nejdříve k oběma zmíněným: Jindřich Rajchl je pro mě zcela a po všech stránkách nestravitelný typ politika, který do této problematiky vnáší nevědecká, spekulativní a dezinformační vyjádření, která považuji za velmi škodlivá. Nevím, zda-li jim sám věří, ale je jisté, že tím oslovuje tu část veřejnosti, která k takovýmto názorům tíhne. Nutno dodat, že na rozdíl od doktorky Pekové nedisponuje v této oblasti žádnou odborností. Ta, jakožto molekulární genetička, vyjadřovala zprvu odborně podložené názory, nicméně se v turbulentních časech covidu ocitla díky médiím a společenské poptávce po alternativních názorech v roli, která ji ani odborně nepříslušela a stala se posléze představitelkou antivaxerské a dezinformační scény, což zásadně poškodilo její profesionální kariéru a vědecké renomé.
Je však třeba říci, že v pořadu ani Rajchl ani Peková nic v tomto smyslu nevyjadřují. Jsou tam použita jen jejich krátká vyjádření. Rajchl mluví o kauze „Fauci“ v americkém Kongresu a Peková se krátce a věcně vyjadřuje k otázce, je-li virus přirozený či uměle vytvořený, což je nosné téma celého pořadu a názory na to vyjadřují, a to obšírněji, i jiní odborníci. Je otázkou, bylo-li od tvůrců vhodné pro seriózní pořad použít vyjádření těch, kteří se posléze (v případě Rajchla trvale) odchýlili od konsenzuálních vědeckých stanovisek. Na každý pád v pořadu nevyjádři nic, čím by jeho kvalitu poškodili
Iniciativa Veřejnoprávně vznikla proti vládní snaze o zestátnění veřejnoprávních médií, a má v tomto ohledu mé sympatie. Rozumím lidem – sám se mezi ně počítám – kteří jsou alergičtí na představitele dezinformační sféry a šiřitele všemožných nebezpečných bludů, nicméně si myslím, že je i v této oblasti třeba zachovat chladnou hlavu a v přímo s tímto nesouvisejících záležitostech ze svého aktivistického přístupu poněkud slevit. Přijde mi tak docela nešťastné kritizovat pořad, který byl natočen velmi citlivě vyváženě a erudovaně. To ve mně vyvolává řetězec dalších asociací.
Často tvrdím, že žijeme v době postfaktické. Věříme mnohdy amorálním a prolhaným politikům, podvodníkům, dezinformátorům a různým šarlatánům více, než seriózním lidem a fundovaným odborníkům. Mnohdy tíhneme k různým alternativním názorům, i v případech, ve kterých panuje přesvědčivá vědecká shoda. Často zaznamenávám názor, že sami vědci jsou díky své aroganci a povýšenosti tímto vinni. Osobně se ale domnívám, že na vině je více obecný dopad populismu. Základním prvkem populismu je totiž popírání elit a prosazování „prostého lidu“ jakožto nositele většiny hodnot. Vědec je v dané problematice nespornou autoritou, proč tedy neposlouchat raději nějakého pseudovědce „z lidu“ či šarlatána?
Vědci nejsou neomylní, naopak omyl, který v drtivé většině případů vyvrátí jiný vědec (nikoli „čaroděj“) je součástí progresu, který vede k pochopení a k řešení. Finální řešení pandemie covidu nebylo na vědcích, ale na výkonné moci, což bylo a je jediné možné. Selhal-li tak někdo, byli to především politici, kteří lhali, mlžili a sledovali více vlastní zájmy, než zájmy veřejné. Pokud selhali vědci, bylo to tím, že jejich odborná stanoviska ovlivnila ideologie a mediální popularita. Fatální politicky a mocensky motivované chyby a podvody spáchali především politici čínští a američtí, naší tehdejší vládnoucí garnituře zcela výjimečně nic nevyčítám, protože v takové situaci není nikdy žádné jedno správné řešení a po bitvě, která neměla žádnou moderní obdobu, je každý generálem.
Na každý pád, jsou velmi potřeba pořady, které fakticky a nezaujatě popisují příslušnou problematiku. Jejich kritici by se pak měli držet v té faktické, nikoli v emocionální, natož pak ideologické rovině.
Jiří Turner
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Jiří Turner
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Jiří Turner
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Jiří Turner
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Jiří Turner
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