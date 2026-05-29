Přestal jsem číst Dostojevského, poslouchat Nohavicu a řadit prvky podle Mendělejeva!
Tento článek je reakcí na článek Mirky Spáčilové potažmo na rozhovor s hercem Janem Vlasákem. Podstatou toho, na co reaguji, je zjevné nepochopení rozdílu mezi emocemi, se kterými se s ohledem na to „ruské“ někdo těžko vypořádává, a prostou skutečností, že minimálně zmínění Dostojevský a Mendělejev nemají s aktuálním ruským režimem mnoho společného. Co se Nohavici týče, tam jde jen o vadu charakteru geniálního písničkáře, díky čemuž se někomu, kdo ho miloval, mohl docela pěkně zprotivit. Ta podstata je zcela univerzální.
Myslím, že je poněkud chucpe, svéprávnému čtenáři iDnes vysvětlovat, že není třeba kvůli zcela oprávněné nenávisti k Putinovi a jeho režimu zavrhnout vše ruské, čímž nemyslím jen ty legrační věci s ruským přívlastkem, ale i literaturu, vědu, uměni apod. Není to třeba, ale pokud takto silnou zlobu v sobě někdo chová a v emociální rovině se mu počne vše ruské a sovětské hnusit, lze to pochopit. Prostě se to stane a nic s tím neuděláte. Sám, když si dnes pustím Nohavicovu písničku, automaticky se mi vybaví, jak se Jarek s tím parchantem na podiu poplácává, a to v době, kdy už bylo patrné, že se nechává celebrovat od zločince.
Z tohoto důvodu se nezměnilo nic v hodnocení jeho tvorby, ale mohu na ni ze stejného důvodu přestat mít chuť. Myslím, že se to ukládá někam do podvědomí, ze stejného důvodu si pak koupím místo ruské vodky vodku finskou, asi proto, že jsou mi Finové výrazně sympatičtější. Prostě a jednoduše se mi vše ruské asociačně spojí s něčím veskrze špatným, a to bez ohledu na logickou vazbu. Myslím, že to tak mělo hodně lidí po světových válkách úplně stejně s tím „německým“, a bylo to evidentně natolik silné, že to někomu zůstalo v hlavě, jak jsme mohli před pár dny vidět, dodnes.
Přečetl jsem si i argument, že kvůli nesouhlasu s aktuální politikou státu Izrael, soudný člověk přeci nespálí bibli. Jak mi ale paní Spáčilová vysvětlí, že je u nás takřka společenskou normou odpor ke koránu, který je založen na aktuálních negativních projevech islámu, třeba na spojení s terorismem. Mimochodem pro ty, kteří korán nečetli, není tato kniha kontroverznější než bible, ale to už je na jinou polemiku. Na každý pád působí první příklad absurdně, druhý zcela pochopitelně. Netvrdím, že je to naprosto stejné, jen si dovoluji připomenout, jakou roli v tom hrají emoce, které mnohdy více než fakta utvářejí veřejné mínění.
Myslím si, že spíše než se vysmívat těm, kteří z docela pochopitelných důvodů, a to historických i aktuálních získali emociální averzi ke všemu ruskému, je vhodnější se zamyslet nad tím, jak tvůrci a představitelé zločinných režimů svými skutky poškozují obraz své země a svého národa po celém světě a na mimořádně dlouhou dobu. Rusko je toho učebnicovým příkladem. Obrozenci chovali obdiv k Rusům coby k výkvětu slovanstva, naši revolucionáři vzhlíželi k bolševikům a po osvobození většina národa vítala rudoarmějce. Prozření kvůli cenzuře a propagandě přicházelo zpožděně, ale rok 1968 byl v tomto zlomový. V 90. letech svitla naděje, kterou po pár letech pohřbil Putin. Přijde někomu divné, že to negativní pozitiva spojená s Ruskem přebíjí?
Ne, nikdo mi nemusí vysvětlovat, že to Mendělejev „srovnal“ geniálně, ale nikdo mě nepřesvědčí o tom, že si musím udržovat pozitivní pohled na vše ruské a striktně to oddělovat od aktuálního režimu. Nemusím a hlavně nemohu.
Jiří Turner
