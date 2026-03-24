Prý jsem se nesmířil s výsledky voleb…a má pravdu předseda
Pokud si někdo všiml, že jsem před dvěma dny napsal něco jiného, tak má v obecné rovině pravdu. Ale řekněte sami, když může nejmocnější muž světa popřít to, co řekl před pěti minutami, proč bych nemohl já otočit během dvou dnů. Řečníci na sobotní demonstraci ono nesmíření se popírali s tím, že ani vítěz voleb nemá právo dělat si co se mu zlíbí a jak se mu zlíbí. Nicméně já mohu klidně říci, že jsem se s výsledky voleb nesmířil, a dokonce jsem přesvědčen, že ono smiřování se s výroky a činy politiků je naprosto zásadní problém, a to nejen u nás. A o tom tento článek bude.
V kontextu nedávných událostí to tak nemusí vypadat, ale česká společnost získala od sametové revoluce naprosto neuvěřitelnou toleranci k výkonu moci, degradaci nejvyšších státních institucí, k politickým projevům a k politice jako takové. Naopak jsme se stali téměř závislými na politickém divadle, ve kterém účinkují dotační oligarchové, zákulisní hráči, poradci s podivnými osobními vazbami, a především pak nejvyšší ústavní činitelé, kteří v rámci své role projevují tu bezmeznou aroganci, tu mstivost, tu vulgaritu, jindy naprosté nerespektování soudů či napadání médií. Jako by nikomu nevadil jejich příklon k totalitním režimům, autokratům a lumpům všeho druhu. Lži, výmysly, dezinformace, pomluvy a falacie se staly nejen politickou normou, která velké části voličů nikterak nevadí, ale společnost asi tento druh zábavy dokonce vyžaduje.
Objeví-li se v politice či obecně ve veřejném prostoru někdo, kdo nevyvolává všemožné kontroverze, je nejen ihned nezajímavý, ale je navíc i podezřelý. Nemáme rádi ty Mirky Dušíny, kteří nás zahanbují svou čestností, jdou nám proti srsti významní intelektuálové, kteří se v dobré víře snaží apelovat na naši morálku a naše svědomí. Nechceme slyšet názory vzdělaných a zkušených lidí disponujících přehledem a nadhledem, kteří v nás vyvolávají oprávněný pocit nevzdělanosti, úzkoprsosti, malichernosti a hloupého chápání světa jen na základě vlastních emocí a zájmů. Jako na divadle nás i v politice více baví herci negativních a různě kontroverzních rolí, vyslovení klaďasové jsou nám trochu nepříjemní, protože na nás působí z důvodů nedostatku reálných vzorů jaksi neživě.
Lehko jsme si dle své nátury zvykli na utopického a od reálného světa stále více odtrženého idealistu Havla, oblíbili jsme si všeználka a technokrata Klause, ze kterého se s postupujícím věkem stal už jen provokatér jdoucí ad absurdum proti všemu a všem a bavil nás lidový Zeman, se všemi svými pletichami, amoralitami a sprostotou, která přivedla naši politickou kulturu až na samé dno. Významná část společnosti dala opakovaně ve volbách hlas Babišovi, který disponuje takovým výčtem osobních poklesků, lumpáren a amoralit, že jejich výčet působí tak, že snad není možné, aby se z takového člověka stal premiér. Menší část společnosti dokonce obdivuje i tak neuvěřitelné politiky, jakými jsou Okamura, Rajchl, Foldina, Macinka či Turek, ale i ta větší část se s nimi tak nějak smíří, protože nás ty kontroverze prostě baví.
Naproti tomu je stále dost lidí, kteří bytostně nesnáší skutečné osobnosti. Dám-li třeba do titulku článku jméno Tomáše Halíka, „úspěch“ je zaručen, neboť každý nedovzdělaný nešťastník má okamžitě potřebu tuto skutečnou celebritu nějak potupit, což stejně platí pro různé významné vědce či umělce. V tomto ohledu mi přišlo až neuvěřitelné, kolik lidí včetně politiků si potřebovalo zchladit žáhu na Zdeňku Svěrákovi, který si dovolil vystoupit na Letné, na takové personě, ke které by měl náš národ jen vzhlížet. Prezident Petr Pavel má sice slušnou podporu veřejnosti, nicméně i dost odpůrců, kteří asi nemohou unést, že zde máme prvního polistopadového prezidenta, který vykonává tento úřad tak, jak se sluší. A jelikož jeho kritici v zásadě nemají nic jiného, tak kdykoli je ta možnost, vytáhnou onu kartu rozvědčíka.
Domnívám se, že ten problém je v nás samotných, v naší ochotě se smiřovat a přizpůsobovat. Doufám, že z výše uvedeného je také jasné, že moje nesmiřitelnost není projevem revolucionáře – tím opravdu nejsem – ale spíše jen kverulanta, který se v tomto ohledu – na rozdíl od svého obecného, „civilního“ přístupu – smiřovat nechce. Samozřejmě respektuji, že politickou garnituru mění jen volby, nicméně mezivolební období je časem, ve kterém je možné si v hlavě bez emocí srovnat něco z toho, čeho jsem se v tomto zamyšlení dotkl. Je to jedna z možností, jak neudělat chyby, které lidé dělají odpradávna. Vezměme také v potaz, že i historie nás učí, že aktuální názor většiny nemusí vůbec vést ke stavu, který je obecně dobrý a správný.
Jiří Turner
Milión chvilek
Milión nevýznamných chvilek se slilo do jedné podstatné chvíle, jejíž podstatou je zloba. Není to zloba, že něco není podle mého, ale zloba, že něco není správně dle zcela obecných principů.
Jiří Turner
Kdo si obuje Trumpovy polobotky?
Řekl bych, že je to po červené čepičce logický krok, třeba nám odpustí jedno, dvě nebo i tři procenta z HDP na obranu. A kdyby je ve velikosti „39“ přijal i Zelenskyj, už by určitě bylo po válce.
Jiří Turner
Co Čech, to politolog
Amatérským politologem se cítí být leckterý z nás, máme však i legie vystudovaných „politologů“, které chrlí kromě renomovaných vysokých škol i školy značně pochybné.
Jiří Turner
Kdo bude hlídat samotné hlídače?
Budou to servilní a loajální média? Budou to soudy s omezovanou pravomocí a nezávislostí? Bude to zákonodárná moc kolaborující s mocí výkonnou? Ne, může to být jen informovaná a aktivní veřejnost.
Jiří Turner
Vrtěti Íránem
Ve filmu to byla válka fiktivní, v reálném světě, ve kterém jsme svědky nového kultu osobnosti a uzurpace moci prezidentem USA je to válka skutečná. Proč byl Írán napaden?
|Další články autora
- Počet článků 1580
- Celková karma 25,04
- Průměrná čtenost 2127x
Seznam rubrik
- Cesta kolem Česka
- Od hlouposti k šílenství
- Omen - Women
- Tenkrát na blízkém Východě
- Komentáře, úvahy a glosy
- Próza
- Poezie
- Básnická abeceda
- Limeriky a jiná satira
- Zápisník přírodouzpitce
- Eseje a fejetony
- Recenze, medailony, historie
- Průvodce dospívající dívky
- Pes by to nežral
- Antické frazémy
- Biblické frazémy
- Brdské historky
- Podbrdské historky
- Frazémy
- Nápravník islámských bubáků