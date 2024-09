Proč nepřijel na oslavu Zemanových osmdesátin Vladimir Vladimirovič?

Důvod je jediný, ale zcela zásadní, na Voloďu je vydán mezinárodní zatykač, pročež by mohl být ještě před Hlubokou lapen, a to by asi znamenalo třetí světovou válku.

Jinak tam byli všichni, tedy téměř všichni. Si Ťin-pchinga, který dohlíží na manévry v Jihočínském moři, zastoupil čínský velvyslanec a Jiřinku Bohdalovou, která pozřela cosi jedovatého, zas populární komediální duo Vyskočil-Obermaierová. Komunisty reprezentoval jak bývalý první soudruh Filip, tak i současná šéfová KSČM Konečná, dezoláty Rajchl a Xaver Veselý, bafuňáře Tvrdík a Černošek, soc-dem zemanovce Hašek, okamurovce Fiala a zloděje Balák. Z představitelů státu tam byli samí zemanovsky orientovaní hoši: Fico, Pellegrini, Orbán i Vučič. Nechyběli samozřejmě, což je pochopitelné, Zemanovi souputníci, Klaus či Grégr.

Někde jsem zaregistroval názor, že na oslavě se sešla celá budoucí vláda, respektive vláda, jakou by si Zeman představoval, kdyby její vznik mohl ovlivnit: Babiš - premiér, Havlíček - ministr průmyslu (nebo čehokoli jiného), Konečná - ministryně vnitra nebo obrany), Rajchl - ministr spravedlnosti, Tvrdík - ministr obrany, Balák – ministr lesnictví (případně i zemědělství, pokud by nebylo od lesnictví odděleno), Bohdalová – ministryně kultury, Hašek - ministr pro místní rozvoj, Turek – ministr dopravy, Vitásková – ministryně životního prostředí, Holcát - ministr zdravotnictví, Grégr -ministr financí, Radim Fiala – ministr práce a sociálních věcí a Nejedlý - ministr zahraničních věcí.

Tak, konec legrace. Zeman se od Putina a jeho režimu distancoval. Je pravdou, že tak mohl učinit o deset let dříve a nebýt celou tu dobu jeho hlásnou troubou. To o všem není věcí inteligence ani rozhledu ani informovanosti, ale je to věcí morálky. Výběr hostů této oslavy docela jasně ukazuje, s jakými lidmi byl a je Zeman ideově a názorově sblížen. Pominu-li státníky, se kterými se skamarádil, tuzemské politiky, se kterými spolupracoval, a umělce i „umělce“, kteří ho v kampani podporovali, nemohl jsem si nevšimnout individuí, jako jsou zmínění Xaver Veselý, Balák či Černošek.

Asi to dnes už není důležité, ale není mi vůbec příjemné, že českou politiku zásadně tři desetiletí ovlivňoval člověk, který se nepokrytě bratřil (a evidentně stále bratří) s komouši, s různými proruskými a pročínskými lobisty, s dezoláty, s usvědčenými zloději a s podobnou sortou lidí. Byť si to mnoho lidí zcela neuvědomuje, tak politika naprosto zásadně ovlivňuje stav země i společnosti, ekonomiku a tím i naše životy. Klademe-li si otázky, proč jsme tam, kde jsme, respektive, proč nejsme tam, kde bychom být chtěli, a to bez ohledu na to, že zas tak špatně na tom nejsme, tak si můžeme odpovědět tím, že jsme si zvolili takovéto politiky, a ti nás přivedli tam, kde jsme.

Je aktuální módou kopnout si do současné vlády, případně se ji snažit vydírat často zcela nereálnými finančními požadavky. Nechci obhajovat a omlouvat chyby, kterých se tato vláda dopustila, ale každá vláda nese dědictví vlád předchozích, a to nejen té minulé. Ani role prezidenta nebyla a není v tomto smyslu zanedbatelná. Všichni politikové pak vytváří politickou kulturu, která více či méně ovlivňuje společnost jako takovou. V rámci oslav osmdesátin Miloše Zemana si dovolím vyjádřit názor, že nikdo z žijících i nežijících polistopadových politiků neměl tak devastační vliv na politickou kulturu, a tím i na celou společnost, jako Miloš Zeman.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-80-let-oslava-hluboka-nad-vltavou.A240927_163802_domaci_tof

https://ceskobudejovicky.denik.cz/z_regionu/milos-zeman-oslava-narozenin-hluboka.html

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/795942/zemanova-oslava-osmdesatin-mejdan-na-hluboke-a-davy-slavnych-hostu-proc-chybela-katerina.html