Přestaňte nás děsit!
Kdybych měl vnímat svět podle titulních stran zpravodajských portálů, musel bych usoudit, že žijeme v pekle. Když jsem ale ráno pohlédl z okna a posléze vyrazil se psem na procházku, neshledal jsem nic katastrofálního, ba co dím, ani nic negativního, nepříjemného nebo skličujícího. K tomu, abych mohl podlehnout depresi, si musím otevřít počítač nebo si pustit televizi. Tam už to od božího rána rozjíždí ve velkém stylu.
Samozřejmě rozumím tomu, že média nemohou přinášet jen zprávy pozitivní, existují zcela jistě negativní informace smysluplné, ale také úplně zbytečné. Včera ráno jsem si jako „zprávu dne“ na jednom portálu přečetl, že v jisté ZOO museli utratit mládě žirafy. Toho, kdo tam ten článek umístil, bych nechal veřejně potrestat. Proč bych měl, hrome, už od rána na svoje emoce nechat působit něco takového? To není jen nesmyslné a zbytečné, to je úchylné. Dobrá, informace o tragédiích na silnicích prý mohou, byť tomu nic nenasvědčuje, někoho varovat před hazardem, ale proč ke všem těm hrůzám v podobě válek, živelných pohrom a neštěstí se máme ještě trápit nějakými utracenými zvířátky?
Zpravodajství některých, zvláště komerčních televizí vypadá jako černá kronika, kterou „vyvažují“ snad ještě nesmyslnější zprávy ze života „hvězd“. Byť to tak nemám, chápu, že bulvár mnoho lidí baví, ale nepřijde mi úplně zdravé, když si někdo libuje v různých masakrech. I informace z oblasti politiky se zaměřují na konflikty a kontroverze, více než na podstatu a vysvětlení problematiky. Podívejte se na různé diskusní pořady, vždyť je to úplná esence zloby, nenávisti, buranství, ve které se beztrestně lže, napadá a dezinformuje. Může něco takového u duševně zdravého člověka vyvolat nějakou pozitivní emoci? Asi ne, a když k tomu přidáme tu nálož nepolitického negativismu, tak se nemůžeme divit, že lidé trpí, když ne duševnímu chorobami, tak alespoň sklíčeností, strachem a blbou náladou.
Někdo může mít pocit, že se ho ty všemožné špatné zprávy nedotýkají, že jsou jaksi „průtočné“, nicméně i psychologové soudí, že ty negativní dávky působí podprahově a plíživě. Užírají nám pocit radosti, štěstí a harmonie. Je určitým paradoxem, že konkrétně nám, kteří žijeme na rozdíl snad od všech předešlých generací v prostředí relativního dostatku, klidu a bezpečí, nám ten strach asi nějak chybí. Podívejte se, jak se kdysi lidé sužovaní nepřetržitými válkami, epidemiemi, zločinností a fatálními existenčními problémy dokázali bavit, jak byli vděční za každou malou radost a jak my v naše luxusním světě jimi pohrdáme a místo toho se „rochníme“ v tom všemožném marasmu.
Je zjevné, že nás trápí strach, strach z toho, že veškerý náš komfort může být ohrožen a můžeme o něj i přijít. Jsme-li zdraví, obáváme se nemocí, jsme-li bohatí, obáváme se nějakého krachu, jsme-li svobodní, hrozíme se nesvobody, žijeme-li v bezpečí děsí nás nebezpeční lidé či celé státy a jejich režimy. V rámci oné negativní nálady si svoje strachy živíme, aniž bychom něco podstatného dělali či prosazovali eliminaci jejich příčin. Žijeme nezdravým životním stylem, nezodpovědně nakládáme s majetkem, za kus žvance obětujeme naše svobody, nejsme ochotni příliš investovat do naší bezpečnosti. To vše dohromady v nás asi utváří pocit frustrace, kterou nám ještě náležitě okoření média vším tím výše uvedeným.
Je patrně nemožné dobrou náladu a pozitivní myšlení nějak jednoduše navodit, stejně tak je asi marné nabádat k zodpovědnosti, která může alespoň minimalizovat zmíněná rizika. Co s tím tedy dělat? Radil bych z našeho života vytěsnit alespoň to, co je zmíněným negativním balastem. Ten se dá relaltivně snadno nahradit balastem pozitivním a relativně těžko něčím pozitivním a zároveň smysluplným, jako je třeba pomoc jiným lidem, či práce a záliba, které přináší radost nám i ostatním. Minimálně tím lze vyplnit čas, který byste jinak věnovali konzumaci toho všemožného svinstva, které nám je denně servírováno.
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