Putinovy děti“: Konečná, Okamura, Rajchl, Babiš a Havlíček
Tedy ne, že by se někteří opoziční politikové, zvláště komunisté a členové SPD jako kolaboranti nikdy nezachovali, ale jejich voličům to evidentně nevadí. Populisté se pak docela očekávaně chovají jako populisté, tedy pozorují nálady ve společnosti a přizpůsobují jim i svoji rétoriku. Pokud by se stali oblíbeným národem Mongolové, budou klidně velebit Mongoly nebo kohokoli jiného. S tím se nedá dělat nic jiného, než věcně upozorňovat na jejich názorovou a ideovou nekonzistentnost. Ovšem kdyby toto lidu vadilo, nemělo by ANO přes 30 % v předvolebních preferencích. Takže co?
Nejsem si jistý, jestli může vládní koalice něco na poslední chvíli zachránit a nějakým zázrakem volby s podporou Pirátů fakticky vyhrát, ale jediná cesta vede přes volební neúspěch Motoristů a Stačilo i slabý výsledek SPD. Bylo by to opakování situace z předešlých voleb, kdy propadlo přes milion hlasů a volební aritmetika vedla k porážce vítěze voleb. Přemýšlím-li o tom, nejsem si ani úplně jistý tím, jestli by opakování tohoto scénáře bylo dobré. Možná by bylo lepší, kdyby nekompetentní antisystémové strany tu příležitost dostaly a po krachu jejich politiky je v příštích volbách porazila nová sjednocená pravice.
To jsem ale odbočil. Z výše uvedeného je patrné, že považuji za správné upozorňovat na chyby, nekonzistentní postoje, dezinformace, které z řad opozice zaznívají. Tedy ne někomu nadávat do kolaborantů, ale jasně a přesvědčivě vyvracet lži. Tomu ale ještě musí předcházet vlastní pravdomluvnost, protože, když na cizí lži upozorňuje lhář, nemá to prakticky žádný efekt. Tím mám na mysli aktuální vládní koalici, která se bohužel také uchyluje k mlžení v různých „kausách“ a různým podvodům třeba v oblasti rozpočtové politiky.
Nepřijde mi ani moc rozumné a taktické házet do jednoho pytle skutečné zrádce a extrémisty z některých antisystémových subjektů a populistické hnutí Andreje Babiše, kterému věří třetina národa. Ten je sice ochotný se pro své vlastní zájmy a úspěch spojit s kdekým, ale nadáváním do kolaborantů se jenom naštvou ti voliči, kteří Babiše nevolí z přesvědčení, ale z volební bezradnosti. Těm je dobré stále vysvětlovat škodlivost populistické politiky, ne však z nich dělat podporovatele a přisluhovače nějakých kolaborantů.
Nelze také ignorovat tu skupinu občanů, které se na rozdíl od jiných ona politická reality show plná osobních útoků, pomluv, účelových polopravd a vulgarit nelíbí, a to bez ohledu na to, jestli s příslušnou partají sympatizují, nebo nikoli. Naše politická kultura je dost tristní, nicméně na příkladu současného prezidenta a aktuální prezentace Hradu je jasně vidět, že je změna možná. I k Petru Pavlovi může být ledaskdo objektivně kritický, nicméně ten rozdíl od prolhaného, pikle kujícího a zhýralého Miloše Zemana a jeho vypečených kamarádíčků a nohsledů, je do očí bijící.
Závěrem nemohu nezmínit skutečnost, že po pátečním setkání Trumpa s Putinem na Aljašce dostává smysl billboardu „Putinovy děti“ další aspekt. On si totiž může klidně někdo říct, že když se s válečným zločincem přátelí představitel státu, který jsme donedávna považovali za záruku naší bezpečnosti, demokracie a práva, tak nemusí být vyjádření sympatií k ruskému vůdci nijak dehonestující a stává se regulérním politickým a ideologickým postojem, což osobně považuji za katastrofu.
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-delate-to-dobre-chvali-putin-babise-okamuru-ci-konecnou-na-billboardech-priznivcu-vlady-40534229
Jiří Turner
S Rusy se nevyjednává!
Před lety prodalo Rusko Aljašku Americe, teď se bude na Aljašce Rusům prodávat Ukrajina. Vlastně ani ne prodávat, ten slavomamem postižený narcista ji Rusku nakonec daruje.
Jiří Turner
Z obětí rasismu se stávají největší rasisté
Prý se kvůli rasisticky motivované diskriminaci počůrával a koktal. Dnes už Tomio Okamura umí plynule žvanit hodiny a evidentně zvládne udržet i moč.
Jiří Turner
Pod vlivem úplňku
Každý soudný člověk přece ví, že Měsíc má zásadní vliv na vše, co se na naší planetě děje. Ovlivňuje lidskou psychiku, růst hub, kynutí těsta a samozřejmě vlkodlaky.
Jiří Turner
Mastná voda za 85 korun
Znám tu hospodu mnoho let. Je útulná, dobře se tam vařilo a stojí na strategickém místě. Když její původní majitelé zestárli, předali ji svým dětem...
Jiří Turner
Svoboda lhát
Obnáší svoboda projevu svobodu dezinformovat? ANO i SPD deklarují, že jejich případná vláda nebude lžím a dezinformacím nikterak čelit. Svoboda slova je prý přednější.
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Pražský hrad kupuje nové koše, mají odolat výbuchu. Vyjdou na 1,7 milionu
Pražský hrad kupuje do svého areálu nové odpadkové koše odolné výbuchu, za 14 kusů zaplatí 1,7...
Fančo, domů, začíná třetí světová válka! Jak vnímali srpnovou okupaci ti nejmenší
Jak vnímali srpnovou invazi pamětníci, kteří v roce 1968 byli ještě dětmi nebo teenagery? Jejich...
Zastavili jsme útok Kyjeva na naši jadernou elektrárnu, tvrdí Rusko
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana za poslední den zneškodnila na 300...
České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje
Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 1529
- Celková karma 19,66
- Průměrná čtenost 2155x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky